Algolux sélectionné pour le projet AI-SEE dirigé par Mercedes Benz AG pour une perception robuste dans des conditions de faible visibilité

MONTRÉAL, 21 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Algolux, une société de logiciels de vision par ordinateur mondialement reconnue, a été sélectionnée pour participer au projet AI-SEE dirigé par Mercedes Benz AG afin de garantir une conduite sûre dans des conditions de mauvaise visibilité. Récemment nommé dans la liste 2021 CB Insights AI 100 des startups d'IA les plus innovantes au monde et lauréat de la Most Outstanding Autonomous Vehicle Technology Innovation aux 2021 Tech.AD Europe Awards, Algolux coopérera avec 20 partenaires de classe mondiale au niveau des équipementiers et des fournisseurs sur une période de trois ans pour permettre une autonomie de niveau 4 pour les véhicules grand public. L'objectif est de construire un nouveau système de capteurs robuste soutenu par une intelligence artificielle améliorant la vision du véhicule dans des conditions de faible visibilité.

Sans une sécurité avérée pour tous les usagers de la route, la vision de la conduite autonome ne se réalisera pas. Les véhicules automatisés ne peuvent être prêts à être introduits sur le marché que s'ils peuvent fonctionner de manière fiable à tout moment ; cela nécessite un système de conduite autonome capable de garantir la sécurité des déplacements dans toutes les conditions météorologiques et d'éclairage pertinentes, telles que la neige, les fortes pluies ou le brouillard. En utilisant une approche de fusion de données multisensorielles, les données receuillies par les capteurs seront fusionnées et simulées au moyen d'algorithmes d'IA sophistiqués adaptés aux besoins de perception des conditions météorologiques défavorables. Ce nouveau système de détection et une carte dynamique HD permettront d'obtenir des performances de localisation par mauvais temps en mode 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365.

Pour aider le projet AI-SEE à atteindre ses objectifs, Algolux fournira sa technologie et son expertise dans les domaines des algorithmes d'apprentissage en profondeur de l'IA, de la fusion des données provenant de différents types de capteurs, de la détection stéréo à longue portée et du traitement des signaux radar. Un objectif essentiel des systèmes de conduite avancés est la reconnaissance de tous les usagers de la route dans des conditions météorologiques difficiles. Les systèmes de détection existants échouent dans de tels cas, car la fusion ne peut pas être effectuée en raison d'un manque d'informations redondantes. Par exemple, les mesures des capteurs qui sont déformées dans une mesure (par exemple, la rétrodiffusion du LiDAR dans la neige) ne peuvent pas être déformées dans d'autres (caméra d'intensité). Pour pallier ce problème, et en même temps offrir une redondance dans de bonnes conditions, Algolux s'appuie sur une approche de fusion intelligente qui représente le centre de contrôle ou le « cerveau » du système, permettant ainsi une plateforme de perception plus robuste qui peut être utilisée dans n'importe quelles conditions d'éclairage ou météorologiques.

Werner Ritter, responsable du consortium, de Mercedes Benz AG, a déclaré : « Algolux est l'une des rares entreprises au monde à bien connaître les réseaux neuronaux profonds de bout en bout, nécessaires pour découpler le matériel sous-jacent de notre application. Ceci, ainsi que la connaissance approfondie de l'entreprise dans l'application de ses réseaux pour une perception robuste par mauvais temps, soutient directement notre domaine d'application dans AI-SEE ».

« Algolux est fier d'être sélectionné au sein du consortium AI-SEE, en tant que membre d'un groupe de partenaires experts en ADAS et AV de premier plan », a déclaré Matthias Schulze, vice-président Europe et Asie chez Algolux. « Nous sommes impatients de travailler ensemble pour résoudre le problème crucial pour la sécurité qu'est la perception en cas de faible luminosité et de conditions météorologiques défavorables, pour permettre aux véhicules de niveau 4 de demain d'être commercialisés en masse. »

Les innovations du projet renforceront non seulement considérablement la compétitivité de l'Europe en permettant l'introduction sur le marché de l'automatisation de niveau 4 d'ici 2030, mais elles permettront également de gagner du temps et de réduire les coûts de développement.

Ainsi, AI-SEE a la possibilité de changer la donne dans la course mondiale aux véhicules automatisés pour entrer en premier sur le marché et ouvrir la voie à une conduite automatisée sûre.

Le projet sera cofinancé par le Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada (IRAP CNRC), l'Agence autrichienne de promotion de la recherche (FFG), Business Finland et le ministère fédéral allemand de l'Éducation et de la Recherche BMBF sous le label PENTA EURIPIDES² approuvé par EUREKA.

À propos d'Algolux

Algolux est une société de vision par ordinateur mondialement reconnue qui offre la perception la plus robuste et la plus évolutive du secteur pour toutes les conditions, en s'attaquant à la fois aux caméras existantes et aux nouvelles conceptions via des outils basés sur le cloud et des logiciels d'IA intégrés.

Nommée dans la liste 2021 CB Insights AI 100 des startups d'intelligence artificielle les plus innovantes au monde, la société a été fondée sur des recherches révolutionnaires à l'intersection de l'apprentissage en profondeur, de la vision par ordinateur et de l'imagerie informatique. Nos solutions de vision par ordinateur et d'optimisation d'image répondent au problème critique de la sécurité des ADAS automobiles, des véhicules autonomes, des flottes, des robots mobiles autonomes et de l'analyse vidéo du trafic urbain intelligent.

Algolux a son siège social à Montréal et des bureaux à Palo Alto et à Munich. Pour en savoir plus, consultez algolux.com

À propos de AI-SEE

AI-SEE est un projet financé par PENTA EURIPIDES². EURIPIDES² est un cluster EUREKA promouvant la génération de projets de R&D innovants, industriels et préconcurrentiels dans le domaine des systèmes électroniques intelligents. 21 organisations se sont engagées à créer un nouveau système de détection robuste soutenu par l'intelligence artificielle (IA) qui permet des déplacements automatisés dans des conditions de circulation et météorologiques variables.

Durée du projet : 36 mois, à partir du 1er juin 2021 Coût total : 21,58 millions d'euros

Financement des pouvoirs publics nationaux (PENTA EURIPIDES²) Financement du label : 9,66 millions d'euros Coordonnateurs : Mercedes Benz AG

Max Leblond - directeur du marketing, [email protected] - 514-589-3933

