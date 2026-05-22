Alaska Airlines treibt die globale Expansion mit der Aufnahme neuer Europastrecken und einer wegweisenden Investition in eine Lounge voran

Alaska Airlines nimmt heute die Verbindung nach London auf und setzt damit einen wichtigen Meilenstein in der internationalen Expansion der Fluggesellschaft. Am 28. Mai folgt die Verbindung nach Reykjavík, nur wenige Wochen nach der Aufnahme der Nonstopverbindung nach Rom.

Die Lounge am Seattle-Tacoma International Airport, die Ende 2027 eröffnet werden soll, wird eine der größten des Landes sein. Sie bietet ein erstklassiges Erlebnis auf zwei Ebenen, das auf internationales Wachstum ausgelegt ist und den Mittelpunkt einer millionenschweren Investition in das wachsende Lounge-Portfolio der Fluggesellschaft bildet.

SEATTLE, 22. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Alaska Airlines hat heute eine tägliche Nonstopverbindung zwischen Seattle und London Heathrow aufgenommen und damit ihre Position als viertgrößte globale Fluggesellschaft in den USA gestärkt und ihr internationales Netzwerk ausgebaut. Die ganzjährige Verbindung ist das zweite europäische Ziel, das Alaska in diesem Jahr neu in sein Streckennetz aufgenommen hat, und startet kurz vor der Hauptreisezeit im Sommer. Im vergangenen Monat nahm die Fluggesellschaft ihre erste Transatlantikverbindung nach Rom auf, und am 28. Mai wird sie eine Nonstopverbindung nach Reykjavík in Island aufnehmen.

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„Während wir die Westküste auf neue Weise mit Europa verbinden, liegt unser Fokus darauf, ein bedeutsames Erlebnis zu bieten, das unverkennbar Alaska ist – warmherzig, aufmerksam und an jedem Kontaktpunkt hochwertig", sagte Andrew Harrison, Vertriebsvorstand bei Alaska Airlines. „Für unsere Gäste in den USA schaffen wir bequemere Zugangsmöglichkeiten nach Europa mit der Fluggesellschaft, die sie kennen und lieben. Für unsere Gäste in Europa und darüber hinaus bringen wir unsere typische Gastfreundschaft der Westküste in jede Etappe der Reise ein und spiegeln damit den Komfort und die Fürsorge wider, für die wir bekannt sind."

Die tägliche Verbindung von Alaska wird von Terminal 3 in London Heathrow aus durchgeführt und bietet Gästen aus den USA eine nahtlose Möglichkeit, eine der berühmtesten Städte der Welt zu erreichen oder bequeme Anschlussverbindungen zu weiteren Zielen in Europa und darüber hinaus mit oneworld-Mitglieds- und Partnerfluggesellschaften zu nutzen. Die neue Strecke eröffnet auch Reisenden aus dem Vereinigten Königreich die Möglichkeit, den pazifischen Nordwesten zu entdecken und über Seattle Anschluss an das umfangreiche Westküsten-Netzwerk von Alaska Airlines zu erhalten, einschließlich der Hawaii-Inseln.

Bei internationalen Reisen haben Alaska Lounge+-Mitglieder Zugang zu ausgewählten Partnerlounges weltweit, darunter der Admirals Club in London Heathrow, während Gäste in Alaskas internationalen Business Class Suites sowie oneworld Sapphire- und Emerald-Mitglieder unabhängig von der Reiseklasse Zugang zu Partnerlounges haben.

„Jede neue Strecke ab Heathrow bietet Passagieren und Unternehmen mehr Auswahl sowie stärkere Verbindungen in die Welt", sagte Ross Baker, Leiter des Kundenbereichs am London Heathrow Airport. „Die neue Verbindung von Alaska Airlines nach Seattle stärkt unser transatlantisches Netzwerk weiter und eröffnet Chancen für Reisen sowie Handel zwischen dem Vereinigten Königreich und der US-Westküste. Die enge Zusammenarbeit mit Airline-Partnern wie Alaska ermöglicht es uns, die Konnektivität bereitzustellen, die Passagiere und Unternehmen wünschen – und die globale Wettbewerbsfähigkeit des Vereinigten Königreichs zu erhalten."

Die Verbindung dieser beiden Städte mit pulsierenden Geschäftsgemeinschaften geht über die Beschäftigten in der Technologie- und Finanzbranche hinaus. Die durch diese Strecke ermöglichte Frachtkapazität wird Unternehmen in Nordamerika und im Vereinigten Königreich mehr Möglichkeiten bieten, ihre Waren über das ausgedehnte Netz Alaskas zu befördern. Ob Meeresfrüchte aus Alaska und Hawaii oder Hopfen aus dem Nordwesten – die Kapazität der 787 und der gute Ruf von Alaska Air Cargo im Kundenservice werden dazu beitragen, die transatlantische Verbindung zu stärken.

