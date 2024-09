Lancement de la nouvelle version de Veeva Site Connect qui rationalise l'exécution des essais cliniques pour les sites et les sponsors

Les nouvelles fonctionnalités et l'expérience simple et standard de site réduisent la durée et les coûts des essais

Implémentation à prix fixe pour une mise en sevice rapide

L'industrie adopte progressivement les essais connectés, alors que sept des 20 plus grandes entreprises biopharmaceutiques adoptent Veeva Site Connect

BARCELONE, Espagne, 5 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd'hui une avancée majeure pour l'exécution des essais cliniques, avec la nouvelle version de Veeva Site Connect qui introduit de nouvelles capacités puissantes et une expérience rationalisée centrée sur le site afin de simplifier et de normaliser la collaboration entre le sponsor et le site. Avec Veeva Site Connect, les sponsors réduisent le temps et les efforts consacrés au démarrage à l'exécution et à la clôture des études sur site, pour des essais de meilleure qualité à un coût nettement inférieur.,

Veeva Site Connect gives easy access to everything sites need in just a few clicks.

« En standardisant la façon dont les informations sont partagées entre tous les sites dans une seule application avec Veeva Site Connect, nous voulons économiser du temps et des efforts qui peuvent être consacrés au traitement des patients », a déclaré un responsable de l'excellence des opérations cliniques d'une des 20 plus importantes entreprises biopharmaceutiques. « Notre objectif est d'éliminer les manipulations manuelles et les inefficacités afin d'accélérer le démarrage des sites, d'assurer un suivi plus efficace et de simplifier la clôture des études. »

En vue d'améliorer l'exécution des essais en moins de temps, la nouvelle version de Veeva Site Connect comprend des avancées majeures en matière d'application et de mise en œuvre.

De nouvelles fonctionnalités élargissent Site Connect au-delà de l'échange de documents et de la distribution de sécurité : Veeva Site Connect ajoute les communications des études, les contacts, les informations de paiement et les liens rapides vers les systèmes des sponsors, à des capacités déjà importantes d'échange de documents et de distribution de sécurité.





Interface utilisateur du site optimisée et identique pour tous les essais : En organisant tout ce dont les sites ont besoin dans une page d'accueil intuitive avec une barre de navigation latérale simple, les sites peuvent facilement rester informés et terminer les tâches en quelques clics. Le fait d'avoir la même expérience utilisateur pour tous les essais donne aux sites une méthode de travail standard pour tous les sponsors.

Ouvert à l'utilisation par n'importe quel site, n'importe où : Veeva Site Connect est accessible à tous les sites, partout. Les sites qui utilisent Veeva SiteVault en guise de fichier eISF (electronic investigator site file) ont l'avantage supplémentaire de connecter leur étude pour un échange de documents bidirectionnel transparent .





Implémentation à prix fixe pour une mise en service en deux à quatre mois : Avec un engagement forfaitaire standard de deux à quatre mois, selon la taille de l'entreprise, les sponsors peuvent avoir un impact important et rapide sur leur objectif d'exécution d'essais plus rapide et de meilleure qualité.

« Je serais ravi si tous nos sponsors utilisaient Veeva Site Connect. Les sites disposent ainsi d'un moyen beaucoup plus efficace de collaborer avec les sponsors, de maintenir la conformité réglementaire et de fournir plus rapidement des thérapies essentielles aux patients », a déclaré Alisha Garibaldi, PDG de Skylight Health Research. « Moins nous passons de temps à effectuer des tâches administratives dans les systèmes, plus nous avons de temps pour réaliser des essais et aider les patients. »

« En implémentant Veeva Site Connect pour notre processus de distribution des lettres de sécurité, nous prévoyons une réduction significative du traitement manuel tout en améliorant la surveillance et la conformité », a déclaré Marta Jureczko-Hinzmann, responsable des services de solutions cliniques globales chez AstraZeneca. « Le partage des lettres de sécurité entre tous les sites au sein d'une même application nous permettra d'harmoniser l'ensemble du processus au sein de l'entreprise et d'optimiser l'allocation de nos précieuses ressources. »

Veeva Site Connect fait partie de Veeva Clinical Platform, la solution complète et connectée qui soutient les patients, les sites et les sponsors. Veeva Site Connect joue un rôle essentiel dans l'évolution de l'industrie vers la simplification et la standardisation de la collaboration entre les sites et sept des 20 plus grandes entreprises biopharmaceutiques ont déjà adopté Veeva Site Connect pour rationaliser les essais.

Venez assister à la démonstration de Veeva Site Connect pour en savoir plus à l'occasion de Veeva R&D and Quality Summit, les 9 et 10 septembre à Boston, où les meilleures entreprises biopharmaceutiques parleront de la façon dont ils utilisent Veeva Site Connect pour simplifier l'exécution des essais afin d'améliorer la qualité et la rapidité.

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour l'industrie des sciences de la vie. Pariant sur l'innovation, l'excellence des produits et la réussite client, Veeva sert plus de 1 000 clients, allant des plus grandes sociétés biopharmaceutiques au monde aux sociétés de biotechnologie émergentes. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à concilier au mieux les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, veuillez consulter veeva.com/eu.

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva et les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services. Ces déclarations sont basées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux fournis dans ce communiqué et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, y compris les risques et incertitudes divulgués dans notre dépôt sur le formulaire 10-Q pour la période se terminant le 31 juillet 2024 et dans nos dépôts SEC ultérieurs, que vous pouvez consulter à l'adresse sec.gov.

