Ajinomoto Bio-Pharma Services erhält sechs ‚CDMO Leadership Awards' und unterstreicht damit seine herausragenden Leistungen in der Branche

SAN DIEGO und TOKIO und WETTEREN, Belgien, 12. März 2024 /PRNewswire/ -- Ajinomoto Bio-Pharma Services („Aji Bio-Pharma"), ein führender Anbieter von biopharmazeutischen Auftragsentwicklungs- und -herstellungsdienstleistungen, erhielt die CDMO Leadership Awards in allen sechs Kategorien - Fähigkeiten, Kompatibilität, Fachwissen, Qualität, Zuverlässigkeit und Service - sowohl für die Gesamt- als auch für die Big-Pharma-Gruppe. Von den aufgeführten Auszeichnungen erhielt Aji Bio-Pharma eine zusätzliche Anerkennung als CDMO Leadership Award Champion in der Kategorie Service für die befragte Gruppe der kleinen Pharmaunternehmen, da das Unternehmen im Vergleich zum gewichteten Durchschnitt der anderen bewerteten CDMOs als Spitzenreiter abschnitt.

Die CDMO Leadership Awards werden von Outsourced Pharma,Life Science Leader, und Industry Standard Research verliehen. Im Rahmen der jährlichen ISR-Umfrage Contract Manufacturing Quality Benchmarking bewerteten die Befragten 98 Auftragshersteller anhand von 23 Leistungskennzahlen. Die Befragten bewerten nur Unternehmen, mit denen sie in den letzten 18 Monaten an einem ausgelagerten Projekt gearbeitet haben. Dieses Qualifikationsniveau stellt sicher, dass die Antworten auf der Grundlage der tatsächlichen Zusammenarbeit mit Auftragsfertigern und klaren Erfahrungswerten erfolgen, um die besten Outsourcing-Partner zu erkennen.

„Wir fühlen uns geehrt, in jeder Kategorie von unseren Partnern anerkannt zu werden. Mit jeder Investition in Technologie, Qualität und Einrichtungen verbessern wir unsere Fähigkeiten und stellen sicher, dass wir die Anforderungen unserer Kunden erfüllen und übertreffen. Wir sind stolz darauf, nicht nur die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen, sondern auch unzähligen Patienten über Jahre hinweg zu dienen", so Yasuyuki Otake, exekutiver Geschäftsführer, Bio-Pharma Services Department.

Informationen zu Ajinomoto Bio-Pharma Services

Ajinomoto Bio-Pharma Services ist ein voll integriertes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen mit Standorten in Belgien, den USA, Japan und Indien, das umfassende Entwicklungs-, cGMP-Herstellungs- und aseptische Abfüllungsdienstleistungen für kleine und große Molekül-Wirkstoffe und Zwischenprodukte anbietet. Ajinomoto Bio-Pharma Services bietet eine breite Palette innovativer Plattformen und Fähigkeiten für präklinische und Pilotprogramme bis hin zu kommerziellen Mengen, einschließlich Corynex®-Proteinexpressionstechnologie, Oligonukleotidsynthese, Antikörper-Wirkstoff-Konjugationen (ADC), hochwirksame APIs (HPAPI), Biokatalyse, kontinuierliche Herstellung und vieles mehr. Ajinomoto Bio-Pharma Services ist bestrebt, ein hohes Maß an Qualität und Service zu bieten, um die Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen. Erfahren Sie mehr: www.AjiBio-Pharma.com

