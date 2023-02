Ajinomoto Bio-Pharma Services desarrolla con éxito ARN ligasa ancestral altamente funcional

TOKIO, 22 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- Ajinomoto Bio-Pharma Services ("Aji Bio-Pharma"), un proveedor líder de servicios de fabricación y desarrollo biofarmacéutico por contrato, se complace en anunciar el desarrollo de una nueva enzima para la formación de oligonucleótidos de doble cadena con alta productividad.

En colaboración con investigadores de la Universidad de Shizuoka, Aji Bio-Pharma logró desarrollar una ligasa de ARN artificial altamente funcional utilizando el método de diseño ancestral. Se encontró que esta ligasa de ARN artificial tiene una mayor termoestabilidad que la ligasa de ARN natural, así como una actividad de ligadura superior para los fragmentos de ARN que contienen ácido xenonucleico.

Cuando se usa la ligasa de ARN natural para fragmentos de ARN (incluido el ácido xenonucleico) como sustratos de reacción para sintetizar una sustancia farmacológica de ARNsi comercializada, el rendimiento fue solo del 20 % después de 24 horas de reacción. Por el contrario, cuando se utilizó la ligasa de ARN artificial altamente funcional, el rendimiento de la reacción mejoró hasta el 80 % en las mismas condiciones, lo que confirma que tiene propiedades adecuadas para la síntesis enzimática de medicamentos de ácido nucleico. Este enfoque logra una síntesis de oligonucleótidos más productiva y ambientalmente segura en comparación con el método convencional.

"Estamos entusiasmados de proporcionar nuevas investigaciones a nuestros socios y apoyarlos en sus esfuerzos por suministrar terapias que salvan vidas", dijo Yusuke Hagiwara, investigador sénior de Ajinomoto Bioscience & Fine Chemicals Research Laboratories. "Este descubrimiento de siRNA es un gran ejemplo de cómo Aji Bio-Pharma continúa ofreciendo soluciones fiables e innovadoras a nuestros clientes".

Los fragmentos de ARN utilizados como sustratos de reacción se pueden producir no solo mediante síntesis en fase sólida convencional, sino también mediante la tecnología AJIPHASE® de Ajinomoto Co., especialmente en grandes cantidades y con alta pureza. Se espera que este logro se aplique como una de las tecnologías que permita la producción masiva de fármacos de ácido nucleico con alta eficiencia y alta pureza. Este resultado fue presentado en la revista "Microbiología Ambiental y Aplicada" publicada por la Sociedad Estadounidense de Microbiología.

Acerca de Ajinomoto Co. y Ajinomoto Bio-Pharma Services

Basado en el mensaje corporativo "Eat Well, Live Well", Ajinomoto Co., Inc. ha estado investigando científicamente las posibilidades de los aminoácidos para apuntar al crecimiento futuro mediante la creación de nuevo valor a través de soluciones sostenibles e innovadoras para las comunidades y la sociedad. Para obtener información adicional sobre Ajinomoto Co. (TYO: 2802), visite www.ajinomoto.com .

Como su brazo farmacéutico, Ajinomoto Bio-Pharma Services es una organización de fabricación y desarrollo por contrato (CDMO) completamente integrada con sitios en Bélgica, Estados Unidos, Japón e India, que ofrece desarrollo integral, fabricación cGMP y servicios de acabado de llenado aséptico para pequeñas y medianas empresas. API de molécula grande e intermedios. Para obtener más información sobre los servicios de Ajinomoto Bio-Pharma, visite www.AjiBio-Pharma.com .

Además, Ajinomoto Co. y Ajinomoto Bio-Pharma Services ofrecen una amplia gama de capacidades y tecnologías de plataforma innovadoras para programas piloto y preclínicos en cantidades comerciales, incluida la tecnología de fabricación de oligonucleótidos AJIPHASE®, los sistemas de expresión de proteínas CORYNEX® y TALAMAX®, AJICAP ® tecnologías de enlace y conjugación específicas del sitio para ADC y fabricación de flujo continuo. Para obtener información adicional sobre las tecnologías de la plataforma, visite https://ajibio-pharma.ajinomoto.com/ .

