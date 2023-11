La technologie DXC exploitée par Airbus pour stimuler la transformation commerciale

DXC améliorera les performances de livraison, les capacités d'innovation et l'expérience des employés avec les technologies ServiceNow

TOULOUSE, France, 21 novembre 2023 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC) s'est vu attribuer un contrat pluriannuel par Airbus pour soutenir l'innovation au sein de l'entreprise aérospatiale alors que celle-ci numérise ses opérations. Selon les termes de l'accord, DXC gérera la plateforme ServiceNow d'Airbus, ce qui stimulera l'innovation et les opportunités de croissance durable.

En renforçant et en étendant son utilisation du logiciel ServiceNow, DXC aide Airbus à optimiser ses capacités mondiales de gestion des services, en améliorant l'expérience des employés grâce à une résolution plus rapide des incidents informatiques et à un délai de traitement réduit des demandes informatiques.

Airbus bénéficiera de services plus rentables et plus résilients qui l'aideront à atteindre ses principaux objectifs d'excellence opérationnelle, de performance de livraison et d'innovation.

« Airbus est l'une des entreprises les plus innovantes au monde et nous sommes fiers d'être un partenaire dans la numérisation de ses opérations », a déclaré Brian Miller, responsable mondial, Applications d'entreprise chez DXC Technology. « Nos capacités ServiceNow font partie de notre pratique de services gérés ServiceNow à plus de 1 milliard de dollars, qui compte des milliers d'experts certifiés dans le monde entier. »

Lancé en janvier 2022, ServiceNow Strategic Business Group de DXC fournit des services de conseil, d'intégration de systèmes et de services gérés pour aider les clients à rationaliser les processus à l'échelle de l'entreprise, y compris les ressources humaines, le service client, l'informatique et la gestion des actifs. Aujourd'hui, plus de 1 400 experts ServiceNow certifiés composent la pratique de DXC qui gère plus de 7 000 implémentations pour plus de 350 clients dans le monde.

