Al numero 1 della Green500, Supermicro e Preferred Networks (PFN) collaborano per sviluppare il supercomputer più efficiente al mondo

PFN ha collaborato con Supermicro per sviluppare questo server personalizzato, che indirizza una vasta gamma di applicazioni che richiedono delle comunicazioni ultra veloci. Con sede in Giappone, PFN si occupa di risolvere problemi complessi che utilizzano il deep learning, la robotica e altre tecnologie avanzate.

"Siamo molto lieti di aver collaborato con Supermicro, che ha lavorato a stretto contatto con noi per costruire MN-3, che è stato riconosciuto come il supercomputer a più alta efficienza energetica al mondo," ha affermato Yusuke Doi, vicepresidente delle infrastrutture informatiche presso Preferred Networks. "Possiamo fornire prestazioni eccellenti utilizzando una frazione della energia precedentemente richiesta per un supercomputer così grande."

La soluzione PFN è basata sul server GPU di Supermicro che utilizza le CPU Intel® Xeon®, e le schede MN-Core sviluppate da Preferred Networks. Questo sistema avanzato offre fino a 6 TB di memoria DDR4, e diversi GPU o acceleratori, oltre alle interconnessioni che permettono delle comunicazioni ultra veloci tra le GPU.

Supercomputer PFN

I supercomputer PFN possono essere utilizzati da più utenti in maniera simultanea. Il cluster iniziale era composto da 48 server, quattro nodi di interconnessione e cinque switch da 100 GbE. C'erano un totale di 2.080 core di CPU, alloggiati in un'unità montata a rack alta 7U.

Scopri di più su Green500 supercomputer.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1245617/MN_3_Certificate_Green500.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1245616/PFN_Supercomputer.jpg