Am 28. Mai wird Alaska einen saisonalen Nonstop-Flug nach Reykjavík als drittes europäisches Ziel in seinem expandierenden weltweiten Streckennetz aufnehmen. Die tägliche Route ist auf die Hochsaison im Sommer in Island abgestimmt und bringt Gäste zu einem der weltweit besten Orte zur Beobachtung der totalen Sonnenfinsternis im August 2026.

Von Island aus können Gäste problemlos auf die vielen Partnerfluggesellschaften von Alaska umsteigen, um Europa weiter zu erkunden, darunter Icelandair, die mehr als 35 tägliche Abflüge von der Hauptstadt des Landes anbietet. Und dank Alaskas Partnerschaft mit Icelandair haben Gäste, die in der First Class oder als Atmos™ Rewards Gold-, Platinum- oder Titanium-Elite-Mitglieder reisen, außerdem Zugang zur Saga Lounge von Icelandair am Keflavík International Airport.

Demnächst verfügbar: Alaskas größte, wegweisende Lounge-Investition

Im Zuge des Ausbaus der internationalen Präsenz von Alaska führt die Fluggesellschaft auch eine neue, erstklassige Lounge am internationalen Flughafen Seattle-Tacoma ein, die ein wichtiger Bestandteil ihrer breit angelegten Investitionen in das globale Gästeerlebnis ist.

Wenn sie Ende 2027 öffnet, wird die neue globale Alaska Lounge die größte Airline-Lounge in Seattle und eine der größten des Landes sein. Auf einer Fläche von mehr als 41 000 Quadratfuß mit rund 700 Sitzplätzen auf zwei Ebenen bietet das anspruchsvolle Design Duschen, mehrere Premium-Bars, À-la-carte-Dining sowie von Küchenchefs zusammengestellte saisonale Menüs, wie es sie im Alaska Lounge-Netzwerk bisher nicht gibt.

Die Hauptebene ist für Alaska Lounge-Mitglieder, Tagespass-Gäste und berechtigte First-Class-Gäste vorgesehen. Die obere Ebene ist internationalen Langstreckenreisenden vorbehalten und richtet sich an Gäste der Suites, Gäste mit Sitzen, die sich vollständig flach stellen lassen, sowie berechtigte Atmos Titanium-Mitglieder, die international reisen. Auf beiden Etagen gibt es frisch zubereitete, lokal inspirierte Speisen, Biere aus dem pazifischen Nordwesten, handwerklich hergestellte Cocktails und handgefertigte Espresso-Getränke.

Die Alaska Lounge befindet sich in Seattles neu gestalteter Abflughalle C und bietet einen weiten Blick auf die Olympic Mountains und das darunter liegende Flugfeld. Das Projekt ist Teil der millionenschweren Investitionen von Alaska in sein Lounge-Netzwerk, zu dem auch ein neuer Standort in Portland gehört, der diesen Sommer eröffnet wird, sowie die erste Lounge der Fluggesellschaft in San Diego und eine neue, erweiterte Lounge in Honolulu, die beide für Anfang 2028 geplant sind.

Eine besser vernetzte globale Reise

Die Lounge in Seattle ergänzt die von Alaska bereits angekündigten internationalen Business Class Suites auf der wachsenden Flotte von 787-9 Dreamlinern der Fluggesellschaft. Das Suites-Erlebnis markiert den Beginn der nächsten Ära von Alaska im Langstreckenverkehr: eine durchdacht gestaltete Reise vom ersten Moment am Flughafen bis in die Kabine, mit weiteren Verbesserungen, die in Kürze vorgestellt werden.

Das Suites-Erlebnis wird bereits auf Flügen nach Incheon, London und Rom angeboten und kommt in diesem Herbst mit der Rückkehr der 787 auf diese Strecke auch auf der Verbindung Seattle-Tokio zum Einsatz. Gäste, die in den Suites mit 34 internationalen Business-Class-Sitzen reisen, genießen ein gehobenes Reiseerlebnis. Dazu gehören hochwertige, von Filson designte Bettwaren und Reise-Amenity-Kits mit Salt & Stone-Produkten, mehrgängige Menüs, ein individuell anpassbarer Salt & Straw-Dessertservice sowie eine regional inspirierte Mahlzeit vor der Landung.

