Airbus arbeitet mit DXC Technology zusammen, um die Geschäftstransformation voranzutreiben

DXC setzt ServiceNow-Technologien zur Verbesserung der Lieferleistung, Innovationsfähigkeit und Mitarbeiterzufriedenheit ein

TOULOUSE, Frankreich, 21. November 2023 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC) hat von Airbus einen mehrjährigen Auftrag erhalten, um das Luft- und Raumfahrtunternehmen, das seinen Geschäftsbetrieb digitalisieren möchte, in allen Bereichen bei der Einführung von Neuerungen zu unterstützen. Im Rahmen der Vereinbarung wird DXC die ServiceNow-Plattform von Airbus verwalten und damit Innovationen und nachhaltige Wachstumsmöglichkeiten fördern.

Durch den verstärkten und erweiterten Einsatz der ServiceNow-Software hilft DXC dem Unternehmen Airbus dabei, seine Fähigkeiten in Bezug auf die globale Dienstverwaltung weiterzuentwickeln und die Erfahrungen der Mitarbeiter durch eine schnellere Lösung von IT-bezogenen Störfällen und eine kürzere Bearbeitungszeit bei Anfragen im IT-Bereich zu verbessern.

Airbus wird von kosteneffizienteren und stabileren Dienstleistungen profitieren, die dem Unternehmen helfen werden, seine zentralen Ziele wie operative Exzellenz, Lieferleistung und Innovation zu erreichen.

„Airbus ist eines der innovativsten Unternehmen der Welt und wir sind stolz darauf, dessen Partner bei der Digitalisierung seines Geschäftsbetriebs zu sein", sagte Brian Miller, weltweiter Leiter (Global Lead) für Unternehmensanwendungen bei DXC Technology. „Unsere Fähigkeiten im Bereich ServiceNow sind Teil unseres über eine Milliarde Dollar schweren Betriebs, der auf dem Gebiet der mit ServiceNow verwalteten Dienstleistungen tätig ist und Tausende von zertifizierten Experten auf der ganzen Welt beschäftigt."

Die im Januar 2022 gegründete ServiceNow Strategic Business Group von DXC bietet Beratung, Systemintegration und die Verwaltung von Dienstleistungen, um Kunden bei der Rationalisierung von Prozessen im gesamten Unternehmen zu unterstützen. Das Angebot umfasst unter anderem Dienstleistungen in den Bereichen Personalwesen (HR – Human Resources), Kundendienst, IT und Verwaltung von Unternehmenswerten. Heute sind mehr als 1.400 zertifizierte ServiceNow-Experten für den Geschäftsbetrieb von DXC zuständig. Das Unternehmen betreut über 7.000 Implementierungen für mehr als 350 Kunden weltweit.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht direkt und ausschließlich auf historische Fakten beziehen, stellen „zukunftsgerichtete Aussagen" dar. Diese Aussagen geben die gegenwärtigen Erwartungen und Überzeugungen wieder. Es kann nicht zugesichert werden, dass die in solchen Aussagen beschriebenen Ergebnisse erreicht werden. Solche Aussagen unterliegen zahlreichen Annahmen, Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen Aussagen beschriebenen abweichen, wobei viele dieser Faktoren außerhalb unserer Kontrolle liegen. Eine schriftliche Beschreibung dieser Faktoren finden Sie im Abschnitt „Risk Factors" im Jahresbericht von DXC auf Formblatt 10-K für das am 31. März 2023 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, in den Quartalsberichten von DXC auf Formblatt 10-Q für die am 30. Juni 2023 und am 30. September 2023 zu Ende gegangenen Quartale sowie in allen aktualisierten Informationen in nachfolgenden SEC-Einreichungen. Es kann nicht zugesichert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ziele oder Pläne erreicht werden können oder werden und die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf solche Aussagen zu verlassen, die sich nur auf den Zeitpunkt beziehen, an dem sie gemacht wurden. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu veröffentlichen oder über Ereignisse oder Umstände zu berichten, die nach dem Datum dieses Berichts eintreten, oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

