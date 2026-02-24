Akums renforce sa présence en Europe et au Royaume-Uni - Le plus grand CDMO d'Inde étend sa présence à travrs le monde

NEW DELHI, 24 février 2026 /PRNewswire/ -- Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd, le plus grand CDMO de l'Inde, a obtenu la certification des bonnes pratiques de fabrication de l'Union européenne (BPF de l'UE) pour deux de ses centres de fabrication situés en Inde, renforçant ainsi sa présence croissante sur les marchés internationaux réglementés.

Akums, premier CDMO indien, accélère sa croissance en Europe et au Royaume-Uni

Alors que l'Inde continue d'être reconnue comme la « Pharmacie du monde », son leadership pharmaceutique trouve une forte expression dans Akums. Produisant des médicaments pour une nation de plus de 1,46 milliard d'habitants, Akums contribue à près de 10 % de la consommation totale de médicaments de l'Inde en volume, ce qui la place parmi les acteurs les plus importants de la fabrication pharmaceutique dans le pays.

La certification BPF de l'UE comprend le renouvellement de la certification pour son site de production de médicaments solides administrés par voie orale (comprimés, gélules et sachets) et une nouvelle certification pour son site de production de médicaments liquides administrés par voie orale (solutions, sirops et suspensions). Ces agréments renforcent la capacité d'Akums à desservir les marchés européens réglementés tout en adhérant aux normes de qualité et de conformité qui font référence au niveau international.

Avec l'objectif à long terme d'être une marque reconnue sur les marchés de l'UE et du Royaume-Uni, Akums a marqué son entrée sur le marché britannique en obtenant la première approbation de la MHRA pour le Rivaroxaban. Cette approbation marque l'entrée directe d'Akums sur le marché britannique des anticoagulants, un segment clé de l'industrie pharmaceutique britannique , actuellement évalué à environ 2,6 milliards d'USD.

Parlant de cette étape, M. Sandeep Jain, directeur général, a déclaré :

« Nous avons développé l'échelle, la conformité et la crédibilité en Inde. Notre vision s'étend maintenant avec le même engagement à l'Europe et au Royaume-Uni. Ce que nous avons réalisé au niveau national, nous sommes déterminés à le reproduire au niveau international, en misant sur la qualité, la fiabilité et les partenariats à long terme. »

M. Sanjeev Jain, co-directeur général, a ajouté :

« Notre force de production, notre discipline réglementaire et nos capacités de développement nous permettent de pénétrer les marchés réglementés en toute confiance. Il s'agit d'une expansion internationale calibrée mais ambitieuse »

Akums a mis en place un écosystème de R&D intégré et axé sur l'innovation, allant de la conception à la mise à l'échelle commerciale, et soutenant un portefeuille de plus de 20 000 UGS. Avec quatre centres de R&D avancés, une expertise sur plus de 60 formes de dosage, et des capacités couvrant les injectables complexes, les solides oraux, les liquides, les nutraceutiques et les nouveaux systèmes d'administration de médicaments, nous fournissons des solutions pharmaceutiques compétitives à l'échelle internationale.

Actuellement au service de plus de 1 500 clients dans le monde entier, Akums exploite 14 usines de classe internationale, dont 12 usines de fabrication de formulations et 2 usines d'API, avec une capacité de production collective dépassant plus de 50 milliards d'unités par an.

