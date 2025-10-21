AKEEYO présente l'AKY-710 Lite et l'AKY-730 Pro de nouvelle génération à l'EICMA 2025

SHENZHEN, Chine, 21 octobre 2025 /PRNewswire/ -- AKEEYO, un fabricant de premier plan d'enregistreurs de conduite avancés, est ravi d'annoncer sa participation à l'EICMA 2025 (Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori), la plus grande exposition de motos au monde. Du 4 au 9 novembre 2025, l'entreprise présentera ses dernières innovations à la Fiera Milano, SS.33 del Sempione 28, 20017 Rho (Milan), en Italie, au Hall 4, Stand S86d.

Détails de l'événement :

Présentation de la nouvelle génération de caméras pour motos et vélos

AKEEYO présentera deux produits révolutionnaires conçus pour améliorer la sécurité des pilotes et les capacités d'enregistrement :

AKY-710 Lite : votre compagnon de route indispensable

L'AKY-710 Lite allie performance et praticité :

Ouverture ultra-large F2.0 pour des performances supérieures en basse lumière

pour des performances supérieures en basse lumière IP66 : résistance à l'eau et à la poussière pour une utilisation par tous les temps

: résistance à l'eau et à la poussière pour une utilisation par tous les temps Batterie de 1 800 mAh pour 8 heures d'enregistrement continu

pour d'enregistrement continu Capture vidéo haute définition 1080P à 27,5 fps

Wi-Fi 2,4 G pour une connectivité et des transferts sans faille

pour une connectivité et des transferts sans faille Mises à jour OTA du firmware pour une fonctionnalité à l'épreuve du temps

AKY-730 Pro : une performance de niveau professionnel

Le modèle phare AKY-730Pro offre des caractéristiques haut de gamme pour les pilotes exigeants :

Écran tactile IPS de 1,14" pour une utilisation et une lecture faciles

pour une utilisation et une lecture faciles IP66 : résistance à l'eau et à la poussière

: résistance à l'eau et à la poussière GPS intégré pour un suivi précis des itinéraires et des données de localisation

pour un suivi précis des itinéraires et des données de localisation Stabilisation électronique de l'image (EIS) assistée par gyroscope pour des images plus fluides sur les routes accidentées

pour des images plus fluides sur les routes accidentées Batterie haute capacité de 3 500 mAh pour des sessions prolongées

AKEEYO présentera également l'ensemble de la série 710, notamment l'AKY-710S et l'AKY-710 Pro, ainsi qu'un système de conduite intelligent pour les motos et les vélos. Tous les produits sont conçus pour fonctionner à la fois sur les vélos et les motos, avec des options polyvalentes de montage sur le guidon, la potence et le casque.

Visitez AKEEYO à l'EICMA

Les passionnés de moto, les concessionnaires et les professionnels du secteur sont invités à visiter AKEEYO au Hall 4, Stand S86d pour découvrir ces produits innovants de première main. Notre équipe sera disponible pour des démonstrations en direct, des consultations techniques et des discussions de partenariat. Demandes de renseignements sur les distributeurs et la distribution : soumettez vos coordonnées à l'aide de ce formulaire.

À propos d'AKEEYO

AKEEYO est un innovateur de premier plan dans la technologie des caméras destinées aux vélos, motos et voitures. Des trajets quotidiens aux voyages longue distance, nous concevons des caméras de tableau de bord et d'action robustes qui améliorent la sensibilisation à la sécurité et facilitent l'enregistrement, l'examen et le partage de la route. En mettant l'accent sur la qualité et les caractéristiques pratiques, AKEEYO est au service des pilotes et des conducteurs du monde entier.

Pour les demandes de renseignements des médias : [email protected]

Site internet : www.akeeyo.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2800154/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2714582/AKEEYO_LOGO_Logo.jpg