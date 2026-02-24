Akums fortalece su presencia en Europa y Reino Unido: la mayor CDMO de la India amplía su presencia global

NUEVA DELHI, 24 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd., la mayor CDMO de la India, ha obtenido la certificación de Buenas Prácticas de Fabricación de la Unión Europea (EU GMP) para dos de sus instalaciones de fabricación ubicadas en la India, lo que refuerza su creciente presencia en los mercados globales regulados.

India's leading CDMO Akums accelerates growth across Europe and the UK

Mientras India sigue siendo reconocida como la "Farmacia del Mundo", su liderazgo farmacéutico se refleja con fuerza en Akums. Akums, que fabrica medicamentos para una nación de más de 1.460 millones de personas, representa casi el 10 % del consumo total de medicamentos de India en volumen, lo que la posiciona entre los actores más importantes de la industria farmacéutica del país.

La certificación EU GMP incluye la renovación de su planta de dosificación sólida oral (comprimidos, cápsulas y sobres) y una nueva certificación para su planta de dosificación líquida oral (soluciones, jarabes y suspensiones). Estas aprobaciones refuerzan la capacidad de Akums para atender a los mercados europeos regulados, cumpliendo con los estándares de calidad y cumplimiento normativo de referencia mundial.

Con la visión a largo plazo de convertirse en una marca reconocida en los mercados de la UE y Reino Unido, Akums ha marcado su entrada en el mercado británico con su primera aprobación de la MHRA de Reino Unido para rivaroxabán. Esta aprobación marca la entrada directa de Akums en el mercado británico de anticoagulantes, un segmento clave de la industria farmacéutica británica valorado actualmente en unos 2.600 millones de dólares.

Al comentar este hito, Sandeep Jain, director general, afirmó: "Logramos escala, cumplimiento normativo y credibilidad en India. Nuestra visión ahora se extiende con el mismo compromiso a Europa y el Reino Unido. Estamos decididos a replicar globalmente lo que hemos logrado a nivel nacional, con calidad, fiabilidad y alianzas a largo plazo".

Sanjeev Jain, codirector general, añadió: "Nuestra solidez en fabricación, disciplina regulatoria y capacidad de desarrollo nos permiten entrar con confianza en los mercados regulados. Se trata de una expansión global calibrada pero ambiciosa".

Akums ha construido un ecosistema de I+D integrado e innovador que abarca desde el concepto hasta la expansión comercial, respaldando una cartera de más de 20.000 SKU. Con cuatro centros de I+D avanzados, experiencia en más de 60 formas farmacéuticas y capacidades que abarcan inyectables complejos, sólidos orales, líquidos, nutracéuticos y nuevos sistemas de administración de fármacos, ofrece soluciones farmacéuticas competitivas a nivel mundial.

Akums, que actualmente atiende a más de 1.500 clientes en todo el mundo, opera 14 plantas de clase mundial que comprenden 12 instalaciones de fabricación de formulaciones y 2 plantas de API, con una capacidad de producción colectiva que supera los 50.000 millones de unidades al año.