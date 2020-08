Ajinomoto Bio-Pharma Services étend ses capacités de fabrication de petites molécules pour son installation en Inde

WETTEREN, Belgique, 13 août 2020 /PRNewswire/ -- Ajinomoto Bio-Pharma Services (« Aji Bio-Pharma »), un important fournisseur de services de fabrication et de développement biopharmaceutique sous contrat, est heureux d'annoncer une expansion majeure de ses capacités de fabrication de petites molécules avec l'ajout d'une nouvelle usine de production à Visakhapatnam, en Inde. La construction de l'installation de 8 500 mètres carrés a commencé fin juillet 2020 et devrait être achevée mi-2022.

Pour répondre aux besoins actuels et futurs des clients, la nouvelle usine de fabrication de petites molécules double la capacité de production du site à 310 m3 pour les ingrédients pharmaceutiques actifs (API) et les intermédiaires et dispose d'un équipement dédié pour gérer les composés hautement actifs OEB 4. De plus, le site a réalisé des travaux de rénovation sur l'espace de laboratoire existant afin d'héberger des activités de R. et D. supplémentaires. On estime que l'expansion créera au moins 60 emplois sur le site.

La FDA des États-Unis a approuvé le site de fabrication d'Ajinomoto Bio-Pharma Services en Inde, qui a été conçu, construit et est géré selon les normes d'exploitation GMP et les systèmes de qualité des sites belges d'Aji Bio-Pharma. La société a également soutenu avec succès un certain nombre de grandes sociétés biopharmaceutiques dans le monde depuis sa création en 2011 et continue de gagner des prix pour sa durabilité et ses normes de qualité.

« Nous sommes très heureux d'investir dans cette installation de production supplémentaire afin de continuer à offrir des services de fabrication de petites molécules de qualité et rentables pour nos clients », a déclaré K.V.V. Raju, responsable des opérations du site et PDG d'Ajinomoto Bio-Pharma India Pvt. Ltd. « Cette expansion témoigne de notre engagement envers l'énoncé de notre vision d'être un partenaire leader, de confiance et innovant pour nos clients et notre personnel. »

« L'augmentation de la capacité de fabrication d'Aji Bio-Pharma en Inde offre un avantage important pour nos clients du secteur des petites molécules, qui ont maintenant une variété d'options pour répondre à leurs besoins de fabrication », a déclaré Peter Stuyck, directeur général adjoint et directeur des opérations européennes d'Ajinomoto Bio-Pharma Services. « Cette expansion permet d'optimiser nos capacités sur tous nos sites et renforce davantage l'engagement d'Aji Bio-Pharma d'être un chef de file mondial du secteur du développement et du façonnage en sous-traitance (CDMO) axé sur la qualité proposant des offres de services complets. »

À propos d'Ajinomoto Bio-Pharma Services

Ajinomoto Bio-Pharma Services est une organisation de développement et de fabrication sous contrat entièrement intégrée, qui possède des sites en Belgique, aux États-Unis, au Japon et en Inde, et qui fournit des services de développement complet, de fabrication selon les BPFa (cGMP), ainsi que de finition de remplissage aseptique pour les IPA et intermédiaires à petites et grandes molécules. Ajinomoto Bio-Pharma Services offre une large gamme de plateformes innovantes et de capacités destinées à des programmes précliniques et pilotes pour des quantités commerciales, notamment la technologie d'expression de protéines Corynex®, la synthèse d'oligonucléotides, les conjugués anticorps-médicament (CAM), les IPA hautement actifs (HPAPI), la biocatalyse, la fabrication à flux continu et bien plus encore. Ajinomoto Bio-Pharma Services s'engage à fournir un niveau élevé de qualité et de service pour répondre aux besoins de ses clients. En savoir plus : www.AjiBio-Pharma.com

