Waarschuwing voor investeerders: Berger Montague (Canada) PC vertegenwoordigt beleggers die aandelen van Super Micro Computer, Inc. hebben gekocht die genoteerd zijn op Cboe Canada en andere beurzen.

TORONTO, 21 maart 2026 /PRNewswire/ -- Berger Montague (Canada) PC, een in Toronto gevestigd advocatenkantoor dat zich richt op het vertegenwoordigen van beleggers in grensoverschrijdende aandeelhoudersgeschillen, en krachtens een bevel van een rechtbank in Ontario, vertegenwoordigt een op Canada gerichte aandeelhoudersclass action tegen Super Micro Computer, Inc. (NEO: "SMCI.NE"). De leidende niet-Amerikaanse aandeelhoudersclass action is geïdentificeerd als 100099729 Ontario Ltd. v. Super Micro Computer, Inc., CV-24-00731863-00CP

In 2024 publiceerde SMCI een persbericht waarin werd aangekondigd dat Ernst & Young LLP ("E&Y") abrupt ontslag nam als auditor van SMCI en zijn controle van het boekjaar eindigend op 30 juni 2024 niet zou voltooien. Daarbij waarschuwde E&Y het bedrijf dat het bezorgd was over de governance, transparantie en volledigheid van de communicatie met E&Y. De zorgen van E&Y komen overeen met een rapport dat op 26 augustus 2024 werd gepubliceerd door Hindenburg Research, waarin werd gesteld dat SMCI zijn omzet had opgevoerd door middel van ongepaste revenue recognition practices, investeringen in niet-openbaar gemaakte maar gelieerde entiteiten en de verkoop van goederen aan Iran en Rusland.

Op 19 maart 2026 sloot de aandelenkoers van SMCI op CAD 10,04. Na de bekendmaking van onthullingen over illegale verkoop van producten aan China ter waarde van meer dan USD 2 miljard, was de impact op de markt hevig en onmiddellijk en daalde de koers met nog eens ongeveer 30% tot CAD 6,70 bij recordvolume.

Hoewel er een lopende aandeelhoudersclass action is in de Verenigde Staten bij de Federal District Court for the Northern District of California, beschermt deze class action geen beleggers die effecten hebben gekocht die gekoppeld zijn aan SMCI buiten de Verenigde Staten van Amerika.

Als u aandelen van Super Micro Computer, Inc. heeft gekocht buiten de Verenigde Staten en tussen 16 april 2024 en 20 maart 2026, kunt u contact met ons opnemen over ons onderzoek via [email protected].

Berger Montague (Canada) PC is een van de toonaangevende Canadese advocatenkantoren die beleggers vertegenwoordigen in aandeelhoudersclass actions met betrekking tot Canadese bedrijven die hun effecten noteren op beurzen in Canada, Duitsland en de Verenigde Staten.

CONTACTPERSOON:

Voor vragen kunt u contact opnemen met: Berger Montague (Canada) PC, 330 Bay Street, Suite 505, Toronto, ON M5H 2S8, E-mail: Morganti op [email protected].