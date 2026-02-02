Airmedic erhält EURAMI-Akkreditierung - Eine internationale Anerkennung für hervorragende Leistungen im medizinischen Lufttransport

SAINT-HUBERT, QC, 2. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Airmedic ist stolz darauf, bekannt geben zu können, dass das Unternehmen die Akkreditierung des Europäischen Aero-Medizinischen Instituts (EURAMI) erhalten hat, eine international anerkannte Auszeichnung, die bestätigt, dass seine Starrflügler-Ambulanzflüge den höchsten Standards in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Betriebsleistung entsprechen. Diese Auszeichnung positioniert Airmedic unter den vertrauenswürdigen globalen Anbietern von Flugmedizin, die für ihre herausragenden Leistungen sowohl in der Luftfahrt als auch in der klinischen Versorgung anerkannt sind.

Airmedic logo

"Die Erlangung der EURAMI-Akkreditierung ist der Höhepunkt eines anspruchsvollen Prozesses. Alle Abteilungen haben dazu beigetragen, dass unsere Praktiken den strengsten Industriestandards entsprechen. Dieser Erfolg spiegelt die Zusammenarbeit, die Disziplin und das hohe Maß an Professionalität wider, die Airmedic auszeichnen", sagte Heather Petrie, Direktorin für Qualität, Sicherheit und Projektmanagement.

EURAMI wurde 1992 gegründet und ist eine der angesehensten Referenzorganisationen im Bereich des medizinischen Lufttransports. Das Bewertungsverfahren basiert auf strengen Kriterien, die die Patientenversorgung, die Betriebsverfahren, die medizinische Leitung, die Ausbildung der Besatzung und die Flugzeugwartung betreffen. Die EURAMI-Akkreditierung gilt international als Symbol für Exzellenz und Vertrauen.

Für Airmedic kommt diese Zertifizierung zu einem strategisch günstigen Zeitpunkt, da das Unternehmen sein nachhaltiges Wachstum auf dem internationalen Markt fortsetzt. Unterstützt durch eine vielseitige Flotte, zwei Bombardier Learjet 45XR und sechs Pilatus PC-12 NG, stärkt das Unternehmen seine Glaubwürdigkeit bei Versicherern, Assistance-Unternehmen und Gesundheitseinrichtungen, die verlässliche Partner suchen, die sich an globalen Best Practices orientieren.

"Diese Akkreditierung unterstreicht die langfristige Vision, die wir seit Jahren verfolgt haben: ein integriertes Modell, bei dem Sicherheit, Leistung und Zusammenarbeit im Mittelpunkt eines jeden Einsatzes stehen. Sie stärkt die Position von Airmedic als zuverlässiger internationaler Partner und unterstützt unsere Ambitionen für ein nachhaltiges Wachstum in der medizinischen Luftfahrtindustrie", sagte Louis-Philippe Loiselle Fortier, Vizepräsident für strategische Initiativen und Geschäftsentwicklung bei Airmedic.

Über Airmedic

Airmedic ist ein kanadischer Anbieter von medizinischen Lufttransporten, der sich auf den Rücktransport von kanadischen und internationalen Patienten spezialisiert hat und sowohl Quebec als auch weltweite Ziele anfliegt. Die eigene Flotte besteht aus sechs Pilatus PC-12 NG und zwei Bombardier Learjet 45XR Jets. Airmedic ist rund um die Uhr verfügbar und bietet ein umfassendes Missionsmanagement. Airmedic verfügt über die EURAMI-Zulassung für seinen Betrieb von Starrflüglern, ein international anerkannter Maßstab, der die höchsten Standards in Bezug auf Sicherheit, Qualität und bewährte Verfahren widerspiegelt.

Erfahren Sie mehr über unsere Dienstleistungen

www.airmedic.net

Catherine Duchesne

Leiterin Internationale Dienste & Marketing

[email protected]

Informationen: Raphaele Bourgault, Manager, Geschäftsentwicklung und strategische Kommunikation, [email protected], +1 514-709-9633

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2873763/Airmedic_Airmedic_Achieves_EURAMI_Accreditation___%C2%A0An_Internatio.jpg