SDRPY-Leiter und saudischer Botschafter Al Jaber treffen in London politische und diplomatische Persönlichkeiten

LONDON, 14. Februar 2020 /PRNewswire/ -- Der Botschafter Saudi-Arabiens im Vereinigten Königreich, Seine Königliche Hoheit Prinz Khalid bin Bandar Al Saud, traf heute mit dem Leiter des Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen (SDRPY), Botschafter Mohammed bin Saeed Al Jaber, dem offiziellen Sprecher der Coalition Forces Supporting Legitimacy in Yemen, Oberst Turki al-Maliki, Seiner Exzellenz dem Minister of State des Foreign & Commonwealth Office und des Department of International Development, Dr. Andrew Murrison, Abgeordneter, sowie eine Reihe von Ministern und Vertretern des britischen Parlaments zusammen.