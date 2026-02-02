Airmedic obtiene la acreditación EURAMI a la excelencia en el transporte aéreo médico

-Airmedic obtiene la acreditación EURAMI: un reconocimiento internacional a la excelencia en el transporte aéreo médico

SAINT-HUBERT, QC, 2 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Airmedic se enorgullece de anunciar que ha obtenido la acreditación del Instituto Europeo de Aeromedicina (EURAMI), una distinción internacional que confirma que sus operaciones de ambulancias aéreas de ala fija cumplen con los más altos estándares de calidad, seguridad y rendimiento operativo. Este logro posiciona a Airmedic entre los proveedores globales de servicios médicos aéreos de confianza, reconocidos por su excelencia tanto en la aviación como en la atención clínica.

"Obtener la acreditación EURAMI es la culminación de un proceso exigente. Todos los departamentos contribuyeron a demostrar que nuestras prácticas cumplen con los estándares más rigurosos de la industria. Este logro refleja la colaboración, la disciplina y el alto nivel de profesionalismo que definen a Airmedic", afirmó Heather Petrie, Directora de Calidad, Seguridad y Gestión de Proyectos.

Fundada en 1992, EURAMI es una de las organizaciones de referencia más respetadas en el ámbito del transporte aéreo sanitario. Su proceso de evaluación se basa en estrictos criterios que abarcan la atención al paciente, los procedimientos operativos, la gobernanza médica, la formación de la tripulación y el mantenimiento de aeronaves. La acreditación EURAMI es ampliamente reconocida internacionalmente como un símbolo de excelencia y confianza.

Para Airmedic, esta certificación llega en un momento estratégico, ya que la compañía continúa su crecimiento sostenido en el mercado internacional. Con el respaldo de una flota versátil y dedicada, dos aviones Bombardier Learjet 45XR y seis ambulancias aéreas Pilatus PC-12 NG, la compañía fortalece su credibilidad ante aseguradoras, empresas de asistencia e instituciones sanitarias que buscan socios confiables alineados con las mejores prácticas globales.

"Esta acreditación refuerza la visión a largo plazo que hemos perseguido durante años: un modelo integrado donde la seguridad, el rendimiento y la colaboración son la base de cada misión. Refuerza la posición de Airmedic como socio internacional de confianza y respalda nuestra ambición de crecimiento sostenible dentro de la industria del transporte aéreo médico", afirmó Louis-Philippe Loiselle Fortier, vicepresidente de Iniciativas Estratégicas y Desarrollo de Negocio de Airmedic.

Airmedic es un proveedor canadiense de transporte médico aéreo especializado en la repatriación de pacientes, tanto canadienses como internacionales, con servicio en Quebec y destinos en todo el mundo. Su flota está compuesta por seis aviones Pilatus PC-12 NG y dos aviones Bombardier Learjet 45XR. Disponible 24/7, Airmedic ofrece una gestión integral de misiones. Airmedic cuenta con la acreditación EURAMI para sus operaciones de ala fija, un estándar internacional que refleja los más altos estándares de seguridad, calidad y buenas prácticas.

