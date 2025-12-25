AKEEYO stellt AKY-NV-X2 und AKY-730 Pro auf der CES 2026 in Las Vegas vor
Dec 25, 2025, 18:30 ET
SHENZHEN, China, 26. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- AKEEYO erhöht die Fahrzeugintelligenz auf der CES 2026 mit zwei revolutionären Kamerasystemen. Die 11-Zoll-Spiegel-Dashcam AKY-NV-X2 richtet sich an Autofahrer, während die Action-Kamera AKY-730 Pro professionellen Schutz für Motorrad- und Fahrradfahrer bietet.
Wir stellen die AKY-NV-X2 vor: Die ultimative All-in-One-Fahrlösung
Die AKY-NV-X2 kombiniert fortschrittliche Funktionen mit einem schlanken, benutzerfreundlichen Design:
Anzeige und Bildqualität:
- 11-Zoll-IPS-Touchscreen mit scharfer 1080p-Auflösung
- Sony STARVIS Bildsensor mit einer F1.0-Blende für hervorragende Leistung bei wenig Licht.
- Zwei 2K-Kameras mit optionaler 1080p-Aufnahme über den dritten Kanal.
- Nachtsicht für Front- und Heckkamera für klare Aufnahmen bei allen Lichtverhältnissen
Intelligente Konnektivität:
- Externes GPS für genaue Standortbestimmung und Routenverfolgung
- Unterstützung für Dualband-WiFi-Hotspot (2,4 GHz & 5 GHz)
- Bluetooth 5.0 mit Freisprechfunktion
- Nahtlose Smartphone-Integration zur Fernüberwachung
Erweiterte Sicherheitsfunktionen:
- Super AI Blind Spot Detection (BSD) für erhöhte Aufmerksamkeit des Fahrers
- Sprachsteuerung für freihändige Bedienung
- Notfallaufzeichnungsfunktion
- GPS-Tracking für Routenaufzeichnung und Standortüberprüfung
- Ganztägige Parküberwachung
AKY-730 Pro: Speziell für Zweiradfahrer entwickelt
Die AKY-730 Pro wurde für sowohl für Motorrad- als auch Fahrradfahrer entwickelt und bietet robuste Zuverlässigkeit:
Wesentliche Merkmale:
- Hochauflösende 4K-Aufnahme mit 30 fps/2K-Aufnahme mit 60 fps für außergewöhnliche Videoqualität
- Elektronische Bildstabilisierung EIS (Gyro) für verwacklungsfreie Aufnahmen
- 1,14-Zoll-IPS-Display für die Überwachung auf einen Blick
- Wasserdichtheitsklasse IP66 für Zuverlässigkeit bei jedem Wetter
- Technologie zur Reduzierung von Windgeräuschen für klare Audioaufnahmen
- Integriertes GPS für genaue Standortbestimmung und Geschwindigkeitsmessung
- Leistungsstarker 3500-mAh-Akku mit wasserdichter USB-Ladestation
AKEEYO wird außerdem die Action-Kameras der 710er Serie (710Lite, 710Pro, 710S), das EYES Dual-Lens ADAS-System sowie die AKY-P1 Dashcam vorstellen.
Besuchen Sie AKEEYO auf der CES 2026
Messestandort: Las Vegas Convention Center (LVCC) – West Hall, Stand Nr. 6478, 6. bis 9. Januar 2026
„Die CES ist ein idealer Ort, um zu zeigen, was wir für Auto-, Motorrad- und Radfahrer entwickelt haben", sagte das AKEEYO-Team. „Wir laden Teilnehmer ein, unseren Stand zu besuchen, um praktische Vorführungen zu erleben und zu sehen, wie unsere Produkte sicherere sowie intelligentere Fahrten ermöglichen."
Informationen zu AKEEYO
AKEEYO entwickelt Elektronik für Automobile und Motorräder, darunter Dashcams und Navigationslösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf praktische Technologie und benutzerfreundliches Design, um weltweit sicherere und besser vernetzte Fahrten zu ermöglichen.
Weitere Informationen finden Sie auf akeeyo.com oder besuchen Sie Stand 6478 in der LVCC-West Hall.
Medienkontakt
[email protected]
