Ajax funde trofeo para aficionados

Jugar sin púbico ha sido extraño para los jugadores. El internacional mexicano Edson Álvarez: "Jugar en un estadio vacío no se compara con una ArenA Johan Cruijff atmosférica. Realmente extrañamos a nuestros seguidores en la pasada temporada aquí en Ámsterdam y durante todos nuestros partidos. Es por ello que queremos dedicarles este título a nuestros aficionados, y muero por jugar frente a ellos otra vez".

Esta temporada, Ajax jugó 30 de sus 34 partidos en la Eredivisie en un estadio vacío. El equipo de Amsterdam ganó tanto la copa KNVB como el título de la Eredivisie.

Todos los titulares de boletos de la temporada recibirán una estrella que pesa 3.45 gramos, de los cuales 0.06 gramos proceden del trofeo.

Photo description:

- Ajax melts trophy for fans

- Edson Álvarez with one of the 42.000 champion stars|

- Lisandro Martínez with one of the 42.000 champion stars

Video - https://www.youtube.com/watch?v=N2mSUFz8YvI

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1508323/Piece_of_Ajax.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1508321/Martinez___Piece_of_Ajax.jpg

FUENTE AFC Ajax

