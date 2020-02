Al Jaber, SDRPY-supervisor en Saoedisch ambassadeur, ontmoet politieke en diplomatieke figuren in Londen

LONDEN, 13 februari 2020 /PRNewswire/ — De ambassadeur van Saoedi-Arabië in het Verenigd Koninkrijk, Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Khalid bin Bandar Al Saud heeft vandaag een ontmoeting gehad met de supervisor van het Saoedisch programma voor de ontwikkeling en wederopbouw van Jemen (SDRPY, Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen), ambassadeur Mohammed bin Saeed Al Jaber; de officiële woordvoerder van de coalitiestrijdkrachten ter ondersteuning van de legitimiteit in Jemen, kolonel Turki al-Maliki; Zijne Excellentie de minister van Staat van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Gemenebest en het ministerie van Internationale Samenwerking, Dr. Andrew Murrison MP; evenals een aantal ministers en ambtenaren van het Britse Parlement.