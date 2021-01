Albright Capital et De Jong Capital acquièrent la division des matières premières structurées de ED&F Man Capital Markets ; la société va accélérer les solutions technologiques de gestion des risques pour les marchés des matières premières

SAO PAULO, WASHINGTON ET LONDRES, 12 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Albright Capital et De Jong Capital sont heureux d'annoncer qu'ils ont conjointement acquis la division des produits structurés de ED&F Man Capital Markets, qui sera rebaptisée HedgePoint Global Markets. Les détails financiers de la transaction privée n'ont pas été divulgués.

La division, dirigée par Heber Cardoso, fournit des solutions de gestion des risques pour les marchés des produits agricoles et énergétiques depuis 2014. Par l'intermédiaire de HedgePoint, la même équipe continuera à fournir des produits de gestion des risques financiers, des informations sur le marché et un service clientèle de qualité supérieure en s'appuyant sur la technologie à sa clientèle croissante en Amérique latine, aux États-Unis et en Europe.

Philip Lotz, ancien président exécutif de Pillar Capital Management et PDG de Swiss Re Capital Management and Advisory, deviendra un directeur indépendant de HedgePoint. M. Lotz possède une vaste expérience de la gestion des opérations de négociation, ayant occupé des postes de direction générale dans la supervision des pupitres de négociation et de divers secteurs d'activité à Greenwich Capital Markets avant son passage à Swiss Re.

Albright et DJC apportent des décennies d'expérience dans la croissance d'entreprises mondiales prospères, une expertise spécifique en matière de technologie financière et de produits financiers structurés, ainsi que des ressources financières importantes pour continuer à développer et à améliorer la technologie et l'offre de produits de HedgePoint. Avec ses nouveaux actionnaires, HedgePoint va accélérer l'innovation en matière de produits et améliorer ses outils technologiques centrés sur le client afin de fournir à ce dernier une meilleure information sur le marché et une plus grande transparence des produits de gestion des risques financiers.

« Nous sommes ravis de nous associer à HedgePoint pour la prochaine étape de leur parcours. Grâce à son équipe exceptionnelle, à son orientation client et à sa capacité éprouvée à fournir des solutions de gestion des risques à valeur ajoutée aux secteurs vitaux de l'agriculture et des matières premières dans les Amériques, nous pensons que HedgePoint a tous les ingrédients pour un succès continu », a déclaré Gregory Bowes, co-fondateur et administrateur principal d'Albright Capital.

« Cette transaction permet à ED&F Man Capital Markets de se concentrer sur ses activités principales tout en permettant à la division incubée des matières premières structurées de poursuivre ses plans d'expansion », a ajouté Christopher J. Smith, fondateur et PDG mondial d'ED&F Man Capital Markets.

« Les agriculteurs et autres consommateurs de matières premières sont souvent négligés – ils méritent de meilleures informations, de meilleurs outils et un meilleur accès aux marchés, a indiqué Brent de Jong, associé gérant de De Jong Capital. HedgePoint fournira une plate-forme centrée sur le client et axée sur la technologie afin d'améliorer l'expérience des utilisateurs et l'accès à l'information commerciale. Elle permettra aussi d'accéder à des solutions financières personnalisées. »

La division des matières premières structurées d'ED&F Man Capital Markets comprend des sociétés basées en Suisse et au Brésil. La transaction suisse a été conclue le 31 décembre 2020. La transaction au Brésil est soumise aux approbations réglementaires et devrait être conclue au cours du premier trimestre de 2021.

Le groupe Maxim (https://www.maximgrp.com/) a été le conseiller en fusions-acquisitions de Heber Cardoso dans le cadre de cette transaction.

Alvarez and Marsal (https://www.alvarezandmarsal.com/) a agi à titre de conseiller financier pour ED&F Man Capital Markets.

À propos de HedgePoint Global Markets (www.hedgepointglobal.com)

HedgePoint Global Markets utilise la technologie pour fournir des produits et services de gestion des risques financiers aux marchés mondiaux des matières premières, avec une expertise approfondie des marchés de l'agriculture et de l'énergie. HedgePoint a des bureaux aux États-Unis, en Suisse et en Amérique latine.

Actionnaires de HedgePoint - Spécialistes des marchés émergents et des services financiers

À propos d'Albright Capital (www.albrightcapital.com)

Basée à Washington, D.C., Albright Capital est une société d'investissement privée des marchés émergents fondée en 2005 avec 482 millions de dollars d'actifs sous gestion. Avec plus de 180 ans d'expérience collective dans plus de 40 juridictions, l'équipe d'Albright Capital a investi sur les marchés émergents dans une variété de secteurs, avec une expertise particulière dans les infrastructures numériques, l'énergie et les services financiers. Albright Capital ajoute de la valeur aux entreprises de son portefeuille en tirant parti de ses ressources (notamment du groupe Albright Stonebridge, une entreprise mondiale de premier plan en matière de conseil stratégique et de diplomatie commerciale, qui en est un actionnaire actif) pour fournir des conseils stratégiques, des orientations opérationnelles et un soutien aux plans d'expansion transfrontaliers. Signataire de longue date des Principes pour l'investissement responsable des Nations unies, Albright Capital s'est engagée à produire un impact social positif depuis sa création, et est signataire des Principes opérationnels pour la gestion de l'impact.

À propos de De Jong Capital (www.dejongcapital.com/)

20 ans d'expérience dans le domaine de l'investissement et expert en matière d'expansion des entreprises

De Jong Capital est spécialisé dans l'investissement opportuniste. Il est détenu et géré par Brent de Jong, qui a travaillé dans des entreprises réglementées et a intégré avec succès des équipes transactionnelles et opérationnelles dans plus de 250 opérations dans 50 pays. M. de Jong est également le fondateur et le président d'Emergent Technology Ltd., qui a développé une technologie basée sur les chaînes de blocs et l'IA dans le domaine de l'identité numérique, des paiements et de la gestion de la chaîne d'approvisionnement afin de favoriser un commerce mondial durable sur les marchés émergents grâce à une technologie de pointe.

À propos d'ED&F Man Capital Markets (www.edfmancapital.com)

ED&F Man Capital Markets est une entreprise mondiale de courtage financier et la division des services financiers du groupe ED&F Man. Combinant l'héritage d'ED&F Man avec son expertise du marché des capitaux, l'éthique commerciale de l'entreprise repose sur l'intégrité, le service à la clientèle et la gestion minutieuse des risques, ainsi que sur un accent mis sur la conformité. Elle offre un accès direct aux marchés des capitaux mondiaux via une infrastructure informatique de classe mondiale. À partir de sites stratégiques à l'échelle mondiale, l'entreprise offre une gamme complète de produits de marchés des capitaux, y compris le traitement des opérations, le financement, la compensation, l'exécution, la tenue de marchés et des services de courtage électroniques et vocaux par agence.

