Akums verstärkt Präsenz in Europa und Großbritannien - Indiens größter CDMO erweitert globale Reichweite

NEW DELHI, 24. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd., Indiens größter CDMO, hat die Zertifizierung nach der Guten Herstellungspraxis der Europäischen Union (EU GMP) für zwei seiner Produktionsanlagen in Indien erhalten und stärkt damit seine wachsende Präsenz auf regulierten globalen Märkten.

Indiens führender CDMO Akums beschleunigt sein Wachstum in Europa und Großbritannien

Indien gilt weiterhin als „Apotheke der Welt". Durch seine führende Rolle in der Pharmazeutik unterstreicht Akums diese Tatsache. Mit der Herstellung von Arzneimitteln für eine Nation von über 1,46 Milliarden Menschen trägt Akums zu fast 10 % des gesamten indischen Arzneimittelverbrauchs bei und gehört damit zu den wichtigsten pharmazeutischen Herstellern des Landes.

Die EU-GMP-Zertifizierung umfasst die Erneuerung der Anlage für feste orale Darreichungsformen (Tabletten, Kapseln und Beutel) und die Neuzertifizierung der Anlage für flüssige orale Darreichungsformen (Lösungen, Sirup und Suspensionen). Diese Zulassungen verbessern die Fähigkeit von Akums, regulierte europäische Märkte zu bedienen und gleichzeitig weltweit anerkannte Qualitäts- und Compliance-Standards einzuhalten.

Mit der langfristigen Vision, auf den Märkten der EU und Großbritanniens zu einem anerkannten Namen zu werden, hat Akums seinen Eintritt in den britischen Markt mit der ersten britischen MHRA-Zulassung für Rivaroxaban markiert. Mit dieser Zulassung steigt Akums direkt in den britischen Markt für Gerinnungshemmer ein – und damit in ein Schlüsselsegment der britischen Pharmaindustrie , das derzeit ein Volumen von rund 2,6 Milliarden USD hat.

Sandeep Jain, Managing Director, kommentierte diesen Meilenstein:

„Wir haben in Indien Größe, Compliance und Glaubwürdigkeit aufgebaut. Unsere Vision erstreckt sich nun mit dem gleichen Engagement auf Europa und Großbritannien. Was wir im Inland erreicht haben, wollen wir nun weltweit wiederholen – mit Qualität, Zuverlässigkeit und langfristigen Partnerschaften."

Sanjeev Jain, Co-Managing Director, ergänzte:

„Unsere Stärke in der Herstellung, unsere Disziplin bei der Regulierung und unsere Entwicklungskapazitäten ermöglichen es uns, zuversichtlich in regulierte Märkte einzutreten. Es handelt sich um eine maßvoll geplante und zugleich ambitionierte globale Expansion."

Akums hat ein integriertes, innovationsgeleitetes F&E-Ökosystem aufgebaut, das vom Konzept bis zum kommerziellen Scale-up reicht und ein Portfolio von über 20.000 SKUs unterstützt. Mit vier fortschrittlichen F&E-Zentren, Kompetenz bei mehr als 60 Darreichungsformen und Fähigkeiten in den Bereichen komplexe Injektionspräparate, orale Feststoffe, Flüssigkeiten, Nutrazeutika und neuartige Arzneimittelverabreichungssysteme können wir weltweit wettbewerbsfähige pharmazeutische Lösungen anbieten.

Derzeit bedient Akums mehr als 1.500 Kunden weltweit und betreibt 14 Weltklasse-Anlagen, darunter zwölf Produktionsstätten für Formulierungen und zwei API-Anlagen, mit einer kollektiven Produktionskapazität von mehr als 50+ Milliarden Einheiten jährlich.

