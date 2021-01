Albright Capital e De Jong Capital adquirem a Divisão de Commodities Estruturadas da ED&F Man Capital Markets para Acelerar Soluções de Gerenciamento de Risco, Impulsionadas por Tecnologia, para os Mercados de Commodities

SÃO PAULO, WASHINGTON, e LONDRES, 12 de Janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Albright Capital e a De Jong Capital têm o prazer de anunciar que conjuntamente adquiriram a divisão de Commodities Estruturadas da ED&F Man Capital Markets, que será renomeada como HedgePoint Global Markets. Os detalhes financeiros da transação privada não foram divulgados.

A divisão, liderada por Heber Cardoso, tem fornecido soluções de gestão de risco para os mercados de commodities agrícolas e de energia desde 2014. Por meio da HedgePoint, a mesma equipe continuará a oferecer produtos de gestão de risco financeiro, inteligência de mercado e serviço superior ao cliente através da alavancagem tecnológica, para sua crescente base de clientes na América Latina, Estados Unidos e Europa.

Philip Lotz, ex-Chairman Executivo da Pillar Capital Management e CEO da Swiss Re Capital Management and Advisory, se tornará Conselheiro Independente da HedgePoint. O Sr. Lotz tem ampla experiência no gerenciamento de operações de trading, tendo ocupado cargos de gerenciamento sênior, supervisionando mesas de operações e várias linhas de negócios na Greenwich Capital Markets antes de sua passagem pela Swiss Re.

A Albright e a DJC trazem décadas de experiência na promoção do crescimento de negócios globais de sucesso; expertise específica em tecnologia financeira e produtos financeiros estruturados; e recursos financeiros significativos para continuar a desenvolver e aprimorar a tecnologia e oferta de produtos da HedgePoint.

Com seus novos acionistas, a HedgePoint acelerará a inovação de produtos e aprimorará suas ferramentas tecnológicas centradas no cliente, para fornecer aos mesmos melhores informações de mercado e maior transparência em produtos de gestão de risco financeiro.

"Estamos entusiasmados com a parceria com a HedgePoint para a próxima etapa de sua jornada. Com sua equipe excepcional, foco no cliente e capacidade comprovada de fornecer soluções de gerenciamento de risco com valor agregado para setores vitais de agricultura e commodities nas Américas, acreditamos que a HedgePoint tem todos os ingredientes para o sucesso contínuo", disse Gregory Bowes, Cofundador e Diretor-Gerente da Albright Capital.

"Esta transação permite que a ED&F Man Capital Markets se concentre em suas atividades principais, enquanto permite que o negócio de Commodities Estruturadas, incubado com sucesso na ED&F Man Capital Markets, continue com seus planos de expansão", disse Christopher J. Smith, fundador e CEO global da ED&F Man Capital Markets.

"Agricultores e outros clientes de commodities são frequentemente mal atendidos - eles merecem melhores informações, ferramentas e acesso aos mercados", disse Brent de Jong, sócio-gerente da De Jong Capital. "A HedgePoint oferecerá uma plataforma centrada no cliente e orientada à tecnologia, para melhorar a experiência do usuário e o acesso à inteligência de mercado, e entrega de soluções financeiras personalizadas."

A Divisão de Commodities Estruturadas da E D & F Man Capital Markets abrange empresas baseadas na Suíça e no Brasil. A transação suíça foi completada em 31 de dezembro de 2020. A transação brasileira está sujeita a aprovações regulatórias, sendo sua conclusão esperada para o primeiro semestre de 2021.

O Maxim Group (https://www.maximgrp.com/) atuou como consultor de M&A para Heber Cardoso na transação.

Alvarez and Marsal (https://www.alvarezandmarsal.com/) atuou como assessor financeiro da E D & F Man Capital Markets.

Sobre a HedgePoint Global Markets ( www.hedgepointglobal.com )

A HedgePoint Global Markets usa tecnologia para oferecer produtos e serviços de gestão de risco financeiro para mercados globais de commodities, com profundo conhecimento em agricultura e mercados de energia. A HedgePoint possui escritórios nos Estados Unidos, Suíça e América Latina.

Acionistas da HedgePoint - Especialistas em Mercados Emergentes e Serviços Financeiros

Sobre a Albright Capital ( www.albrightcapital.com )

Com sede em Washington, D.C., a Albright Capital é uma empresa de investimento privado global para mercados emergentes fundada em 2005, com US$ 482 milhões em ativos sob gestão. Com mais de 180 anos de experiência coletiva em mais de 40 jurisdições, a equipe da Albright Capital tem investido em mercados emergentes em uma variedade de setores, com especialização particular em infraestrutura digital, energia e serviços financeiros. A Albright Capital agrega valor às empresas do portfólio ao alavancar recursos (incluindo o Albright Stonebridge Group, uma destacada empresa global de consultoria estratégica e diplomacia comercial que é seu acionista ativo) para oferecer aconselhamento estratégico, orientação operacional e suporte para planos de expansão transfronteiriços. Signatária de longa data dos Princípios das Nações Unidas para o Investimento Responsável, a Albright Capital tem o compromisso de gerar impacto social positivo desde o início do investimento, e é também signatária dos Princípios Operacionais para Gerenciamento de Impacto.

Sobre a De Jong Capital ( www.dejongcapital.com/ )

20 anos de experiência em investimentos e especialista em expansão de negócios

De Jong Capital é especialista em investimento de oportunidade. A empresa pertence e é administrada por Brent de Jong, que trabalhou em negócios regulados, integrando com sucesso equipes transacionais e operacionais em mais de 250 negócios em 50 países. O Sr. de Jong também é o fundador e presidente da Emergent Technology Ltd., que desenvolveu blockchain e tecnologia baseada em Inteligência Artificial voltados à identidade digital, pagamentos e gerenciamento de cadeia de suprimentos, com o objetivo de promover o comércio global sustentável em mercados emergentes, por meio de tecnologia de ponta.

Sobre a ED&F Man Capital Markets (www.edfmancapital.com)

A ED&F Man Capital Markets é um negócio de corretagem financeira global e a divisão de serviços financeiros do Grupo ED&F Man. Combinando a herança da ED&F Man com sua experiência em Mercado de Capitais, sua ética de negócios é construída sobre integridade, apoio ao cliente e cuidadosa gestão de risco, juntamente com um forte foco em conformidade. A empresa oferece acesso direto aos mercados de capitais globais por meio de infraestrutura de TI de classe mundial. Através de localizações globais estratégicas, oferece um conjunto completo de produtos de Mercado de Capitais, incluindo processamento de operações, financiamento, compensação, execução, formação de mercado e serviços de corretagem eletrônica e de voz.

FONTE HedgePoint Global Markets

