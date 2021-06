Alerte média : Discours du PDG de Supermicro au salon COMPUTEX 2021 VIRTUAL

Le PDG de Supermicro prononcera un discours inaugural ; Supermicro aura un stand virtuel avec les dernières innovations en matière de systèmes et de solutions de stockage pour les marchés dynamiques, notamment le Cloud, l'IA, la 5G/Edge et les entreprises ; conférence de presse de Supermicro

SAN JOSE, Californie, 1er juin 2021 /PRNewswire/ -- Le 1er juin 2021 (COMPUTEX 2021 Virtual), Charles Liang, président et PDG de Supermicro, fera le point sur l'entreprise et détaillera les dernières innovations en matière de serveurs et de produits de stockage.

En outre, une conférence de presse avec le PDG Charles Liang suivra la présentation. Michelle Johnston Holthaus, vice-présidente exécutive d'Intel, directrice générale des ventes, du marketing et des communications du groupe, sera l'une des présentatrices.

Le stand virtuel de Supermicro mettra en avant les derniers serveurs supportant les processeurs Intel® Xeon® évolutifs de 3e génération, les processeurs AMD EPYC™ de 3e génération et la nouvelle génération de systèmes certifiés NVIDIA.

Quoi : Discours inaugural de Supermicro ; stand virtuel Computex ; conférence de presse

Où : Événement virtuel

Quand :

Discours inaugural : 2 juin 2021 (mercredi) (GMT+8) 10h30-11h00 (matin)

Conférence de presse : 2 juin 2021 (mercredi) (GMT+8) 10h30 - 11h15 (matin)

Stand virtuel : Du 31 mai 2021 (10:00, UTC+8) au 30 juin 2021 (minuit, UTC+8)

Toutes les sessions ainsi que le discours inaugural resteront disponibles en ligne jusqu'au 31 mai 2022.

Qui : Direction de Supermicro et d'Intel

À propos de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), le principal innovateur dans le domaine des technologies de serveurs à haute performance et à haut rendement, est un fournisseur de premier plan de la solution avancée Server Building Block Solutions® pour les datacenters d'entreprise, le cloud computing, l'intelligence artificielle et les systèmes informatiques de pointe dans le monde entier. Supermicro s'engage à protéger l'environnement par le biais de son initiative « We Keep IT Green® » et propose à ses clients les solutions les plus efficaces en termes d'énergie et les plus écologiques du marché.

Supermicro, Server Building Block Solutions et We Keep IT Green sont des marques commerciales et/ou déposées appartenant à Super Micro Computer, Inc.

Intel, le logo Intel et les autres marques Intel sont des marques déposées d'Intel Corporation ou de ses filiales.

Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

