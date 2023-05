Ajinomoto Bio-Pharma Services annonce des changements de direction sur son site américain

SAN DIEGO, 18 mai 2023 /PRNewswire/ -- Ajinomoto Bio-Pharma Services (« Aji Bio-Pharma »), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services de développement et de fabrication de produits bio-pharmaceutiques, a annoncé aujourd'hui des changements de direction sur son site de San Diego, prenant effet immédiatement. Bert Barbosa, qui assume le rôle de président et directeur des opérations aux États-Unis, souhaite la bienvenue à Brian Blagg et à Satoshi Katayama, qui se joindront à l'entreprise respectivement à titre de vice-président exécutif des opérations et de vice-président de la transformation des activités. En plus de ces ajouts à l'équipe de direction du site, l'entreprise a également nommé Erik Riley au poste de vice-président principal de la planification d'entreprise. Ces changements apporteront une expertise intégrale à l'entreprise tandis qu'elle continue d'étendre sa capacité et son offre de services.

M. Barbosa s'est joint à l'équipe de direction d'Aji Bio-Pharma en mai 2018 à titre de vice-président des produits pharmaceutiques, en apportant avec lui plus de 35 ans d'expérience en production biopharmaceutique, en assurance qualité, en contrôle de la conformité et en gestion. Il est ensuite passé au poste de vice-président principal de la stratégie d'entreprise en 2021, puis au poste de vice-président exécutif des opérations en 2022. En tant que président & directeur des opérations d'Aji Bio-Pharma US, il est responsable de la supervision de tous les aspects des activités CDMO sur le site américain.

M. Blagg s'est joint à Aji Bio-Pharma du haut de ses 34 ans d'expérience en direction des opérations inter-fonctionnelles dans les industries réglementées, dont 23 dans le domaine biopharmaceutique. Il a occupé divers postes de direction chez Revance Therapeutics, PDL Biopharma et XOMA Corporation, en plus d'être un consultant très respecté dans son domaine. En tant que vice-président exécutif des opérations, M. Blagg est responsable des opérations relatives aux produits pharmaceutiques, aux substances médicamenteuses, à l'étiquetage et à l'emballage, ainsi qu'aux installations et à l'ingénierie.

M. Katayama a commencé sa carrière chez Ajinomoto en tant que chimiste des procédés pour l'activité CDMO en 1994. Il a ensuite occupé un poste de chercheur principal jusqu'en 2015, année où il est devenu directeur général du groupe de chimie des procédés de Bio-Fine Laboratories. En 2017, M. Katayama a déménagé au siège social du Groupe Ajinomoto à Tokyo et commencé à travailler au sein du Département des services Bio-Pharma en tant que directeur général du Groupe Planification (Stratégie). En tant que vice-président de la transformation des activités, il soutient la stratégie commerciale et la cohésion d'Aji Bio-Pharma.

M. Riley s'est joint à Aji Bio-Pharma en août 2017 à titre de directeur de la planification et de l'analyse financières. Il possède plus de 25 ans d'expérience à son actif, y compris dans la gestion d'unité commerciale et la gestion d'entreprise dans des contextes mondiaux, locaux et de start-up. En 2022, M. Riley est devenu vice-président de la stratégie d'entreprise puis, en 2023, vice-président principal de la planification d'entreprise. Dans ce nouveau rôle, il est responsable de l'élaboration des objectifs stratégiques de l'organisation tout en supervisant les ressources humaines, les finances et la chaîne d'approvisionnement.

À propos d'Ajinomoto Bio-Pharma Services

Ajinomoto Bio-Pharma Services est une société de développement et de fabrication sous contrat entièrement intégrée avec des sites en Belgique, aux États-Unis, au Japon et en Inde. Elle fournit des services complets de développement, de bonnes pratiques de fabrication d'API et de finition de remplissage aseptique pour les petites, moyennes et grosses molécules API. Ajinomoto Bio-Pharma Services propose un large éventail de plateformes et de capacités innovantes, tant pour les programmes précliniques et pilotes que pour d'autres, en quantités commerciales. Citons notamment les API à haute puissance (HPAPI), la fabrication en flux continu, la synthèse d'oligonucléotides, la biocatalyse, la technologie d'expression des protéines Corynex®, les conjugués anticorps-médicaments (ADC), et plus encore. Ajinomoto Bio-Pharma Services a pour vocation de fournir un haut niveau de qualité et de service afin de répondre aux besoins de nos clients. Pour en savoir plus : www.AjiBio-Pharma.com

