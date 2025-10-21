AKEEYO presenta all'EICMA 2025 i dispositivi AKY-710 Lite e AKY-730 Pro di nuova generazione

SHENZHEN, Cina, 21 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- AKEEYO, produttore leader di registratori di guida avanzati, è lieto di annunciare la sua partecipazione a EICMA 2025 (Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori), la principale fiera motociclistica al mondo. Dal 4 al 9 novembre 2025, l'azienda presenterà le sue ultime innovazioni presso Fiera Milano, SS.33 del Sempione 28, 20017 Rho (Milano), Italia, Padiglione 4, Stand S86d.

Dettagli dell'evento:

AKEEYO showcases next-generation AKY-710 Lite and AKY-730 Pro at EICMA 2025. Hall 4, Booth S86d, Nov 4–9, Fiera Milano, Rho.

Fiera: EICMA 2025

EICMA 2025 Date: 4-9 novembre 2025

4-9 novembre 2025 Sede: Fiera Milano, SS.33 del Sempione 28, 20017 Rho (Milano), Italia

Fiera Milano, SS.33 del Sempione 28, 20017 Rho (Milano), Italia Stand: PADIGLIONE 4, S86d

Presentazione delle telecamere di nuova generazione per moto e bici

AKEEYO presenterà due prodotti innovativi progettati per aumentare la sicurezza dei motociclisti e le capacità di registrazione:

AKY-710 Lite: Il compagno di viaggio essenziale

L'AKY-710 Lite unisce prestazioni e praticità, grazie a:

Apertura ultra-ampia F2.0 per prestazioni superiori in condizioni di scarsa illuminazione

per prestazioni superiori in condizioni di scarsa illuminazione IP66 Resistenza all'acqua e alla polvere per l'uso in tutte le condizioni atmosferiche

Resistenza all'acqua e alla polvere per l'uso in tutte le condizioni atmosferiche Batteria da 1.800 mAh per un massimo di 8 ore di registrazione continua

per un massimo di di registrazione continua 1080P a 27,5 fps acquisizione video ad alta definizione

acquisizione video ad alta definizione WiFi 2.4G per connettività e trasferimenti senza interruzioni

per connettività e trasferimenti senza interruzioni Aggiornamenti firmware OTA per funzionalità a prova di futuro

AKY-730 Pro: Prestazioni di livello professionale

Il modello di punta AKY-730Pro offre funzionalità premium per i motociclisti più esigenti:

Schermo touch IPS da 1,14" per un utilizzo e una riproduzione facili

per un utilizzo e una riproduzione facili IP66 resistenza all'acqua e alla polvere

resistenza all'acqua e alla polvere GPS integrato per un monitoraggio accurato del percorso e dei dati sulla posizione

per un monitoraggio accurato del percorso e dei dati sulla posizione Stabilizzazione elettronica dell'immagine (EIS) assistita da giroscopio per riprese più fluide su strade sconnesse

per riprese più fluide su strade sconnesse Batteria ad alta capacità da 3.500 mAh per sessioni prolungate

AKEEYO presenterà anche la serie 710 più ampia, tra cui AKY-710S e AKY-710 Pro, insieme a un sistema di guida intelligente per motociclette e biciclette. Tutti i prodotti sono progettati per funzionare sia su biciclette che su motociclette, con opzioni di montaggio versatili su manubrio, attacco manubrio e casco.

Visita AKEEYO all'EICMA

Appassionati di moto, concessionari e professionisti del settore sono invitati a visitare AKEEYO presso il PADIGLIONE 4, stand S86d per provare di persona questi prodotti innovativi. Il nostro team sarà disponibile per dimostrazioni dal vivo, consulenze tecniche e per discutere di potenziali collaborazioni. Richieste di rivenditori e distributori: inviare i propri dati utilizzando questo modulo.

Informazioni su AKEEYO

AKEEYO è un'azienda leader nell'innovazione della tecnologia delle telecamere per biciclette, motociclette e automobili. Dai tragitti quotidiani ai viaggi su lunghe distanze, progettiamo dash cam e action cam resistenti che migliorano la consapevolezza della sicurezza e semplificano la registrazione, la revisione e la condivisione della strada. Concentrandosi su qualità e funzionalità pratiche, AKEEYO è al servizio di motociclisti e automobilisti di tutto il mondo.

Per richieste di informazioni da parte dei media : [email protected]

Sito web: www.akeeyo.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2800154/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2714582/AKEEYO_LOGO_Logo.jpg