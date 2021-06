Aker Solutions étend sa relation avec Cognizant pour moderniser ses systèmes informatiques et accélérer la transition vers les énergies renouvelables

En transformant et en modernisant ses systèmes informatiques, Aker Solutions peut offrir plus de flexibilité et des délais de mise sur le marché plus courts à ses clients du secteur pétrolier et gazier

TEANECK, New Jersey, 7 juin 2021 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH) a annoncé aujourd'hui qu'elle a étendu sa relation avec la société d'ingénierie mondiale Aker Solutions pour moderniser et simplifier l'ensemble de son infrastructure informatique, notamment son réseau de technologie d'entreprise, la maintenance et le développement des applications. Aker Solutions aide les entreprises à libérer l'énergie provenant de sources telles que le pétrole, le gaz et l'éolien offshore.

Ces relations étroites permettront à Aker Solutions d'améliorer sa productivité et l'évolutivité de ses activités, tout en réduisant ses coûts d'exploitation informatique. L'approche DevOps de Cognizant permettra à l'entreprise d'apporter son soutien et de réduire les délais de livraison pour les nouveaux projets, tels que l'exploitation de champs pétrolifères ou les éoliennes. Dans le cadre de cet accord de cinq ans, Cognizant fournira des solutions et des services numériques, notamment la conception, le développement et le déploiement d'applications mobiles. Les technologies numériques, notamment l'IA, l'analyse des données et l'IoT, permettront aux clients d'Aker Solutions d'améliorer la maintenance prédictive de leurs actifs pris en charge et d'augmenter la productivité de leurs employés sur site grâce à l'utilisation d'applications mobiles.

« Nous constatons une demande croissante pour la production d'énergie, et nos clients exigent des produits et des services qui contribuent à réduire l'empreinte écologique », a déclaré Joar Handeland, directeur informatique d'Aker Solutions. « Parallèlement, il existe une forte volonté de réduire les coûts des nouveaux produits, services et technologies, ce qui les rend attractifs pour un plus grand nombre de projets. Notre objectif est de relever ces défis en collaborant plus efficacement tout au long de la chaîne de valeur et en permettant l'émergence de nouvelles solutions. Pour cela, nous avons besoin d'un partenaire de confiance qui comprend notre activité et les récents investissements de Cognizant dans les technologies numériques nous ont donné la confiance qu'ils peuvent fournir l'avantage concurrentiel dont nous avons besoin pour aider nos clients à prospérer en cette période mouvementée. »

Cognizant soutiendra également la transformation et gérera le système d'entreprise SAP d'Aker Solutions afin de rationaliser ses processus commerciaux et d'améliorer l'efficacité opérationnelle, l'expérience utilisateur et l'engagement des employés.

« Nous nous réjouissons de poursuivre notre relation avec Aker Solutions pour aider l'entreprise à accroître sa productivité et à passer aux énergies renouvelables puisqu'elle se prépare à entreprendre de profonds changements », a déclaré Anne-Sofie Risåsen, responsable des pays nordiques chez Cognizant. « Nos investissements importants dans les technologies numériques, telles que l'intelligence artificielle et l'analyse des données, positionnent mieux Cognizant pour être le meilleur partenaire technologique pour aider Aker Solutions à résoudre ses défis commerciaux fondamentaux et émergents. »

Cet engagement s'appuie sur la relation de longue date de Cognizant avec Aker Solutions. Depuis 2016, Cognizant est le fournisseur exclusif de systèmes numériques, de technologies et de services opérationnels pour Aker Solutions.

Pour en savoir plus :

À propos d'Aker Solutions

Aker Solutions fournit des solutions, des produits et des services intégrés à l'industrie énergétique mondiale. Nous permettons la production de pétrole et de gaz à faible émission de carbone et développons des solutions renouvelables pour répondre aux besoins énergétiques futurs. En combinant des solutions numériques innovantes et une réalisation de projets prévisibles, nous accélérons la transition vers une production d'énergie renouvelable. Aker Solutions emploie environ 14 000 personnes dans plus de 20 pays. Pour en savoir plus, consultez le site : www.akersolutions.com.

À propos de Cognizant

Cognizant (Nasdaq-100 : CTSH) est l'une des principales entreprises de services professionnels au monde, transformant les modèles commerciaux, opérationnels et technologiques de ses clients pour l'ère numérique. Notre démarche consultative unique, basée sur l'industrie, aide les clients à concevoir, construire et gérer des entreprises plus innovantes et plus efficaces. Basée aux États-Unis, Cognizant se place à la 185eposition dans le classement Fortune 500 et figure régulièrement parmi les entreprises les plus admirées dans le monde. Découvrez la manière dont Cognizant aide ses clients à diriger leur entreprise avec le numérique sur www.cognizant.com ou suivez-nous @Cognizant.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1492303/Cognizant_Social_Logo.jpg

Related Links

http://www.cognizant.com



SOURCE Cognizant