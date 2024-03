Ako EVB zlepšuje mobilitu elektromobilov na letisku Valencia, jednom 10 najlepších španielskych letísk?

MADRID, 29. marca 2024 /PRNewswire/ -- S rastúcimi globálnymi obavami o klimatickú zmenu sa v Španielsku rýchlo zvyšuje počet elektrických vozidiel (EV). Letiská ako dôležité dopravné uzly sa aktívne prispôsobujú týmto trendom skúmaním inovatívnych obchodných modelov. V tejto súvislosti sa letisko Valencia v Španielsku spojilo s EVB (podznačka spoločnosti Beny zameraná na inteligentné nabíjacie riešenia), aby vytvorilo nabíjaciu stanicu vybavenú 80 nabíjačkami AC EV a 4 nabíjačkami DC EV, ktorá ponúka pohodlné nabíjacie riešenia. Úspešná realizácia tohto projektu oživila prevádzku letiska a priniesla významný krok v rozvoji elektrickej mobility v Španielsku.

Aké sú podrobnosti projektu?

Miesto: Valencia, Španielsko.

Produkty: Letisko má zabudované 4 nabíjačky DC EV typu BADC82-D a 80 nabíjačiek AC EV typu BCPC-D2N-P, ktoré ponúkajú širokú škálu možností nabíjania a zabezpečujú rýchle aj pomalé dopĺňanie energie.

Výstupy: Inštalácia, testovanie a prevádzka nabíjacej stanice prebiehala hladko. Nabíjačky sú umiestnené strategicky na parkovisku letiska, čo používateľom zabezpečuje pohodlný prístup. To nielen zvyšuje štandardy služieb letiska, ale tiež upevňuje pozitívny vplyv na cestovanie šetrné k životnému prostrediu.

Čím je známe letisko Valencia?

Letisko Valencia, ktoré sa nachádza vo východošpanielskom meste Valencia, funguje ako dôležitý medzinárodný uzol, ktorý uľahčuje významnú leteckú dopravu a logistické činnosti. Podľa nedávnych údajov AENA z roku 2023 prešlo letiskom 9,95 milióna cestujúcich, prebehlo 82 000 leteckých operácií a previezlo sa 13,65 milióna ton nákladu, čo ho radí medzi desať najrušnejších letísk v Španielsku. S prudkým nárastom elektrických vozidiel rastie dopyt po parkovacom a nabíjacom vybavení. V snahe uspokojiť tieto potreby modernizuje manažment letiska nabíjacie zariadenia, s cieľom zvýšiť kvalitu služieb a prispôsobiť sa vyvíjajúcim sa preferenciám používateľov.

Čo vyvoláva potrebu nabíjania?

Či už ide o pohodlie, nákladovú efektívnosť alebo prispôsobivosť, počet vodičov elektromobilov, ktorí sa rozhodnú zaparkovať na letisku a nabíjať svoje elektromobily, stále rastie. V závislosti od trvania spadá parkovanie na letisku vo všeobecnosti do viacerých kategórií:

Dlhodobé parkovanie: Zvyčajne si ho vyberajú cestujúci, ktorí odchádzajú na služobné cesty alebo dovolenky, takže potrebujú parkovať na letisku v rozmedzí od 1 do 3 dní alebo dokonca až do pol mesiaca až mesiaca.

Krátkodobé parkovanie: Bežne si ho vyberajú cestujúci, keď potrebujú odprevadiť alebo vyzdvihnúť priateľov alebo rodinných príslušníkov, ktorí cestujú letecky, alebo návštevníci letiska, pričom doba parkovania zvyčajne trvá približne 1 až 2 hodiny.

Iné doby trvania: Parkovanie na letisku potrebuje aj personál letiska, zvyčajne počas pracovnej doby.

Ako riešenia EVB uspokojujú potreby používateľov?

Tím EVB viedol rozsiahle diskusie s orgánmi letiska a ponúkol im riešenia nabíjania EV na mieru pre rôzne typy skupín používateľov parkovania:

Pre dlhodobé parkovanie:

Požiadavky: Používatelia, ktorí potrebujú parkovať na dlhšiu dobu, uprednostňujú diaľkové ovládanie a správu pred rýchlosťou nabíjania. Okrem toho sú vzhľadom na komerčný charakter letiskového parkoviska rozhodujúcimi faktormi využitie priestoru a investičné náklady.

