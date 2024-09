Großes Release von Veeva Site Connect optimiert Durchführung klinischer Studien für Studienzentren und Sponsoren

Neue Funktionen und eine einfache, standardisierte Website verkürzen die Dauer und senken die Kosten

Festpreisimplementierung für einen schnellen Studienbeginn

Sieben der 20 größten Biopharmaunternehmen führen Veeva Site Connect ein und machen damit Fortschritte bei vernetzten Studien

BARCELONA, Spanien, 5. September 2024 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) kündigte heute die neueste Version von Veeva Site Connect an, die einen großen Schritt nach vorne für die Durchführung klinischer Studien darstellt. Die Lösung bietet leistungsstarke neue Funktionen und eine optimierte, standortbezogene Erfahrung, um die Zusammenarbeit zwischen Sponsor und Studienzentrum zu vereinfachen und zu standardisieren. Mit Veeva Site Connect können Sponsoren den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Einrichtung des Studienzentrums, die Durchführung und den Abschluss der Studie reduzieren und so qualitativ hochwertigere Studien zu deutlich geringeren Kosten durchführen.

Veeva Site Connect gives easy access to everything sites need in just a few clicks.

„Durch die Standardisierung des Informationsaustauschs zwischen allen Studienzentren in einer einzigen Anwendung mit Veeva Site Connect wollen wir Zeit und Mühe sparen, die wir für die Behandlung von Patientinnen und Patienten nutzen können", so ein Clinical Operations Excellence Leader bei einem Top-20-Biopharmaunternehmen. „Unser Ziel ist es, manuelle Übergaben und Ineffizienzen zu eliminieren, um den Start der Studie zu beschleunigen, die Überwachung effizienter zu gestalten und den Abschluss der Studie zu vereinfachen."

Um eine bessere Studiendurchführung in kürzerer Zeit zu ermöglichen, umfasst die Erweiterung von Veeva Site Connect wichtige Fortschritte bei der Anwendung und Implementierung.

Neue Funktionen erweitern Site Connect über den Dokumentenaustausch und die Verteilung sicherheitsrelevanter Daten hinaus : Veeva Site Connect erweitert die bereits leistungsstarken Funktionen zum Dokumentenaustausch und zur Verteilung sicherheitsrelevanter Daten um die Bereiche Studienkommunikation, Kontakte, Zahlungsinformationen und Quick Links zu den Systemen der Sponsoren.





: Veeva Site Connect erweitert die bereits leistungsstarken Funktionen zum Dokumentenaustausch und zur Verteilung sicherheitsrelevanter Daten um die Bereiche Studienkommunikation, Kontakte, Zahlungsinformationen und Quick Links zu den Systemen der Sponsoren. Optimierte Website-Benutzeroberfläche, die für alle Studien gleich ist: Alles, was Studienzentren benötigen, ist auf einer intuitiven Homepage mit einfacher Navigation in der Seitenleiste organisiert, so dass Studienzentren mit wenigen Klicks informiert bleiben und Aufgaben erledigen können. Eine einheitliche Benutzeroberfläche für alle Studien bietet den Studienzentren eine standardisierte Arbeitsweise für alle Sponsoren.

Offen für die Nutzung durch jedes Studienzentrum, überall : Veeva Site Connect ist für alle Studienzentren an jedem Standort zugänglich. Studienzentren, die Veeva SiteVault als eISF nutzen, erhalten den zusätzlichen Vorteil, ihre Studie für einen nahtlosen bidirektionalen Dokumentenaustausch einzubinden .





: Veeva Site Connect ist für alle Studienzentren an jedem Standort zugänglich. Studienzentren, die als eISF nutzen, erhalten den zusätzlichen Vorteil, ihre Studie für einen nahtlosen bidirektionalen Dokumentenaustausch einzubinden Einfache Implementierung zum Festpreis für einen Studienbeginn innerhalb von zwei bis vier Monaten: Mit einem Standard-Festpreis und zwei bis vier Monaten für die Studieneinrichtung, abhängig von der Unternehmensgröße, können Sponsoren ihr Ziel einer schnelleren und qualitativ hochwertigeren Studiendurchführung schnell erreichen.

