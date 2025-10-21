AKEEYO presenta all'EICMA 2025 i dispositivi AKY-710 Lite e AKY-730 Pro di nuova generazione
News provided byAKEEYO
Oct 21, 2025, 04:00 ET
SHENZHEN, Cina, 21 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- AKEEYO, produttore leader di registratori di guida avanzati, è lieto di annunciare la sua partecipazione a EICMA 2025 (Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori), la principale fiera motociclistica al mondo. Dal 4 al 9 novembre 2025, l'azienda presenterà le sue ultime innovazioni presso Fiera Milano, SS.33 del Sempione 28, 20017 Rho (Milano), Italia, Padiglione 4, Stand S86d.
Dettagli dell'evento:
- Fiera: EICMA 2025
- Date: 4-9 novembre 2025
- Sede: Fiera Milano, SS.33 del Sempione 28, 20017 Rho (Milano), Italia
- Stand: PADIGLIONE 4, S86d
Presentazione delle telecamere di nuova generazione per moto e bici
AKEEYO presenterà due prodotti innovativi progettati per aumentare la sicurezza dei motociclisti e le capacità di registrazione:
AKY-710 Lite: Il compagno di viaggio essenziale
L'AKY-710 Lite unisce prestazioni e praticità, grazie a:
- Apertura ultra-ampia F2.0 per prestazioni superiori in condizioni di scarsa illuminazione
- IP66 Resistenza all'acqua e alla polvere per l'uso in tutte le condizioni atmosferiche
- Batteria da 1.800 mAh per un massimo di 8 ore di registrazione continua
- 1080P a 27,5 fps acquisizione video ad alta definizione
- WiFi 2.4G per connettività e trasferimenti senza interruzioni
- Aggiornamenti firmware OTA per funzionalità a prova di futuro
AKY-730 Pro: Prestazioni di livello professionale
Il modello di punta AKY-730Pro offre funzionalità premium per i motociclisti più esigenti:
- Schermo touch IPS da 1,14" per un utilizzo e una riproduzione facili
- IP66 resistenza all'acqua e alla polvere
- GPS integrato per un monitoraggio accurato del percorso e dei dati sulla posizione
- Stabilizzazione elettronica dell'immagine (EIS) assistita da giroscopio per riprese più fluide su strade sconnesse
- Batteria ad alta capacità da 3.500 mAh per sessioni prolungate
AKEEYO presenterà anche la serie 710 più ampia, tra cui AKY-710S e AKY-710 Pro, insieme a un sistema di guida intelligente per motociclette e biciclette. Tutti i prodotti sono progettati per funzionare sia su biciclette che su motociclette, con opzioni di montaggio versatili su manubrio, attacco manubrio e casco.
Visita AKEEYO all'EICMA
Appassionati di moto, concessionari e professionisti del settore sono invitati a visitare AKEEYO presso il PADIGLIONE 4, stand S86d per provare di persona questi prodotti innovativi. Il nostro team sarà disponibile per dimostrazioni dal vivo, consulenze tecniche e per discutere di potenziali collaborazioni. Richieste di rivenditori e distributori: inviare i propri dati utilizzando questo modulo.
Informazioni su AKEEYO
AKEEYO è un'azienda leader nell'innovazione della tecnologia delle telecamere per biciclette, motociclette e automobili. Dai tragitti quotidiani ai viaggi su lunghe distanze, progettiamo dash cam e action cam resistenti che migliorano la consapevolezza della sicurezza e semplificano la registrazione, la revisione e la condivisione della strada. Concentrandosi su qualità e funzionalità pratiche, AKEEYO è al servizio di motociclisti e automobilisti di tutto il mondo.
Per richieste di informazioni da parte dei media : [email protected]
Sito web: www.akeeyo.com
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2800154/image.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2714582/AKEEYO_LOGO_Logo.jpg
