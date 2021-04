Airway Therapeutics anuncia aceitação pela FDA de IND para a segunda indicação de AT-100 em pacientes de COVID-19 em estado grave

CINCINNATI, 12 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A Airway Therapeutics, Inc., uma empresa biofarmacêutica que desenvolve uma nova classe de produtos biológicos para quebrar o ciclo de lesão e inflamação para pacientes com doenças respiratórias e inflamatórias, anunciou hoje que a Administração de Alimentos e Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) dos EUA aceitou seu pedido de Novo Medicamento em Investigação (Investigational New Drug, IND) para desenvolver a AT-100 (rhSP-D) como um tratamento para a COVID-19. A Airway está alavancando o programa de aceleração de tratamento de coronavírus (Coronavirus Treatment Acceleration Program, CTAP) da FDA cujo objetivo é avaliar novas opções de tratamento para a COVID-19.

A Airway iniciará um estudo clínico de Fase 1b para confirmar a viabilidade de administrações intratraqueais de AT-100 e seu perfil benéfico de segurança e tolerabilidade.

A nova proteína humana recombinante AT-100, uma versão desenvolvida de uma proteína endógena, em estudo clínicos demonstrou reduzir com segurança a inflamação e infecção, ao mesmo tempo em que modula a resposta imunológica para uma série de doenças respiratórias dentro e fora do pulmão. Além disso, estudos pré-clínicos da AT-100 mostraram potencial para inibir a replicação da SARS-CoV-2 e promover a eliminação viral. A AT-100 também pode reduzir as infecções secundárias em pacientes com COVID-19 em estado grave, recebendo ventilação mecânica em terapia intensiva. Esta abordagem multidimensional diferencia a AT-100 de outros tratamentos da COVID-19 em desenvolvimento.

"Os dados pré-clínicos são animadores e nos levam a acreditar que a AT-100 tem potencial terapêutico contra a COVID-19, por reduzir a infecção e a inflamação em pacientes gravemente enfermos que precisam de diversas opções de tratamento", disse Marc Salzberg, M.D., CEO da Airway. "Estamos entusiasmados em avançar o desenvolvimento clínico da AT-100 com o objetivo de oferecer uma nova terapia para pacientes de COVID-19 gravemente enfermos que precisam de novas opções de tratamento."

Em março, a FDA aprovou o primeiro pedido de IND da Airway para desenvolver a AT-100 como um tratamento preventivo para a doença respiratória grave da displasia broncopulmonar (DBP) em bebês muito prematuros. O estudo clínico de Fase 1b começará no final deste mês.

Sobre a AT-100A

AT-100 é uma nova proteína humana recombinante rhSP-D, uma versão desenvolvida de uma proteína endógena que reduz a inflamação e a infecção no corpo, ao mesmo tempo em que modula a resposta imunológica para romper o ciclo de lesões e inflamação. A Airway está focada no avanço da AT-100 para a prevenção de DBP em bebês nascidos muito prematuros e como um tratamento para pacientes com COVID-19 gravemente enfermos. As propriedades anti-inflamatórias e anti-infecciosas da AT-100 também a tornam um tratamento potencial para outras doenças respiratórias, como gripe, vírus sincicial respiratório (VSR) e doenças inflamatórias fora do pulmão. A FDA e a Agência Europeia de Medicamentos concederam a designação de medicamento órfão à AT-100.

Sobre a Airway Therapeutics

A Airway Therapeutics é uma empresa biofarmacêutica que desenvolve uma nova classe de produtos biológicos para romper o ciclo de lesões e inflamação em pacientes com doenças respiratórias e inflamatórias, começando com as populações mais vulneráveis. A empresa está avançando na nova proteína humana recombinante rhSP-D, uma versão desenvolvida de uma proteína endógena que reduz a inflamação e a infecção no corpo, ao mesmo tempo em que modula a resposta imunológica. A AT-100 é o primeiro candidato em desenvolvimento pela Airway para a prevenção de DBP em bebês muito prematuros e para o tratamento da covid-19 em pacientes gravemente enfermos submetidos à ventilação mecânica. Para saber mais, acesse https://www.airwaytherapeutics.com.

