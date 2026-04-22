Akuvox lanciert AKClaw Panel: Der weltweit erste Indoor-Monitor, der für die Ausführung von Native OpenClaw™ optimiert ist

XIAMEN, China, 22. April 2026 /PRNewswire/ -- Akuvox, ein weltweit führender Anbieter von Smart-Intercom- und Smart-Home-Produkten und -Lösungen, gab heute die Einführung von AKClaw bekannt, einem bahnbrechenden agentenbasierten 15,6-Zoll-Panel, das für die native Ausführung von OpenClaw™ optimiert ist. Als weltweit erster Indoor-Monitor seiner Art verwandelt AKClaw die Haussicherheit nicht nur in ein proaktives, kognitives Verteidigungsökosystem, sondern dient auch als proaktiver Assistent für den Alltag der Nutzer und bietet ein unvergleichliches Wohnerlebnis für Luxuswohnungen.

Multimodale Interaktion

Die Interaktion mit AKClaw ist so konzipiert, dass sie „keine Belastung" darstellt. Nutzer können ihr Zuhause über natürliche Sprachinteraktion oder über Instant-Messaging-Kanäle (IM) wie WhatsApp, Slack und Discord steuern, was eine nahtlose Fernsteuerung des gesamten Smart-Home-Ökosystems ermöglicht.

Von Google zertifizierte Vielseitigkeit

Als weltweit erster GMS-zertifizierter Android-14-Innenraummonitor verbindet AKClaw dieses riesige Ökosystem nahtlos mit dem natürlichen Sprachverständnis und dem Langzeitgedächtnis von OpenClaw, wodurch es als äußerst proaktiver Lebensassistent fungieren kann. Wenn AKClaw beispielsweise einen Konflikt zwischen den Befehlen des Nutzers und Google Kalender erkennt, benachrichtigt es den Nutzer proaktiv und bietet intelligente Alternativen an, um eine nahtlose tägliche Verwaltung zu gewährleisten.

Proaktive NVR-Synergie

AKClaw unterstützt die Integration von NVRs von Drittanbietern und nutzt LLMs für die sekundäre Echtzeitanalyse von Anomalien. Über einfache Warnmeldungen hinaus liefert es intelligente Erkenntnisse und Reaktionsmaßnahmen direkt über IM an mobile Geräte und ermöglicht so ein proaktives Sicherheitsmanagement mit absoluter Präzision. AKClaw zeigt nicht nur an - es versteht.

Omni-Sensing und intelligente Strategie

AKClaw unterstützt die Integration externer Sensoren und bietet Omni-Sensing-Fähigkeiten. Bei Erkennung werden LLM-gestützte Warnmeldungen und Reaktionsmaßnahmen per Instant Messaging übermittelt, was proaktives Eingreifen aus der Ferne über integrierte Smart-Home-Geräte ermöglicht, um Risiken zu neutralisieren und Schäden mit absoluter Präzision zu minimieren.

Grenzenlose, zukunftssichere Innovation

AKClaw geht weit über grundlegende Haus- und Sicherheitsfunktionen hinaus und bietet durch eine riesige, ständig wachsende Bibliothek an Fähigkeiten unbegrenzte Möglichkeiten. Benutzer können diese vielfältigen Funktionen frei auswählen und kombinieren, um ihr eigenes AKClaw zu definieren und so einen wirklich maßgeschneiderten intelligenten Agenten zu schaffen, der auf ihren individuellen Lebensstil zugeschnitten ist.

Von proaktiver Sicherheit bis hin zu nahtloser Lebensunterstützung - AKClaw definiert den Innenraummonitor neu. Durch die Zusammenführung des GMS-zertifizierten Ökosystems mit der umfangreichen Skill-Bibliothek von OpenClaw entsteht ein unendlich skalierbarer KI-Agent – der das Kontrollzentrum in ein sich weiterentwickelndes, intelligentes Gehirn für die Zukunft des Smart Living verwandelt.

Haftungsausschluss

OpenClaw™ ist eine Marke des jeweiligen Eigentümers. AKClaw integriert das Open-Source-Framework OpenClaw. Akuvox lehnt jede Haftung für Datenverluste, Sicherheitslücken oder Systemausfälle ab, die durch OpenClaw verursacht werden.

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