Airborne Capital y Mercuria Investment Group acuerdan la creación de una empresa conjunta de financiamiento de la aviación en Japón

TOKIO y DUBLÍN, Irlanda, 31 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Airborne Capital Limited ("Airborne") y Mercuria Investment Holdings Co., Ltd. ("Mercuria") se complacen en anunciar el acuerdo entre Airborne y la subsidiaria de Mercuria, Mercuria Investment Co., Ltd., orientado a la formación de una empresa conjunta para el funcionamiento de una nueva entidad en Japón llamada "Mercuria Airborne Capital Co., Ltd". ("JV").

JV ofrece a Airborne un mayor acceso a los inversionistas japoneses del campo de la aviación, y permite a Mercuria ampliar aún más su experiencia en inversiones alternativas transfronterizas, atendiendo a los inversionistas japoneses que buscan inversiones personalizadas en el área de la aviación. El negocio será un punto de unión entre las necesidades específicas de los inversionistas japoneses de aviación y la dinámica cambiante del mercado global de dicho campo.

A pesar de los desafíos planteados por la pandemia de la COVID-19, la inversión en aeronaves sigue ofreciendo atractivas oportunidades de inversión y rendimiento a inversionistas de todo el mundo, y JV se establecerá anticipando que el papel que desempeñan los inversionistas institucionales en la industria del arriendo de aviones crecerá a un ritmo más rápido.

Mercuria es un grupo de gestión de inversiones multiestrategia con oficinas en Tokio, Pekín, Hong Kong y Bangkok, y sus activos ascienden a aproximadamente USD 2.000 millones. Mercuria ha brindado soluciones innovadoras en cuanto a crecimiento, compra e inversiones en activos reales para inversionistas japoneses y extranjeros.

Airborne es un negocio especializado de arriendo y gestión de activos de aeronaves con sede en Irlanda y presencia en Shannon, Dublín, Londres, Nueva York, Montreal, Hong Kong, Seúl y Tokio. Airborne fue fundada en 2017 y administra aproximadamente USD 1.000 millones de activos de aeronaves por medio de relaciones activas con un conjunto global de inversionistas, incluidos los japoneses.

Toshihiro Toyoshima, director ejecutivo de Mercuria, señaló:

"Esta empresa conjunta constituye un paso emocionante para Mercuria y ampliará la gama de oportunidades de inversión alternativa internacional que podemos ofrecer a nuestros clientes. El negocio combina la experiencia en finanzas de aviación global de Airborne con nuestra sólida base de clientes y nuestro prestigio en el campo de la inversión".

Ramki Sundaram, director ejecutivo de Airborne Capital, señaló:

"Nos complace asociarnos con Mercuria y ampliar nuestras operaciones, ya exitosas, en Japón. Mercuria Airborne Capital ofrecerá a los inversionistas institucionales de Japón acceso a una creciente gama de atractivas oportunidades de inversión en el sector de las finanzas de la aviación global".

