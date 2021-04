Airway Therapeutics annonce que la FDA a accepté la demande de NMR pour la deuxième indication de l'AT-100 chez les patients atteints de COVID-19 grave

Lancement d'un essai clinique de phase 1b avec des résultats préliminaires attendus au 3e trimestre 2021

Possibilité du nouveau produit thérapeutique AT-100 pour inhiber la réplication virale, favoriser l'élimination virale et la réduction des lésions pulmonaires, de l'inflammation et des infections secondaires chez les patients atteints de COVID-19 grave

CINCINNATI, 12 avril 2021 /PRNewswire/ -- Airway Therapeutics, Inc., société biopharmaceutique qui développe une nouvelle catégorie de produits biologiques visant à rompre le cycle des lésions et des inflammations pour les patients souffrant de maladies respiratoires et inflammatoires, a annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accepté sa demande de nouveau médicament de recherche (NMR) pour développer l'AT-100 (rhSP-D) comme traitement de la COVID-19. Airway tire parti du programme d'accélération du traitement du coronavirus (CTAP) de la FDA, qui vise à évaluer de nouvelles options de traitement pour la COVID-19.

Airway Therapeutics lancera un essai clinique de phase 1b pour confirmer la faisabilité des administrations trachéales de l'AT-100 et son profil bénéfique de sécurité et de tolérabilité.

L'AT-100, nouvelle protéine recombinante humaine d'Airway et version modifiée d'une protéine endogène, a été démontrée dans des études précliniques pour réduire en toute sécurité l'inflammation et l'infection tout en modulant la réponse immunitaire dans diverses maladies respiratoires à l'intérieur et à l'extérieur du poumon. En outre, les études précliniques de l'AT-100 ont démontré un potentiel d'inhibition de la réplication du SRAS-CoV-2 et de promotion de l'élimination virale. L'AT-100 peut également réduire les infections secondaires chez les patients atteints de COVID-19 grave qui sont ventilés mécaniquement en soins intensifs. Cette approche multidimensionnelle distingue l'AT-100 des autres traitements de la COVID-19 en cours d'élaboration.

« Les données précliniques sont encourageantes et nous portent à croire que l'AT-100 a un potentiel thérapeutique contre la COVID-19 car elle réduit l'infection et l'inflammation chez les patients gravement malades sous ventilation mécanique qui nécessitent une variété d'options de traitement, a déclaré Marc Salzberg, M.D., PDG d'Airway. Nous sommes ravis de faire progresser le développement clinique de l'AT-100 dans le but d'offrir une nouvelle thérapie aux patients gravement atteints par la COVID-19 qui ont besoin de nouvelles options de traitement. »

En mars, la FDA a approuvé la première demande de nouveau médicament de recherche d'Airway pour développer l'AT-100 comme traitement préventif de la dysplasie bronchopulmonaire, maladie respiratoire grave chez les bébés très prématurés. L'essai clinique de phase 1b commencera plus tard ce mois-ci.

À propos de l'AT-100

L'AT-100 est une nouvelle protéine humaine recombinante novatrice rhSP-D, version modifiée d'une protéine endogène qui réduit l'inflammation et l'infection dans l'organisme, tout en modulant la réponse immunitaire afin de rompre le cycle des lésions et des inflammations. L'objectif principal d'Airway Therapeutics consiste à développer l'AT-100 dans le cadre de la prévention de la dysplasie bronchopulmonaire chez les grands prématurés et comme traitement pour les patients gravement atteints par la COVID-19. Les propriétés anti-inflammatoires et anti-infectieuses de l'AT-100 en font également un traitement potentiel pour d'autres maladies respiratoires telles que la grippe, le virus respiratoire syncytial (VRS) ainsi que les maladies inflammatoires à l'extérieur des poumons. La FDA et l'Agence européenne des médicaments ont accordé la désignation de médicament orphelin à l'AT-100.

À propos d'Airway Therapeutics

Airway Therapeutics est une société biopharmaceutique qui développe une nouvelle catégorie de produits biologiques visant à rompre le cycle des lésions et des inflammations pour les patients souffrant de maladies respiratoires et inflammatoires, à commencer par les populations les plus vulnérables. La société accélère actuellement le développement de la protéine humaine recombinante novatrice rhSP-D, version modifiée d'une protéine endogène qui réduit l'inflammation et l'infection dans l'organisme, tout en modulant la réponse immunitaire. L'AT-100 est le premier candidat d'Airway Therapeutics en cours de développement pour la prévention de la dysplasie bronchopulmonaire chez les grands prématurés et le traitement de la COVID-19 chez les patients gravement malades ventilés mécaniquement. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.airwaytherapeutics.com.

