ALERTE AUX INVESTISSEURS : Recours collectif d'actionnaires de Goeasy Ltd.

TORONTO, 21 mars 2026 /PRNewswire/ -- Berger Montague (Canada) PC, un cabinet d'avocats basé à Toronto qui se concentre sur la représentation des investisseurs dans les litiges transfrontaliers et internationaux d'actionnaires, représente des investisseurs dans un recours collectif d'actionnaires contre Goeasy Ltd. (TSX : GSY) et (USOTC : EHMEF), « Goeasy» ; CUSIP : 380355, ISIN : CA3803551074) ; Dodds c. Goeasy Ltd. et al., CV-26-0005488-00CP.

Le 10 mars 2026, Goeasy a annoncé une créance irrécouvrable au quatrième trimestre 2025 de 178 millions de dollars environ liée à son activité Lendcare sur un encours brut de prêts à la consommation de 5,5 milliards de dollars au 31 décembre 2025, ainsi qu'une dépréciation connexe d'environ 55 millions de dollars au titre des intérêts et frais des prêts. Goeasy a également indiqué que le total des créances irrécouvrables nettes du trimestre devrait s'élever à environ 331 millions de dollars, et qu'elle s'attendait à une augmentation nette de la provision pour pertes sur créances sur l'encours brut de prêts à la consommation au cours du trimestre d'environ 86 millions de dollars par rapport au montant déclaré au 30 septembre 2025. En conséquence, Goeasy a fait savoir qu'elle revenait sur ses perspectives pour le quatrième trimestre 2025 et ses prévisions à trois ans publiées précédemment.

En outre, Goeasy a annoncé qu'elle devrait corriger les pratiques de reporting historique de son activité LendCare en remontant jusqu'en 2024, car certains paiements de clients étaient enregistrés comme reçus alors qu'ils étaient en fait en cours de règlement à la fin du mois - certains d'entre eux n'ont finalement pas été recouvrés - ce qui a eu un impact sur les impayés déclarés par Goeasy.

L'impact du marché a été brutal et immédiat, faisant chuter le prix de l'action de Goeasy de 115,55 dollars à 49,72 dollars. La notation de crédit de Goeasy a également été revue à la baisse.

La page web de nos clients où figure le portail d'enregistrement se trouve à l'adresse suivante : https://bergermontague.com/cases/goeasy-ltd-gsy/.