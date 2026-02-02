Airmedic obtient l'accréditation EURAMI - une reconnaissance internationale d'excellence en transport médical aérien

SAINT-HUBERT, QC, le 2 févr. 2026 /PRNewswire/ -- Airmedic annonce avec fierté l'obtention de l'accréditation de l'European Aero-Medical Institute (EURAMI), une distinction reconnue à l'échelle internationale qui confirme que ses opérations d'ambulance aérienne à voilure fixe répondent aux plus hauts standards de qualité, de sécurité et performance opérationnelle. Cette reconnaissance positionne Airmedic parmi les fournisseurs de transport médical aérien les plus fiables au niveau mondial, reconnus pour leur excellence autant en aviation qu'en soins cliniques.

Airmedic logo

« Obtenir l'accréditation EURAMI est l'aboutissement d'un processus exigeant qui a mobilisé de nombreuses équipes à travers l'organisation. L'ensemble de nos départements ont contribué à démontrer que nos pratiques respectent les standards les plus rigoureux de l'industrie. Cette réussite reflète la collaboration, la discipline et le haut niveau de professionnalisme qui caractérisent Airmedic », déclare Heather Petrie, Directrice de la qualité, de la sécurité et de la gestion de projets.

Créée en 1992, EURAMI est l'un des organismes de référence les plus respectés dans le domaine de l'aviation médicale. Son processus d'évaluation s'appuie sur des critères stricts couvrant les soins aux patients, les procédures opérationnelles, la gouvernance médicale, la formation des équipages et la maintenance des aéronefs. L'accréditation EURAMI est considérée comme un symbole d'excellence et de confiance autant en Amériques qu'ailleurs dans le monde.

Pour Airmedic, cette certification arrive à un moment stratégique pour Airmedic qui poursuit une croissance soutenue sur le marché international. Appuyée par une flotte polyvalente entièrement dédiée, comprenant deux Bombardier Learjet 45XR et six avions-ambulance Pilatus PC-12 NG, l'entreprise renforce davantage sa position de partenaire de choix des assureurs, des sociétés d'assistance et des établissements de santé à la recherche de partenaires fiables, alignés sur les meilleures pratiques reconnues à l'échelle mondiale.

« Cette accréditation vient supporter la vision à long terme que nous portons depuis plusieurs années : celle d'un modèle intégré où la sécurité, la performance et la collaboration sont au cœur de chaque mission. Elle consolide la place d'Airmedic comme partenaire de confiance sur la scène internationale et soutient notre ambition de croissance durable au sein de l'industrie de transport médical aérien », déclare Louis-Philippe Loiselle Fortier, vice-président, initiatives stratégiques et développement des affaires chez Airmedic.

À propos d'Airmedic

Airmedic est une entreprise canadienne spécialisée en transport médical aérien, assurant des rapatriements pour des patients canadiens et internationaux, tant au Québec qu'à l'échelle mondiale. Sa flotte dédiée est composée de six Pilatus PC-12 NG et deux Bombardier Learjet 45XR. Disponible 24/7, Airmedic assure une prise en charge complète, du premier appel jusqu'à l'arrivée du patient à destination. Airmedic détient l'accréditation EURAMI pour ses opérations à voilure fixe, une reconnaissance internationale avec des standards élevés en matière de sécurité, de qualité et de bonnes pratiques.

En savoir plus sur nos services

www.airmedic.net

Catherine Duchesne

Gestionnaire Services internationaux et Marketing

repatriation@airmedic.net

Renseignements : Raphaele Bourgault, Gestionnaire au développement des affaires et communications stratégiques, [email protected], 514-709-9633

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2873763/Airmedic_Airmedic_Achieves_EURAMI_Accreditation___%C2%A0An_Internatio.jpg