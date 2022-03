AIRE RADIO NETWORKS LANZA EL NUEVO PODCAST "SE TENÍA QUE DECIR" PRESENTADO POR EL ANFITRIÓN NÚMERO 1 DE LOS PROGRAMAS MATUTINOS EN ESPAÑOL, ALBERTO "EL TERRI" CORTEZ

LOS ÁNGELES, 10 de marzo de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- AIRE Radio Networks, la red de radio en español certificada más grande del país, operada por y propiedad de minorías, que a su vez es la red de radio oficial de Spanish Broadcasting System, anunció hoy el lanzamiento del podcast Se Tenía Que Decir / "It Had to Be Said" Con El Terri, presentado por Alberto 'El Terri' Cortez del programa matutino sindicado a nivel nacional y muy bien calificado Al Aire Con El Terrible.