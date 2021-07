AIT Worldwide Logistics bevestigt opnieuw steun aan St. Jude Children's Research Hospital®

"Het maakt me altijd enorm trots om te zien dat de teamgenoten van AIT de waarden van ons bedrijf naleven door iets terug te geven", aldus AIT President en CEO, Vaughn Moore. "En het is moeilijk om een waardiger doel te vinden dan een bijdrage te leveren aan het elimineren van kanker bij kinderen en ervoor te zorgen dat ouders van kinderen in het St. Jude-ziekenhuis nooit voor behandelingen hoeven te betalen."

Gedurende de hele maand september, de maand om stil te staan bij kanker bij kinderen, streven teamgenoten binnen het wereldwijde netwerk van AIT ernaar om ten minste USD 30.000 in te zamelen, een bedrag dat het bedrijf heeft beloofd te verdubbelen. Om het geld in te zamelen, zullen teamgenoten deelnemen aan meer dan 20 geplande Walk/Run-evenementen over de hele wereld, waarvan veel evenementen virtueel zullen worden gehouden, evenals andere online en sociale activiteiten.

"Ondanks de onverwachte uitdaging van een pandemie tijdens de campagne van vorig jaar, is het onze fondsenwervende teams toch gelukt voor de kinderen en hun familieleden", voegde Moore eraan toe. "Ik twijfel er daarom niet aan dat de teams het dit jaar opnieuw uitstekend zullen doen."

Sinds AIT in 2017 aankondigde dat St. Jude de belangrijkste liefdadigheidsalliantie van het bedrijf zou worden, hebben AIT-teamgenoten vrienden, familie en leden van de gemeenschap bijeengebracht ter ondersteuning van dit goede doel, waardoor uiteindelijk meer dan USD 225.000 voor het ziekenhuis is opgehaald.

St. Jude heeft de afgelopen 50 jaar behandelingen ontwikkeld die hebben bijgedragen aan het verhogen van de overlevingskans van kinderen met kanker van slechts 20% tot meer dan 80%. Het ziekenhuis leidt ook zorgverleners op in landen wereldwijd en deelt vrijelijk de ontdekkingen die het doet in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie. Lees meer op www.stjude.org/together .

Over AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics helpt bedrijven te groeien door de toegang uit te breiden tot markten over de hele wereld waar ze hun grondstoffen, componenten en eindproducten kunnen verkopen en inkopen. Al meer dan 40 jaar vertrouwt de in Chicago gevestigde leider op het gebied van transportmanagement op een adviserende aanpak om een wereldwijd netwerk en vertrouwde partnerschappen op te bouwen in bijna elke branche, inclusief lucht- en ruimtevaart, e-commerce, voeding, overheid, gezondheidszorg, biowetenschappen en detailhandel. Gesteund door schaalbare, gebruiksvriendelijke technologie, levert het flexibele bedrijfsmodel van AIT nauwkeurig op maat gemaakte supply chain-oplossingen voor zee-, lucht- en grondvracht - tijdig en binnen budget. Met deskundige teamgenoten op meer dan 85 wereldwijde locaties in Azië, Europa en Noord-Amerika, omvat AIT's full-service-opties ook douane-inklaring, magazijnbeheer en diensten die speciale behandeling leveren. Lees meer op www.aitworldwide.com .

Onze missie

Bij AIT zoeken we krachtig naar mogelijkheden om het vertrouwen van onze klanten te winnen door wereldwijd uitzonderlijke logistieke oplossingen te leveren met waardering voor onze collega's, partners en gemeenschappen.

SOURCE AIT Worldwide Logistics, Inc.