Alaskas neue exklusive Check-in-Lobby für Suites- und Atmos-Titanium-Gäste ist jetzt in Seattle geöffnet und ermöglicht einen nahtlosen Start in die Reise. Die Seattle Suites-Lobby bietet ein exklusives Erlebnis mit eigenem Zugang zur TSA-Sicherheitskontrolle und steht auch direkten Familienangehörigen oder bis zu zwei Gästen derselben Buchung offen. Eigene Check-in-Spuren für Suites- und Titanium-Mitglieder werden außerdem in Kürze an wichtigen Alaska-Drehkreuzen eingeführt, darunter Anchorage, Portland, San Francisco und Los Angeles, sowie international in Rom, Tokio und Seoul. London startet heute, Reykjavík folgt.

Gäste, die mit einer Boeing 737-8 MAX von und nach Reykjavík reisen, kommen in den Genuss eines gehobenen Borderlebnisses. First-Class-Gäste erhalten von Filson entworfene Plüschdecken, Kissen und ein Filson-Reiseutensilien-Set mit Salt & Stone-Produkten. Die Gäste der Hauptkabine werden mit einer kostenlosen Mahlzeit verwöhnt, die ein warmes Hauptgericht, einen kleinen Salat und ein Dessert umfasst, wobei auch vegetarische Optionen erhältlich sind. Premium Class-Gäste können außerdem aus Alaskas neuem Premium Snack Basket wählen, um ihre Mahlzeit zu ergänzen. Das Erlebnis wird mit einem ausgewählten Angebot an alkoholfreien und alkoholischen Getränken der Westküste begleitet, wie dem Cloud Cruiser IPA von Fremont Brewing aus Seattle oder dem Canoe Ridge Chardonnay aus Walla Walla, WA.

Alaska stattet derzeit seine gesamte 737-8-MAX-Flotte mit ultraschnellem WLAN aus, damit Gäste auf ihrem Weg nach Reykjavík verbunden bleiben können. Der Service ist dank T-Mobile kostenlos und wird von Starlink unterstützt. Alaska wurde kürzlich zur ersten Fluggesellschaft der Welt, die ihre gesamte Regionalflotte mit Starlink ausgestattet hat. Gemeinsam mit Hawaiian Airlines wird Alaska in diesem Herbst außerdem zur ersten US-Fluggesellschaft, die Starlink auf 100 % ihrer Großraumflotte anbietet, sobald die Installation von Starlink in der Dreamliner-Flotte abgeschlossen ist.

Atmos Rewards-Mitglieder genießen Gate‑to‑Gate‑Konnektivität und können während der gesamten Reise streamen, surfen und Nachrichten senden. Die Mitgliedschaft ist kostenlos und ermöglicht Gästen, Meilen für künftige Reisen mit Alaska und seinen oneworld-Partnerfluggesellschaften zu sammeln.

Mit neuen Flügen nach Rom, London und Reykjavík bietet Alaska einen erweiterten internationalen Service und ein starkes gemeinsames Netzwerk mit Hawaiian Airlines. Zusammen markieren diese Investitionen ein neues Kapitel im globalen Wachstum von Alaska. Sie sollen Gäste mit mehr Zielen weltweit verbinden, mit Komfort und Fürsorge – auf die Alaska-Art.

Informationen zu Alaska, Hawaiian und Horizon

Alaska Airlines, Hawaiian Airlines und Horizon Air sind Tochtergesellschaften der Alaska Air Group, und McGee Air Services ist eine Tochtergesellschaft von Alaska Airlines. Wir sind eine weltweit tätige Fluggesellschaft mit Drehkreuzen in Seattle, Honolulu, Portland, Anchorage, Los Angeles, San Diego und San Francisco. Wir bieten unseren Gästen einen hervorragenden Service, wenn wir sie zu mehr als 140 Zielen in Nordamerika, Lateinamerika, Asien, im Pazifikraum und in Europa befördern. Gäste können Reisen unter alaskaair.com und hawaiianairlines.com buchen. Alaska und Hawaiian sind Mitglieder der oneworld Allianz. Mitglieder unseres Treueprogramms Atmos Rewards können bei oneworld-Fluggesellschaften sowie unseren zusätzlichen globalen Partnern, die mehr als 1000 Ziele weltweit bedienen, Punkte sammeln und einlösen. Weitere Informationen zu aktuellen Entwicklungen bei Alaska und Hawaiian finden Sie auf news.alaskaair.com. Die Alaska Air Group wird an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Kürzel „ALK" gehandelt.

FAQ:

Fliegt Alaska Airlines nach Europa?

Ja. Alaska Airlines bietet jetzt Nonstop-Flüge von ihrem Hauptdrehkreuz in Seattle zu mehreren europäischen Zielen an, darunter London Heathrow, Rom und Reykjavík, Island. Diese Strecken sind Teil des wachsenden internationalen Streckennetzes von Alaska und der breiteren Expansion in den weltweiten Langstreckenverkehr. Zusammen mit Hawaiian Airlines bietet Alaska auch internationale Flüge zu Zielen wie Sydney, Tokio und Seoul/Incheon an, wobei eine weitere globale Expansion geplant ist.

