Ajinomoto und Exelixis schließen Lizenzvertrag zur Entdeckung und Entwicklung neuartiger Antikörper-Wirkstoff-Konjugate für die Behandlung von Krebserkrankungen

TOKIO, 10. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Die Ajinomoto Co., Inc. („Ajinomoto Co.") gab heute eine Lizenzvereinbarung mit Exelixis, Inc. („Exelixis") bekannt, um AJICAP®, die proprietäre ortsspezifische Biokonjugations- und Linker-Technologie von Ajinomoto Co., in die Entwicklung bestimmter AWK-Programme (Antikörper-Wirkstoff-Konjugat) von Exelixis einzubinden.

Exelixis ist ein kommerziell erfolgreiches, auf Onkologie spezialisiertes Biotechnologieunternehmen, das die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung neuer Arzneimittel für schwer zu behandelnde Krebsarten beschleunigen will. Mithilfe seines Netzwerks von Biotherapeutika-Kooperationen entwickelt das Unternehmen AWK der nächsten Generation für die Behandlung verschiedener Krebsarten. Ajinomoto Co. ist ein führender Technologieanbieter für Biopharmazeutika und Inhaber der CDMO Ajinomoto Bio-Pharma Services. AJICAP® ist eine von Ajinomoto Co. entwickelte Technologie für ortsspezifische Biokonjugation und stabile Linker, die mit den gängigen Antikörper-Isotypen kompatibel ist. Die AJICAP-Technologie bietet die „off-the-shelf"-Funktion, jeden therapeutischen Antikörper in jedem Entwicklungsstadium mit einem beliebigen Arzneimittel-Payload zu konjugieren, ohne dass ein Antikörper-Engineering oder die Entwicklung einer Zelllinie erforderlich ist, sowie stabile/hydrophile Linker, um Antikörper-Wirkstoff-Konjugate mit einem erweiterten therapeutischen Fenster zu erzeugen.

Im Rahmen der Lizenzvereinbarung erhält Exelixis das Recht, die AJICAP-Technologie zu nutzen, um sein Ziel zu unterstützen, mehrere AWK mit dem Potenzial für höhere Wirksamkeit und geringere Toxizität als die derzeit verfügbaren Optionen zu entwickeln. Ajinomoto Co. erhält Meilensteinzahlungen für die Entwicklung, die Zulassung und die Vermarktung sowie Tantiemen auf kommerzielle Verkäufe.

Dr. Tatsuya Okuzumi, General Manager, Business Development Group, Bio-Pharma Services Department, Ajinomoto Co. erklärte: „Wir freuen uns sehr, Exelixis, ein führendes Unternehmen in der Erforschung, Entwicklung und Vermarktung von Krebsmedikamenten, bei der Entwicklung neuartiger Antikörper-Wirkstoff-Konjugate unterstützen zu können. Die Kombination der Antikörper und Payloads von Exelixis mit AJICAP von Ajinomoto Co. eröffnet eine breite Palette von Anwendungen in der Onkologie und kann zum klinischen Nutzen der Patienten eingesetzt werden."

Informationen zu Ajinomoto Co. und Ajinomoto Bio-Pharma Services Basierend auf der Unternehmensbotschaft „Eat Well, Live Well" hat die Ajinomoto Co., Inc. die Potenziale von Aminosäuren wissenschaftlich erforscht, um durch die Schaffung neuer Werte durch nachhaltige und innovative Lösungen für Gemeinschaften und die Gesellschaft ein zukünftiges Wachstum anzustreben. Weitere Informationen über Ajinomoto Co. (TYO: 2802) finden Sie unter www.ajinomoto.com.

Ajinomoto Bio-Pharma Services, der pharmazeutische Geschäftsbereich von Ajinomoto, ist eine vollständig integrierte Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) mit Standorten in Belgien, den Vereinigten Staaten, Japan und Indien, das umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Entwicklung, cGMP-Herstellung und aseptische Abfüllung von kleinen und großen Molekül-Wirkstoffen und Zwischenprodukten anbietet. Weitere Informationen über Ajinomoto Bio-Pharma Services finden Sie auf www.AjiBio-Pharma.com.

Darüber hinaus bieten Ajinomoto Co. und Ajinomoto Bio-Pharma Services eine breite Palette innovativer Plattformtechnologien und Fähigkeiten für präklinische und Pilotprogramme bis hin zu kommerziellen Mengen an, darunter die AJIPHASE® Oligonukleotid-Herstellungstechnologie, CORYNEX® und TALAMAX® Proteinexpressionssysteme, AJICAP® ortsspezifische Konjugations- und Linker-Technologien für AWK, Fließbandfertigung und mehr. Weitere Informationen zu den Plattformtechnologien finden Sie unter https://ajibio-pharma.ajinomoto.com/.

Informationen zur Exelixis, Inc. Die Exelixis, Inc. (Exelixis) wurde 1994 gegründet und ist ein kommerziell erfolgreiches, auf Onkologie spezialisiertes Biotechnologieunternehmen, das die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung neuer Arzneimittel für schwer zu behandelnde Krebsarten beschleunigen will. Anknüpfend an frühere Arbeiten im Bereich der Genetik von Modellsystemen hat Exelixis eine breite Plattform zur Entdeckung und Entwicklung von Arzneimitteln aufgebaut, die als Grundlage für unsere kontinuierlichen Bemühungen dient, neue Krebstherapien für bedürftige Patienten bereitzustellen. Die Forschungsanstrengungen von Exelixis haben zu vier kommerziell erhältlichen Produkten geführt: CABOMETYX® (Cabozantinib), COMETRIQ® (Cabozantinib), COTELLIC® (Cobimetinib) and MINNEBRO® (Esaxerenon), und Exelixis arbeitet mit führenden pharmazeutischen Unternehmen zusammen, um diese wichtigen Arzneimittel den Patienten weltweit zugänglich zu machen. Unterstützt durch Einnahmen aus vermarkteten Produkten und Kooperationen ist Exelixis bestrebt, umsichtig in unser Geschäft zu reinvestieren, um das Potenzial unserer Pipeline zu maximieren. Exelixis ergänzt die bestehenden therapeutischen Wirkstoffe durch gezielte Aktivitäten zur Geschäftsentwicklung und internen Wirkstoffforschung – dies alles in dem Bestreben, die nächste Generation von Exelixis-Arzneimitteln zu entwickeln und Patienten zu helfen, schneller zu gesunden und länger zu leben. Exelixis ist Mitglied des Standard & Poor's (S&P) MidCap 400 Index, der die Leistung profitabler mittelgroßer Unternehmen misst. Weitere Informationen über Exelixis finden Sie unter www.exelixis.com, folgen Sie @ExelixisInc auf Twitter oder liken Sie Exelixis, Inc. auf Facebook.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/751177/Aji_BioPharma_Logo.jpg

SOURCE Ajinomoto Bio-Pharma Services