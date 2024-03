Comment EVB améliore-t-il la mobilité électrique à l'aéroport de Valence, un des 10 meilleurs aéroports d'Espagne ?

MADRID, le 27 mars 2024 /PRNewswire/ -- Compte tenu des préoccupations mondiales croissantes concernant le changement climatique, l'adoption des véhicules électriques (VE) en Espagne augmente rapidement. En tant que plaques tournantes du transport, les aéroports s'adaptent activement à ces tendances en explorant des modèles d'affaires novateurs. Dans ce contexte, l'aéroport de Valence en Espagne s'est associé à EVB (une sous-marque de Beny spécialisée dans les solutions de recharge intelligentes) pour mettre en place une station de recharge équipée de 80 chargeurs CA et de 4 chargeurs CC , offrant des solutions de recharge pratiques. L'exécution réussie de ce projet a revitalisé les opérations de l'aéroport et a marqué une étape importante dans la promotion de la mobilité électrique en Espagne.

Photo

Quels sont les détails du projet?

Localisation : Valence, Espagne.

Produits : L'aéroport a incorporé 4 chargeurs DC EV BADC82-D et 80 chargeurs AC EV BCPC-D2N-P, offrant une gamme variée d'options de recharge et de restauration à la fois rapide et lente.

Résultats : L'installation, la mise à l'essai et l'exploitation de la station de recharge se sont déroulées sans heurts, avec des chargeurs placés stratégiquement sur le parking de l'aéroport, assurant un accès pratique aux utilisateurs. Cela améliore non seulement les normes de service de l'aéroport, mais favorise également un impact positif sur les déplacements respectueux de l'environnement.

Que sait-on de l'aéroport de Valence ?

Situé dans la ville de Valence, dans l'est de l'Espagne, l'aéroport de Valence fonctionne comme une plaque tournante internationale vitale, facilitant un trafic aérien important et des activités logistiques. Les données récentes d'Aena en 2023 indiquent 9,95 millions de mouvements de passagers, 82000 opérations d'avions et 13,65 millions de tonnes de trafic, ce qui le classe parmi les dix aéroports les plus fréquentés d'Espagne. Avec la montée en flèche des véhicules électriques, il y a une demande croissante pour le stationnement et les équipements de recharge. Pour répondre à ces besoins, la direction de l'aéroport modernise les installations de tarification afin d'améliorer la qualité du service et de tenir compte de l'évolution des préférences des utilisateurs.

Qu'est-ce qui incite à la nécessité de charger?

Qu'ils soient motivés par la commodité, la rentabilité ou l'adaptabilité, un nombre croissant de conducteurs de VÉ choisissent de se garer à l'aéroport et de facturer leurs VE. Selon la durée du stationnement, le stationnement à l'aéroport se divise généralement en catégories distinctes :

Stationnement à long terme : Généralement sélectionné par les voyageurs qui se lancent dans des voyages d'affaires ou des vacances, nécessitant des durées de stationnement prolongées à l'aéroport, allant de 1 à 3 jours, voire jusqu'à un demi-mois à un mois.

Stationnement à court terme : Généralement choisi par les passagers pour déposer ou ramasser des amis ou des membres de la famille voyageant par avion, ou pour les visiteurs de l'aéroport, avec des durées de stationnement généralement d'environ 1 à 2 heures.

Autres durées : Le personnel de l'aéroport a également besoin d'un parking, généralement pendant ses heures de travail.

Comment les solutions EVB répondent-elles aux besoins des utilisateurs ?

L'équipe d'EVB a engagé des discussions approfondies avec les autorités aéroportuaires et leur a fourni des solutions de recharge de VE personnalisées, répondant à divers types de groupes d'utilisateurs de stationnement :

Stationnement à long terme :

Exigences : Les utilisateurs nécessitant des durées de stationnement prolongées privilégient le contrôle et la gestion à distance sur la vitesse de charge. De plus, compte tenu de la nature commerciale du stationnement de l'aéroport, l'utilisation de l'espace et les coûts d'investissement sont des facteurs critiques.