Wann startet der Flug von Alaska Airlines von Seattle zum Flughafen Heathrow? Und von London?

Alaskas täglicher Nonstop-Flug nach London startet in Seattle um 21:40 Uhr und kommt um 15:05 Uhr an, sodass die Gäste einen ganzen Abend in der Stadt verbringen können. Der Rückflug startet in London Heathrow um 17 Uhr, sodass die Gäste die Möglichkeit haben, einen ganzen Vormittag und Nachmittag zu genießen, bevor sie sich zum Flughafen begeben, und landet um 18.50 Uhr in Seattle, sodass eine nahtlose Rückkehr mit Ankunft am selben Tag möglich ist.

Was ist das internationale Business Class Suites-Erlebnis von Alaska Airlines?

Die internationale Business Class Suites von Alaska ist das neue Premium-Langstreckenangebot der Fluggesellschaft, das auf ihrer Boeing 787-9 Dreamliner-Flotte verfügbar ist. Das Erlebnis umfasst Sitze, die sich vollständig flach stellen lassen, sorgfältig zusammengestellte mehrgängige Menüs, hochwertige Bettwaren und Amenity-Kits, erweiterten Lounge-Zugang sowie personalisierten Service für eine nahtlose Reise vom ersten Moment am Flughafen bis in die Kabine. Das Suites-Erlebnis markiert den Beginn der nächsten Ära von Alaska im Langstreckenverkehr: eine durchdacht gestaltete Reise vom ersten Moment am Flughafen bis in die Kabine, mit weiteren Verbesserungen, die in Kürze vorgestellt werden.

Wird es auf Flügen nach London WLAN geben?

Alaska plant, in seiner gesamten Flotte, einschließlich der 787-9 Dreamliner im Laufe dieses Herbstes, dank T-Mobile kostenloses, von Starlink unterstütztes WLAN anzubieten und damit ultraschnelle, zuverlässige Verbindungen auf internationale Langstreckenflüge zu bringen.

Bietet Alaska Airlines auf internationalen Flügen Premium Economy an?

Heute können die Gäste an Bord der Langstrecken-Großraumflugzeuge von Alaska aus einer Reihe von Optionen wählen, darunter Business Class-Suiten, Premium Class und Hauptkabine. Bis 2028 ist die Einführung einer Premium-Economy-Kabine geplant, um Auswahl und Komfort weiter zu verbessern.

Welche Ziele können Reisende von London aus über die oneworld-Partnerfluggesellschaften erreichen?

Von London Heathrow aus können Reisende über oneworld-Partner, darunter British Airways, Iberia, Finnair, Qatar Airways und Aer Lingus, Dutzende Ziele in Europa, dem Nahen Osten, Afrika und darüber hinaus erreichen. Zu den beliebten Anschlussverbindungen gehören Städte wie Paris, Madrid, Dublin und Doha (über Partnerverbindungen) sowie wichtige Ziele in Afrika und Indien. So entsteht eine nahtlose globale Konnektivität über Alaskas oneworld-Allianz.

Wie profitieren Gäste, die mit Alaska Airlines von und nach London fliegen, von der oneworld-Mitgliedschaft?

Vom Flughafen London Heathrow aus können Reisende über oneworld-Partnerfluggesellschaften nahtlos Hunderte Ziele in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Asien und darüber hinaus erreichen, mit bequemen Weiterverbindungen zu Städten wie Paris, Madrid, Dublin und Doha sowie zu Zielen in Afrika und Indien. Durch Alaskas oneworld-Mitgliedschaft erhalten berechtigte Elite-Mitglieder gegenseitige Allianzvorteile, darunter Priority-Services, Möglichkeiten zum Meilensammeln und Zugang zu ausgewählten Partnerlounges weltweit. Bei internationalen Reisen haben Alaska Lounge+-Mitglieder Zugang zu teilnehmenden Partnerlounges, während Gäste in Alaskas internationalen Business Class Suites sowie oneworld Sapphire- und Emerald-Mitglieder unabhängig von der Reiseklasse Lounge-Zugang erhalten.

Können Passagiere über Seattle Anschluss an andere US-Städte erhalten?

Seattle ist das globale Gateway von Alaska Airlines und bietet bequeme Verbindungen zu mehr als 100 Zielen in den USA und Nordamerika. Von London aus können Gäste problemlos Städte an der Westküste sowie wichtige Ziele im ganzen Land, einschließlich Hawaii und Alaska, erreichen.

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