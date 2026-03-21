WAARSCHUWING VOOR BELEGGERS: Collectieve rechtsvordering van aandeelhouders tegen Goeasy Ltd.

TORONTO, 21 maart 2026 /PRNewswire/ -- Berger Montague (Canada) PC, een in Toronto gevestigd advocatenkantoor dat zich richt op de vertegenwoordiging van beleggers in grensoverschrijdende en internationale aandeelhoudersgeschillen, vertegenwoordigt beleggers in een collectieve vordering van aandeelhouders tegen Goeasy Ltd. (TSX: GSY) en (USOTC: EHMEF), 'Goeasy'; CUSIP: 380355, ISIN: CA3803551074); Dodds v. Goeasy Ltd., et al., CV-26-0005488-00CP.

Op 10 maart 2026 maakte Goeasy bekend dat het in het vierde kwartaal van 2025 een afboeking van ongeveer 178 miljoen dollar had geboekt met betrekking tot zijn LendCare-activiteiten, tegenover bruto uitstaande consumentenkredieten van 5,5 miljard dollar op 31 december 2025, evenals een daarmee samenhangende afwaardering van ongeveer 55 miljoen dollar voor rente en vergoedingen op leningen. Goeasy meldde ook dat de totale netto-afboekingen in het kwartaal naar verwachting ongeveer 331 miljoen dollar zouden bedragen, en dat het verwachtte dat de voorziening voor kredietverliezen op bruto uitstaande consumentenkredieten in het kwartaal met ongeveer 86 miljoen dollar netto zou toenemen ten opzichte van het bedrag dat op 30 september 2025 was gerapporteerd. Daarom liet Goeasy weten dat het zijn eerder afgegeven vooruitzichten voor het vierde kwartaal van 2025 en zijn driejarige prognose zou intrekken.

Bovendien kondigde Goeasy aan dat het de historische verslaggevingspraktijken van zijn LendCare-activiteiten, teruggaand tot 2024, zou moeten corrigeren, omdat bepaalde klantbetalingen als ontvangen werden geregistreerd terwijl zij zich aan het einde van de maand in werkelijkheid nog in het afwikkelingsproces bevonden, waarvan sommige uiteindelijk niet werden geïnd. Dit had gevolgen voor de door Goeasy gerapporteerde achterstalligheden.

De marktreactie was hevig en onmiddellijk, waardoor de aandelenkoers van Goeasy daalde van 115,55 dollar naar 49,72 dollar. Ook de kredietwaardigheid van Goeasy werd verlaagd.

