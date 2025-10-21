AKEEYO präsentiert die nächste Generation der Modelle AKY-710 Lite und AKY-730 Pro auf der EICMA 2025

SHENZHEN, China, 21. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- AKEEYO, ein führender Hersteller von fortschrittlichen Fahrdatenschreibern, freut sich, seine Teilnahme an der EICMA 2025 (Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori), der weltweit führenden Motorradmesse, bekannt zu geben. Vom 4. bis 9. November 2025 präsentiert das Unternehmen seine neuesten Innovationen auf der Fiera Milano, SS.33 del Sempione 28, 20017 Rho (Mailand), Italien, Halle 4, Stand S86d.

Einzelheiten zur Veranstaltung:

Ausstellung: EICMA 2025

EICMA 2025 Termine: 4.-9. November 2025

4.-9. November 2025 Ort: Fiera Milano, SS.33 del Sempione 28, 20017 Rho (Mailand), Italien

Fiera Milano, SS.33 del Sempione 28, 20017 Rho (Mailand), Italien Stand: HALLE 4, S86d

Einführung der nächsten Generation von Fahrrad- und Motorradkameras

AKEEYO wird zwei bahnbrechende Produkte auf den Markt bringen, die die Sicherheit der Fahrer und die Aufzeichnungsmöglichkeiten verbessern sollen:

AKY-710 Lite: Ihr unverzichtbarer Begleiter auf der Fahrt

Die AKY-710 Lite kombiniert Leistung mit praktischem Nutzen:

Ultra-große F2.0-Blende für hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen

für hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen IP66 Wasser- und staubdicht für den Einsatz bei jedem Wetter

Wasser- und staubdicht für den Einsatz bei jedem Wetter 1.800 mAh Akku für bis zu 8 Stunden kontinuierliche Aufzeichnung

Akku für bis zu kontinuierliche Aufzeichnung 1080P bei 27,5 fps High-Definition-Videoaufnahme

High-Definition-Videoaufnahme 2.4G WLAN für nahtlose Konnektivität und Übertragungen

für nahtlose Konnektivität und Übertragungen OTA-Firmware-Updates für zukunftssichere Funktionalität

AKY-730 Pro: Leistung auf professionellem Niveau

Das Vorzeigemodell AKY-730Pro bietet erstklassige Funktionen für anspruchsvolle Fahrer:

1,14" IPS-Touchscreen für eine einfache Bedienung und Wiedergabe

für eine einfache Bedienung und Wiedergabe IP66 Wasser- und Staubschutz

Wasser- und Staubschutz Integriertes GPS für genaue Routenverfolgung und Standortdaten

für genaue Routenverfolgung und Standortdaten Gyro-unterstützte elektronische Bildstabilisierung (EIS) für flüssigere Aufnahmen auf unebenen Straße

für flüssigere Aufnahmen auf unebenen Straße 3.500 mAh Hochkapazitätsakku für lange Aufzeichnungen

AKEEYO wird auch die umfangreichere 710er Serie vorstellen, darunter AKY-710S und AKY-710 Pro, sowie ein intelligentes Fahrsystem für Motorräder und Fahrräder. Alle Produkte sind für den Einsatz an Fahrrädern und Motorrädern konzipiert und bieten vielseitige Befestigungsmöglichkeiten an für Lenker, Vorbau und Helm .

Besuchen Sie AKEEYO auf der EICMA

Motorradbegeisterte, Händler und Fachleute aus der Branche sind herzlich eingeladen, AKEEYO in HALLE 4, Stand S86d zu besuchen, um diese innovativen Produkte hautnah zu erleben. Unser Team wird für Live-Demonstrationen, technische Beratungen und Gespräche zu Partnerschaften zur Verfügung stehen. Händler- und Vertriebsanfragen: übermitteln Sie Ihre Angaben über dieses Formular.

Informationen zu AKEEYO

AKEEYO ist ein führender Innovator im Bereich Kameratechnologie für Fahrräder, Motorräder und Autos. Von täglichen Pendelfahrten bis hin zu Langstreckenreisen entwickeln wir robuste Dash- und Actionkameras, die das Sicherheitsbewusstsein verbessern und das Aufzeichnen, Überprüfen und Teilen von Fahrten vereinfachen. Mit einem Fokus auf Qualität und praktischen Funktionen bedient AKEEYO Fahrer und Autofahrer weltweit.

Für Medienanfragen : [email protected]

Website: www.akeeyo.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2800154/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2714582/AKEEYO_LOGO_Logo.jpg