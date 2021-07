AIT Worldwide Logistics unterstützt weiterhin die Bemühungen des St. Jude Children's Research Hospital®

„Ich bin immer sehr stolz darauf, wenn die Mitarbeiter von AIT die Werte unseres Unternehmens vorleben, indem sie sich gesellschaftlich engagieren", so Vaughn Moore, Präsident und CEO von AIT. „Einen besseren Zweck gibt es wohl gar nicht. Wir wollen dabei helfen, Krebs im Kindesalter zu besiegen und wir wollen sicherstellen, dass Familien, die für die Behandlung in die St. Jude-Klinik kommen, keinen Cent bezahlen müssen."

Im September, dem Monat der Sensibilisierung für Krebs im Kindesalter, wollen die Mitarbeiter des globalen AIT-Netzwerks mindestens 30.000 US-Dollar sammeln. Das Unternehmen hat zugesagt, dass es diesen Betrag verdoppeln will. Um die Spenden zu sammeln, werden Teamkollegen an mehr als 20 geplanten Walk/Run-Events auf der ganzen Welt teilnehmen, von denen viele virtuell stattfinden werden, sowie an anderen Online- und sozial distanzierten Aktivitäten.

„Trotz der unerwarteten Herausforderung einer Pandemie während der letztjährigen Kampagne haben sich unsere Spendenteams für die Kinder und Familien von St. Jude stark gemacht", fügte Moore hinzu. „Ich habe keinen Zweifel daran, dass wir auch 2021 das Ziel erreichen werden."

Seit AIT 2017 bekannt gab, dass das Unternehmen für sein gemeinnütziges Engagement eine öffentliche Allianz mit St. Jude eingehen würde, haben die Teams von AIT Freunde, Familie und die Community zur Unterstützung der guten Sache an Bord gebracht, und letztendlich mehr als 225.000 US-Dollar für das Krankenhaus gesammelt.

St. Jude entwickelt seit 50 Jahren Behandlungen, die dazu beigetragen haben, die Gesamtüberlebensrate bei Krebs im Kindesalter von nur 20 % auf mehr als 80 % zu erhöhen. Das Krankenhaus bildet auch Dienstleister im Gesundheitsbereich in Ländern auf der ganzen Welt aus und gibt seine Entdeckungen in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation kostenfrei weiter. Erfahren Sie mehr unter www.stjude.org/together .

Informationen zu AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics unterstützt das Wachstum und erweitert Unternehmen den Zugang zu Märkten auf der ganzen Welt, auf denen sie ihre Rohstoffe, Komponenten und Fertigwaren verkaufen und beschaffen können. Der in Chicago ansässige Marktführer für Transportmanagement setzt seit mehr als 40 Jahren auf einen beratenden Ansatz, um ein globales Netzwerk und vertrauensvolle Partnerschaften aufzubauen, die sich auf annähernd alle Branchen erstrecken, einschließlich Luft- und Raumfahrt, E-Commerce, Lebensmittel, Verwaltung, Gesundheitswesen, Biowissenschaften und Einzelhandel. Gestützt auf skalierbare, benutzerfreundliche Technologien bietet das flexible Geschäftsmodell von AIT präzise zugeschnittene Supply-Chain-Lösungen für See-, Luft- und Bodenfracht - termin- und budgetgerecht. Erfahrene Teamkollegen, die in Asien, Europa und Nordamerika an mehr als 85 Standorten tätig sind, kümmern sich im Rahmen der Full-Service-Optionen von AIT auch um Zollabfertigung, Lagerverwaltung und Handhabung von besonders zu schützenden Gütern. Erfahren Sie mehr unter www.aitworldwide.com .

Unsere Unternehmensmission

Wir bei AIT sind stets bestrebt, das in uns gesetzte Vertrauen zu bestätigen, indem wir unseren Kunden erstklassige weltweite Logistiklösungen anbieten und Engagement für unsere Mitarbeiter, Partner und Communitys zeigen.

PRESSEKONTAKT:

Matt Sanders

Public Relations Manager

+1 (630) 766-8300

[email protected]

AIT Worldwide Logistics, Inc.

Corporate Headquarters

701 N. Rohlwing Road

Itasca, IL 60143



800-669-4AIT (4248)

www.aitworldwide.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1558297/AIT_Worldwide_Logistics_St_Jude_Walk_Run.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/587945/AIT_Logo.jpg

Related Links

http://www.aitworldwide.com



SOURCE AIT Worldwide Logistics, Inc.