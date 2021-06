Alerta de mídia: apresentação principal do CEO da Supermicro na COMPUTEX 2021 VIRTUAL

SAN JOSE, Califórnia, 1º de junho de 2021 /PRNewswire/ -- Em 1º de junho de 2021 (Virtual COMPUTEX 2021), o presidente e CEO da Supermicro, Charles Liang, apresentará uma atualização da empresa e detalhará as últimas inovações em servidores e produtos de armazenamento.

Além disso, uma coletiva de imprensa com o CEO, Charles Liang, dará seguimento à apresentação. Michelle Johnston Holthaus, vice-presidente executiva, diretora de receita, gerente geral de vendas, marketing e grupo de comunicações da Intel, será uma apresentadora convidada.

O estande virtual da Supermicro destacará os servidores mais recentes que suportam os processadores escaláveis da Intel, Intel® Xeon® da 3ª geração, processadores AMD EPYC™ da 3ª geração e a nova geração de sistemas certificados pela NVIDIA.

O que: discurso principal da Supermicro; estande virtual da Computex; Coletiva de imprensa

Onde: virtual

Quando:

Discurso principal: 2 de junho de 2021 (Quarta-feira) (GMT+8) 10:h30 às 11h00

Coletiva de imprensa: 2 de junho de 2021 (Quarta-feira) (GMT+8) 10:h30 às 11h15

Estande virtual: 31 de maio de 2021 (10h, UTC+8) - 30 de junho de 2021 (meia-noite, UTC+8)

Todas as sessões e o discurso principal permanecerão disponíveis on-line até 31 de maio de 2022.

Quem: executivos da Supermicro e da Intel

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (SMCI), líder em inovação em tecnologia de servidores de alto desempenho e alta eficiência, é uma conceituada fornecedora de Server Building Block Solutions® avançadas para data centers empresariais, computação em nuvem, inteligência artificial e sistemas de computação de ponta em todo o mundo. A Supermicro assumiu o compromisso de proteger o meio ambiente por meio de sua iniciativa "We Keep IT Green®" e oferece aos clientes as soluções mais eficientes energeticamente e ecológicas disponíveis no mercado.

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais e/ou marcas registradas da Super Micro Computer, Inc.

Intel, o logotipo da Intel e outras marcas são marcas registradas da Intel Corporation ou de suas subsidiárias.

Todas as demais marcas, nomes e marcas comerciais pertencem aos respectivos proprietários.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

FONTE Super Micro Computer, Inc.

Related Links

http://www.supermicro.com



SOURCE Super Micro Computer, Inc.