Riešenia: Nabíjačka EVB BCPC-D2N-P vybavená dvojitými zásuvkami a dvoma nabíjacími pištoľami umožňuje súčasné nabíjanie dvoch vozidiel a optimalizuje využitie priestoru. Každá nabíjacia pištoľ poskytuje nabíjací výkon 7,4 kW, ktorý primerane spĺňa potreby používateľov dlhodobého parkovania. Kompatibilita s protokolom OCPP1.6J navyše umožňuje používateľom diaľkovo ovládať nabíjačku prostredníctvom mobilnej aplikácie, takže si môžu kontrolovať nabíjanie odkiaľkoľvek. Tieto nabíjačky sú vybavené radom ochranných funkcií, ktoré zvyšujú bezpečnosť nabíjania a poskytujú používateľom pokoj aj mimo domova.

Krátkodobé parkovanie:

Požiadavky: Používatelia, ktorí parkujú na letisku len 1 až 2 hodiny, uprednostňujú rýchle doplnenie energie. Pre letisko je rozhodujúce čo maximálne využiť obmedzený priestor a zdroje na obsluhu väčšieho počtu používateľov spolu s pohodlnou údržbou.

Riešenia: Rýchlonabíjačka EVB EVB BADC82-D podlahová s jednosmerným prúdom má pôsobivý nabíjací výkon 82 kW, ktorý dokáže rýchlo doplniť 444 kW najazdených kilometrov za jednu hodinu. Je vybavená tromi nabíjacími pištoľami, takže umožňuje súčasné nabíjanie troch vozidiel, čím eliminuje čakacie doby a maximalizuje využitie zdrojov. S vynikajúcim výkonom odvádzania tepla a viacerými ochrannými funkciami zaisťuje bezpečnosť a spoľahlivosť nabíjacieho procesu. Modulárna štruktúra navyše uľahčuje pohodlnú inštaláciu a údržbu, čo v konečnom dôsledku znižuje letisku náklady na údržbu. Podporuje spôsoby platby, ako je PayPal a offline transakcie a ponúka používateľom pohodlný, bezpečný a flexibilný postup platby.

Iné doby trvania:

Požiadavky: Líšia sa podľa konkrétnych okolností.

Riešenia: Zamestnanci letiska sa môžu rozhodnúť pre nabíjačky na striedavý prúd, ak majú dostatočný dojazd, alebo pre nabíjačky na jednosmerný prúd, ak potrebujú rýchle doplnenie, všetko závisí od ich skutočných požiadaviek.

Aké úspechy sa podarilo dosiahnuť?

Rozšírené poskytovanie služieb: Integrácia 84 nabíjacích staníc EVB pre elektromobily rozšírila kapacitu letiska o 172 nabíjacích bodov, čo výrazne zvýšilo kvalitu služieb a posilnilo konkurenčné výhody letiska.

Riešenie rozmanitých požiadaviek: Tieto nabíjačky pre elektromobily ponúkajú celú škálu výkonov a režimov nabíjania, ktoré vyhovujú rôznym požiadavkám používateľov a obohacujú ich celkový zážitok.

Presadzovanie nového prístupu: Letisko prešlo z konvenčného obchodného modelu na inovatívny. Tento projekt nielenže zvýšil mieru využitia parkoviska letiska, ale rozšíril aj zdroje príjmov, ktoré generujú príjmy z parkovacích poplatkov a taríf za nabíjanie.

Podpora ekologického cestovania: Rozširovanie nabíjacích staníc povzbudzuje viac cestujúcich, aby sa rozhodli pre EV, vozidlá, čím sa znižujú emisie uhlíka a podporí sa ochrana životného prostredia.

Záver

Po inštalácii nabíjacej stanice na letisku Valencia vyjadrili pravidelní cestujúci lietadlom spokojnosť a uviedli: „Vďaka inštalácii nabíjacích staníc na letisku sa eliminuje úzkosť z dojazdu, pretože viem, že budem mať auto po návrate zo služobných ciest plne nabité. Okrem toho môžem pohodlne využiť rýchle nabíjačky na dobitie auta, keď odprevádzam na letisko rodinných príslušníkov."

Tento projekt je pozoruhodným úspechom, spĺňa požiadavky používateľov, podporuje trvalo udržateľný rozvoj, zlepšuje povesť spoločnosti a čo je najdôležitejšie, ponúka cenné poznatky a skúsenosti pre budúce podobné úsilie v projektoch nabíjačiek EV. Ako odvetvie elektrických vozidiel napreduje, spoločnosť EVB je naďalej odhodlaná spolupracovať s viacerými podnikmi, nepretržite zavádzať špičkové riešenia a zabezpečovať, aby používatelia na celom svete profitovali z čoraz pohodlnejšieho a efektívnejšieho procesu nabíjania.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2373133/Photo.jpg