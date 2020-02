L'ambassadeur saoudien Al Jaber, superviseur du SDRPY, rencontre des personnalités politiques et diplomatiques à Londres

Dans le prolongement de l'exposition inaugurée en début de semaine, ils sont revenus sur les relations historiques entre le Royaume d'Arabie saoudite et le Royaume-Uni, ainsi que sur le partenariat actuel entre les deux nations. L'ambassadeur Al Jaber a présenté aux représentants britanniques les efforts saoudiens en matière d'aide humanitaire et de développement au Yémen, discutant également d'un certain nombre de questions d'intérêt commun dans le domaine du développement et d'aide humanitaire.

Plus tard, l'ambassadeur Mohammad Al Jaber et le colonel Turki al-Maliki se sont réunis à l'ambassade du Royaume d'Arabie saoudite à Londres, avec la participation de plusieurs fonctionnaires. Au cours de la réunion, l'ambassadeur Al Jaber a souligné le cours récent des événements au Yémen, y compris le travail du SDRPY dans les domaines du développement et de la reconstruction. Il a relevé les importants efforts du programme en passant en revue plus de 100 projets de développement touchant tous les gouvernorats yéménites et fait état des derniers impacts tangibles qui ont amélioré la vie quotidienne des citoyens et contribué de manière significative à soutenir l'économie yéménite.

L'ambassadeur Al Jaber a présenté les sept secteurs critiques soutenus par le SDRPY : la santé, l'éducation, l'énergie, l'agriculture et la pêche, l'eau, les transports (y compris les ports et aéroports) et le secteur des bâtiments publics.

Il a également expliqué que le programme oeuvre dans la plupart des gouvernorats yéménites, notamment Aden, Hadramawt, Al-Jawf, Marib, Hajjah, Socotra et Mahra, et qu'il a une incidence sur toutes les régions du Yémen puisqu'il contribue de manière active à atteindre une stabilité économique durable.

L'ambassadeur Al Jaber a ajouté que le programme entend étendre la portée de son soutien à tous les gouvernorats yéménites avec l'ouverture de plusieurs bureaux. Le SDRPY compte utiliser ces derniers pour surveiller en permanence les projets en cours de mise en œuvre, rendre compte de l'avancement des projets et résoudre tout problème technique pouvant survenir pendant leur mise en œuvre. Ces bureaux réfléchiront également à de nouveaux projets en fonction des besoins du gouvernorat. Le SDRPY se réunira fréquemment avec les gouverneurs et les citoyens, puis assurera la coordination avec le gouvernement yéménite afin de faire avancer les nouveaux projets.

L'ambassadeur a par ailleurs ajouté qu'il existe une coopération étroite avec les organisations internationales de développement, avec notamment la fréquente tenue de réunions et d'ateliers entre le SDRPY et bon nombre de ces organisations, afin que tous puissent discuter et échanger leurs expériences dans le domaine du développement durable. Dans le secteur agricole, les projets existants nécessitant de l'énergie solaire ont grandement bénéficié de cette approche.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1090210/SDRPY_joint_meeting.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1090211/SDRPY_team.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1090208/SDRPY_projects.jpg

SOURCE Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen