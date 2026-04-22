Akuvox lance le panel AKClaw : le premier moniteur d'intérieur au monde optimisé pour l'exécution native d'OpenClaw™

XIAMEN, Chine, 22 avril 2026 /PRNewswire/ -- Akuvox, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits et solutions d'interphonie et de maison intelligentes, a annoncé aujourd'hui le lancement d'AKClaw, un panneau agentique révolutionnaire de 15,6 pouces optimisé pour l'exécution native d'OpenClaw™. Premier moniteur d'intérieur de ce type au monde, AKClaw transforme non seulement la sécurité domestique en un écosystème de défense proactive et cognitive, mais sert également d'assistant proactif dans la vie quotidienne des utilisateurs, offrant ainsi une expérience de vie inégalée dans les résidences de luxe.

Interaction multimodale

L'interaction avec AKClaw est conçue pour ne pas être un fardeau. Les utilisateurs peuvent commander leur maison par le biais d'une interaction en langage naturel ou de canaux de messagerie instantanée (IM) tels que WhatsApp, Slack et Discord, ce qui permet un contrôle à distance fluide de l'ensemble de l'écosystème de la maison intelligente.

Polyvalence certifiée par Google

Premier moniteur d'intérieur Android 14 certifié GMS au monde, AKClaw combine de manière intégrée ce vaste écosystème avec la compréhension du langage naturel et la mémoire à long terme d'OpenClaw, ce qui lui permet de fonctionner comme un assistant de vie hautement proactif. Par exemple, lorsque AKClaw détecte un conflit entre les commandes de l'utilisateur et l'agenda Google, il en informe l'utilisateur de manière proactive et lui propose des solutions de rechange intelligentes pour assurer une gestion quotidienne fluide.

Synergie NVR proactive

Prenant en charge l'intégration d'un NVR tiers, AKClaw utilise les LLM pour une analyse secondaire en temps réel des anomalies. Outre les alertes de base, il fournit des informations intelligentes et des mesures de réponse directement aux appareils mobiles via la messagerie instantanée, ce qui permet une gestion proactive de la sécurité avec une précision absolue. AKClaw ne se contente pas d'afficher, il comprend.

Omni-sensing et stratégie intelligente

Prenant en charge l'intégration de capteurs externes, AKClaw offre une conscience omni-sensorielle. En cas de détection, les alertes et les mesures de réponse alimentées par le LLM sont envoyées via la messagerie instantanée, ce qui permet une intervention proactive à distance via des appareils domestiques intelligents intégrés afin de neutraliser les risques et de réduire les dommages avec une précision absolue.

L'innovation à l'épreuve du temps

Bien au-delà des fonctions domestiques et de sécurité de base, AKClaw offre des possibilités illimitées grâce à une vaste bibliothèque de compétences qui ne cesse de s'enrichir. Les utilisateurs peuvent librement sélectionner et combiner ces diverses capacités pour définir leur propre AKClaw, créant ainsi un agent intelligent véritablement sur mesure, adapté à leur style de vie unique.

De la sécurité proactive à l'assistance à la vie transparente, AKClaw redéfinit le moniteur d'intérieur. En fusionnant l'écosystème certifié GMS avec la vaste bibliothèque de compétences d'OpenClaw, il crée un agent d'IA évolutif à l'infini, transformant le centre de contrôle en un cerveau intelligent et évolutif pour l'avenir de l'habitat intelligent.

Clause de non-responsabilité

OpenClaw™ est une marque déposée de son propriétaire. AKClaw intègre le cadre open-source OpenClaw. Akuvox décline toute responsabilité en cas de pertes de données, de bugs de sécurité ou de défaillances du système causés par OpenClaw.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2959243/Akuvox_AKClaw___PR_Newswire__banner.jpg