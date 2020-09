Número 1 no Green500 - Supermicro e Preferred Networks (PFN) fazem parceria para desenvolver o supercomputador mais eficiente do mundo

"A Supermicro ficou muito feliz por trabalhar com a PFN nesse excepcional sistema que dá suporte a aplicativos de aprendizagem automática (AA) e aprendizagem profunda (AP) e eficiência energética", afirmou Charles Liang, CEO e presidente da Supermicro. "O reconhecimento internacional Green500 confirma que a Supermicro oferece produtos excepcionais – com economia de recursos, design superior e grande confiabilidade ao mercado."

A PFN fez uma parceria com a Supermicro para desenvolver esse servidor personalizado, que administra uma grande variedade de aplicativos que requerem comunicações ultrarrápidas. Com sede no Japão, a PFN busca resolver problemas complexos que utilizam aprendizagem automática, robótica e outras tecnologias avançadas.

"Estamos muito satisfeitos pela parceria com a Supermicro, que trabalhou conosco em estreita colaboração para criar o MN-3, que foi reconhecido como o supercomputador com maior eficiência energética do mundo", declarou Yusuke Doi, vice-presidente de infraestrutura de computação da Preferred Networks. "Conseguimos oferecer um desempenho incrível, consumindo apenas uma fração da energia que antes era necessária para um supercomputador tão grande."

A solução da PFN baseia-se no servidor GPU da Supermicro que utiliza CPUs Intel® Xeon® e placas MN-Core desenvolvidas pela Preferred Networks. Esse sistema avançado oferece até 6TB de memória DDR4 e múltiplas GPUs ou aceleradores, bem como interconexões que possibilitam comunicações ultrarrápidas entre GPUs.

Supercomputador da PFN

O supercomputador da PFN pode atender muitos usuários simultaneamente. O cluster inicial consistia em 48 servidores – quatro nós interconectados e cinco switches de 100GbE. No total, havia 2080 núcleos de CPU em uma unidade montada em rack de 7U.

Saiba mais sobre o supercomputador Green500.

