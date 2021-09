Alfasigma accélère les essais cliniques avec les applications cliniques Veeva de Vault

La société pharmaceutique italienne utilisera Vault CTMS et Vault eTMF pour améliorer l'efficacité des études et accélérer la mise à disposition de nouvelles thérapies aux patients.

BARCELONE, Espagne, 22 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Veeva Systems(NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui qu'Alfasigma S.p.A. a choisiVeeva Vault CTMS et Veeva Vault eTMFpour exécuter des essais cliniques plus rapides et plus efficaces. Avec lesVeeva Vault Clinical Operations Suiteapplications, Alfasigma améliorera la supervision des essais, permettra une meilleure collaboration et maintiendra l'état de préparation de l'inspection.

« Notre collaboration avec Veeva est une priorité stratégique pour assurer la surveillance de la conformité des études et des BPC dans l'ensemble de notre portefeuille », a déclaré Michelangelo Barone, directeur des sciences cliniques – R&D d'Alfasigma. « L'utilisation de Veeva Vault CTMS et Veeva Vault eTMF nous donne la visibilité sur le statut de l'étude pour prendre des décisions proactives qui réduisent les risques. Si nous cernons les problèmes tôt et prenons des mesures en temps opportun, nous pouvons accélérer les essais pour avoir un impact encore plus important sur la vie des patients. »

Forte de son succès, Alfasigma utilisera Veeva Vault QualityDocs les applications Vault Clinical Operations Suite pour répondre aux besoins croissants de son réseau de distribution. Vault CTMS et Vault eTMF permettent une visualisation en temps réel de l'état des essais et un flux continu d'informations telles que les documents de gestion des risques de l'étude et les rapports de visite de surveillance. Ceci est d'une importance capitale pour Alfasigma, car la gestion et la documentation correcte des activités de surveillance sont essentielles au succès de l'étude.

« Le regroupement des données, des documents et des flux de travail permettra à nos équipes cliniques de gérer les études avec plus de transparence, d'efficacité et de rapidité », ajoute Michelangelo Barone.

« Alfasigma est un sponsor avant-gardiste qui modernise les opérations cliniques afin de favoriser une meilleure collaboration avec les ORC », a déclaré Pinar Berenice Benet, Senior Director Strategy, Vault Clinical Operations chez Veeva Systems. « Nous sommes fiers de fournir la technologie et les services dont Alfasigma a besoin pour mener une surveillance optimale des études et améliorer la conformité de ses essais. »

Vault CTMS et Vault eTMF font partie de la suite Vault Clinical Operations, qui permet aux entreprises de partager des informations et des documents entre CTMS, eTMF, le démarrage de l'étude et les paiements pour une meilleure collaboration et une efficacité accrue tout au long du cycle de vie de l'étude. Découvrez comment Vault CTMS et Vault eTMF améliorent ensemble l'efficacité opérationnelle et simplifient les processus dans une démonstration en ligne.

À propos d'Alfasigma S.p.A.

Alfasigma est une multinationale privée basée en Italie et l'une des principales sociétés pharmaceutiques italiennes. Elle est présente dans plus de 90 pays par le biais de distributeurs et de filiales. L'entreprise emploie près de 3 000 personnes, avec des laboratoires de R&D internes et cinq usines de production. Alfasigma est connue pour sa forte concentration sur la gastro-entérologie et le vasculaire.

En Italie, Alfasigma est un leader sur le marché des produits de prescription où, outre l'accent mis sur la gastro-intestinale, il est présent dans de nombreux domaines thérapeutiques de soins primaires. Alfasigma produit et commercialise également des produits d'automédication, des nutraceutiques et des compléments alimentaires. En savoir plus sur alfasigma.com.

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour l'industrie des sciences de la vie. Engagée dans l'innovation, l'excellence des produits et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 100 clients, des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde aux nouvelles sociétés de biotechnologie. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, visitez le site veeva.com/eu.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué contient des déclarations prospectives, notamment sur la demande du marché et l'acceptation des produits et services de Veeva, les résultats de l'utilisation des produits et services de Veeva et les conditions commerciales générales, en particulier dans le secteur des sciences de la vie. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur les performances historiques de Veeva et sur ses plans, estimations et attentes actuels, et ne constituent pas une garantie que ces plans, estimations ou attentes se réaliseront. Ces déclarations prospectives représentent les attentes de Veeva en date de ce communiqué de presse. Des événements ultérieurs peuvent faire varier ces attentes, et Veeva décline toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives à l'avenir. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui peuvent faire que les résultats réels diffèrent sensiblement. D'autres risques et incertitudes susceptibles d'affecter les résultats financiers de VEEVA sont inclus dans les rubriques « Facteurs de risque » et « Commentaires et analyse de la direction sur la situation financière et les résultats d'exploitation », dans le formulaire 10-Q déposé par la société pour la période se terminant le 31 juillet 2021. Ce formulaire est disponible sur le site web de l'entreprise à l'adresse veeva.com, dans la rubrique « Investisseurs », et sur le site web de la SEC à l'adresse sec.gov. De plus amples informations sur les risques éventuels qui pourraient affecter les résultats réels seront incluses dans d'autres documents déposés périodiquement par Veeva auprès de la SEC.

