Ajinomoto Bio-Pharma Services remporte six prix aux CDMO Leadership Awards, confirmant ainsi son excellence dans le secteur

SAN DIEGO et TOKYO et WETTEREN, Belgique, 12 mars 2024 /PRNewswire/ -- Ajinomoto Bio-Pharma Services (« Aji Bio-Pharma »), l'un des principaux fournisseurs de services de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de produits biopharmaceutiques, a reçu des prix aux CDMO Leadership Awards dans les six catégories - Capacités, Compatibilité, Expertise, Qualité, Fiabilité et Service -, pour les groupes de répondants Général et Big Pharma. Parmi les prix énumérés, Aji Bio-Pharma a reçu une reconnaissance supplémentaire en tant que champion des CDMO Leadership Awards dans la catégorie Service pour le groupe de répondants Small Pharma, en se classant parmi les plus performants par rapport à la moyenne pondérée des autres CDMO évalués.

Les prix CDMO Leadership Awards sont décernés par Outsourced Pharma, Life Science Leader et Industry Standard Research. Les répondants ont évalué 98 fabricants sous contrat sur la base de 23 indicateurs de rendement dans le cadre de l'enquête annuelle de l'ISR sur l'Analyse comparative de la qualité de sous-traitance. Les répondants n'ont évalué que les entreprises avec lesquelles ils avaient travaillé sur un projet en sous-traitance au cours des 18 derniers mois. Ce niveau de qualification permet de s'assurer que les réponses à l'enquête sont basées sur une implication réelle auprès des fabricants sous contrat et sur des données d'expérience claires permettant de reconnaître les meilleurs partenaires d'externalisation.

« Nous sommes honorés d'être reconnus dans chaque catégorie par nos partenaires. Avec chaque investissement dans la technologie, la qualité et les installations, nous améliorons nos capacités, en veillant à répondre et à dépasser les besoins de nos clients. Nous sommes fiers non seulement de répondre aux attentes des clients, mais aussi de servir d'innombrables patients pour les années à venir », a déclaré Yasuyuki Otake, dirigeant d'entreprise, directeur général du département Bio-Pharma Services.

À propos d'Ajinomoto Bio-Pharma Services

Ajinomoto Bio-Pharma Services est une société de développement et de fabrication sous contrat entièrement intégrée avec des sites en Belgique, aux États-Unis, au Japon et en Inde. Elle fournit des services complets de développement, de bonnes pratiques de fabrication d'API et de finition de remplissage aseptique pour les petites, moyennes et grosses molécules API. Ajinomoto Bio-Pharma Services propose un large éventail de plateformes et de capacités innovantes, tant pour les programmes précliniques et pilotes que pour d'autres, en quantités commerciales. Citons notamment les API à haute puissance (HPAPI), la fabrication en flux continu, la synthèse d'oligonucléotides, la biocatalyse, la technologie d'expression des protéines Corynex®, les conjugués anticorps-médicaments (ADC), et plus encore. Ajinomoto Bio-Pharma Services a pour vocation de fournir un haut niveau de qualité et de service afin de répondre aux besoins de nos clients. Pour en savoir plus : www.AjiBio-Pharma.com