„Ich wäre begeistert, wenn alle unsere Sponsoren Veeva Site Connect nutzen würden. Es bietet den Studienzentren eine viel effizientere Möglichkeit, mit Sponsoren zusammenzuarbeiten, die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten und wichtige Therapien schneller zu den Patientinnen und Patienten zu bringen", sagte Alisha Garibaldi, CEO von Skylight Health Research. „Je weniger Zeit wir mit Verwaltungsarbeit in den Systemen verbringen, desto mehr Zeit haben wir, um Studien durchzuführen und Menschen zu helfen."

„Durch die Implementierung von Veeva Site Connect für unseren Prozess zur Verteilung von Sicherheitsmitteilungen erwarten wir eine erhebliche Reduzierung der manuellen Prozesse bei gleichzeitiger Verbesserung der Überwachung und Einhaltung der Vorschriften", sagte Marta Jureczko-Hinzmann, Head of Global Clinical Solution Services bei AstraZeneca. „Die gemeinsame Nutzung von Sicherheitsmitteilung an allen Studienzentren weltweit in einer einzigen Anwendung ermöglicht es uns, den gesamten Prozess unternehmensweit zu harmonisieren und den Einsatz wertvoller Ressourcen zu optimieren."

Veeva Site Connect ist Teil der Veeva Clinical Platform, der vollständigen und vernetzten Lösung zur Unterstützung von Patientinnen und Patienten, Studienzentren und Sponsoren. Veeva Site Connect spielt eine entscheidende Rolle bei der Vereinfachung und Standardisierung der Zusammenarbeit zwischen Studienzentren. Sieben der 20 größten Biopharmaunternehmen haben Veeva Site Connect bereits eingeführt, um ihre Studien zu optimieren.

Sehen Sie sich die Veeva Site Connect-Demo an und erfahren Sie mehr auf dem Veeva R&D and Quality Summit am 9. und 10. September in Boston, wo führende Biopharmaunternehmen darüber berichten werden, wie sie Veeva Site Connect zur Vereinfachung der Studiendurchführung für mehr Qualität und schnellere Ergebnisse einsetzen.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zu Veeva Site Connect finden Sie hier: veeva.com/eu/VeevaSiteConnect

Verbinden Sie sich mit Veeva auf LinkedIn: linkedin.com/company/veeva-systems

Informationen zu Veeva Systems

Veeva ist der weltweit führende Anbieter von Cloud-Software für die Biowissenschaftsindustrie. Veeva hat sich der Innovation, der Produktqualität und dem Erfolg seiner Kunden verschrieben und bedient mehr als 1.000 Kunden, von den weltweit größten biopharmazeutischen Unternehmen bis zu aufstrebenden Biotech-Unternehmen. Als Public Benefit Corporation ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Interessengruppen, einschließlich der Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und der Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, in Einklang zu bringen. Weitere Informationen finden Sie unter veeva.com/eu.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Veeva

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den Produkten und Dienstleistungen von Veeva und den erwarteten Ergebnissen oder Vorteilen aus der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen. Diese Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in dieser Pressemitteilung gemachten Angaben abweichen, und wir sind nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren. Es gibt zahlreiche Risiken, die sich negativ auf unsere Ergebnisse auswirken können, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten, die in unserem Formular 10-Q für den Zeitraum bis zum 31. Juli 2024 und in unseren nachfolgenden SEC-Einreichungen offengelegt werden, die Sie unter sec.gov einsehen können.

Kontakt:

Jeremy Whittaker

Veeva Systems

+49-695-095-5486

[email protected]

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2497162/Site_Connect_User_Experience_FINAL.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo.jpg