Solutions : Le chargeur EVB BCPC-D2N-P , équipé de deux prises et de deux pistolets de chargement, facilite le chargement simultané de deux véhicules, optimisant l'utilisation de l'espace. Chaque pistolet de charge fournit une puissance de charge de 7,4 kW, répondant adéquatement aux besoins des utilisateurs de stationnement à long terme. De plus, sa compatibilité avec le protocole OCPP1.6J permet aux utilisateurs de contrôler le chargeur à distance via une application mobile, leur permettant de gérer le chargeur de n'importe où. Notamment, ces chargeurs disposent d'une gamme de fonctions de protection, améliorant la sécurité de charge et offrant aux utilisateurs une tranquillité d'esprit, même lorsqu'ils sont loin de la maison.

Stationnement à court terme :

Exigences : Les utilisateurs qui se garent à l'aéroport pendant seulement 1 à 2 heures priorisent le réapprovisionnement rapide en énergie. Pour l'aéroport, il est crucial de maximiser l'espace et les ressources limités pour accueillir plus d'utilisateurs, ainsi que l'entretien pratique.

Solutions : Le chargeur rapide DC au sol EVB BADC82-D dispose d'une puissance de charge impressionnante de 82 kW, capable de recharger rapidement 444 kW de kilométrage en une heure. Équipé de trois pistolets de chargement, il permet de charger simultanément trois véhicules, éliminant ainsi les temps d'attente et maximisant l'utilisation des ressources. Avec des performances de dissipation thermique exceptionnelles et de multiples fonctions de protection, il assure la sécurité et la fiabilité du processus de charge. De plus, sa structure modulaire facilite l'installation et la maintenance, réduisant ainsi les coûts de maintenance de l'aéroport. Prenant en charge les méthodes de paiement telles que PayPal et les transactions hors ligne, il offre aux utilisateurs une expérience de paiement pratique, sécurisée et flexible.

Autres durées :

Exigences : Varient selon les circonstances.

Solutions : Le personnel de l'aéroport peut opter pour des chargeurs AC si la portée est suffisante tout en choisissant des chargeurs DC si un réapprovisionnement rapide est nécessaire, ce qui dépend de leurs besoins réels.

Quelles réalisations ont été réalisées?

Prestation de services améliorée : L'intégration de 84 bornes de recharge EVB a augmenté la capacité de service de l'aéroport de 172 points de recharge, améliorant notamment la qualité du service et renforçant l'avantage concurrentiel de l'aéroport.

Répondre à diverses demandes : Ces chargeurs pour VE offrent une variété de modes de charge et de puissance, répondant aux besoins variés des utilisateurs et enrichissant leur expérience globale.

Pionnier d'une nouvelle approche : L'aéroport est passé d'un modèle commercial conventionnel à un modèle innovant. Ce projet a non seulement augmenté le taux d'utilisation du stationnement de l'aéroport, mais a également augmenté les sources de revenus, générant des revenus à partir des frais de stationnement et des tarifs.

Promouvoir les voyages respectueux de l'environnement : La prolifération des bornes de recharge encourage plus de passagers à opter pour les véhicules électriques, réduisant ainsi les émissions de carbone et défendant la préservation de l'environnement.

Conclusion

Suite au déploiement de la borne de recharge à l'aéroport de Valence, les voyageurs fréquents par avion ont exprimé leur satisfaction, déclarant « Avec l'installation de bornes de recharge à l'aéroport, mon anxiété est éliminée, sachant que ma voiture sera complètement chargée à mon retour de voyage d'affaires. De plus, je peux facilement utiliser les chargeurs rapides pour recharger ma voiture lorsque je dépose des membres de ma famille à l'aéroport. »

Ce projet est un succès remarquable, répondant aux besoins des utilisateurs, favorisant le développement durable, améliorant la réputation de l'entreprise et, surtout, offrant des idées et des expériences précieuses pour de futurs projets similaires dans les projets de chargeurs de VE . Au fur et à mesure que l'industrie des véhicules électriques progresse, EVB reste déterminé à collaborer avec davantage d'entreprises, en introduisant continuellement des solutions de premier ordre et en veillant à ce que les utilisateurs du monde entier bénéficient d'expériences de recharge de plus en plus pratiques et efficaces.