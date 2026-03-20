Alerte aux investisseurs : Berger Montague (Canada) PC représente les investisseurs qui ont acheté des actions de Super Micro Computer, Inc. cotées sur le CBOE Canada et ailleurs.

TORONTO, 20 mars 2026 /PRNewswire/ -- Berger Montague (Canada) PC, un cabinet d'avocats basé à Toronto qui se concentre sur la représentation des investisseurs dans les litiges transfrontaliers entre actionnaires, et conformément à une ordonnance du tribunal de l'Ontario, représente le recours collectif des actionnaires canadiens de Super Micro Computer, Inc. (NEO : « SMCI.NE »). La principale action collective non américaine est identifiée comme 100099729 Ontario Ltd. v. Super Micro Computer, Inc., CV-24-00731863-00CP.

Au cours de l'année 2024, SMCI a publié un communiqué de presse annonçant qu'Ernst & Young LLP (« E&Y ») avait brusquement démissionné de son poste d'auditeur de SMCI et ne terminerait pas son audit de l'exercice fiscal de la société se terminant le 30 juin 2024. Ce faisant, E&Y a averti la société qu'elle avait des doutes sur sa gouvernance, sa transparence et l'exhaustivité de ses communications à E&Y. Les préoccupations d'E&Y sont cohérentes avec un rapport publié par Hindenburg Research le 26 août 2024, dans lequel il est allégué que SMCI a augmenté ses ventes grâce à des pratiques incorrectes de comptabilisation des revenus, à des investissements dans des entités non divulguées mais liées, et à la vente de marchandises à l'Iran et à la Russie.

Le 19 mars 2026, le cours de l'action de SMCI a clôturé à 10,04 dollars canadiens. À la suite de la publication d'informations sur des ventes illégales de produits à la Chine pour un montant de plus de 2 milliards de dollars, la réaction du marché a été brutale et immédiate, faisant chuter les actions d'environ 30 % supplémentaires, à 6,70 dollars canadiens, dans un volume record.

Bien qu'il existe une action collective d'actionnaires en cours aux États-Unis devant le tribunal fédéral du district nord de Californie, cette action collective ne protège pas les investisseurs qui ont acheté des titres liés à SMCI en dehors des États-Unis d'Amérique.

Si vous avez acheté Super Micro Computer, Inc. en dehors des États-Unis et entre le 16 avril 2024 et le 20 mars 2026, vous pouvez nous contacter au sujet de notre enquête à l'adresse suivante : [email protected].

Berger Montague (Canada) PC est l'un des principaux cabinets d'avocats canadiens qui représentent des investisseurs dans des recours collectifs impliquant des entreprises canadiennes qui référencent leurs titres sur des bourses situées au Canada, en Allemagne et aux États-Unis.

CONTACT :

Les questions peuvent être adressées à Berger Montague (Canada) PC, 330 Bay Street, Suite 505, Toronto, ON M5H 2S8, Email : Andrew Morganti à [email protected].