Algolux wurde für das von der Mercedes Benz AG geleitete AI-SEE-Projekt ausgewählt, um eine robuste Wahrnehmung bei schlechten Sichtverhältnissen zu gewährleisten

Im Rahmen des 3-Jahres-Projekts arbeitet ein globales Konsortium an der Entwicklung von Level-4-Autonomie für Massenmarktfahrzeuge.

MONTREAL, 21. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Algolux, ein weltweit anerkanntes Unternehmen für Computer Vision Software, wurde ausgewählt, um an dem von der Mercedes Benz AG geleiteten AI-SEE Projekt teilzunehmen, das sicheres Fahren bei schlechten Sichtverhältnissen gewährleisten soll. Kürzlich in die 2021 CB Insights AI 100 Liste der weltweit innovativsten KI-Startups aufgenommen und Gewinner der Most Outstanding Autonomous Vehicle Technology Innovation bei den 2021 Tech.AD Europe Awards, wird Algolux über einen Zeitraum von drei Jahren mit 20 Weltklasse-Partnern auf OEM- und Zuliefererebene zusammenarbeiten, um Level 4 Autonomie für Massenmarktfahrzeuge zu ermöglichen. Ziel ist es, ein neuartiges robustes Sensorsystem aufzubauen, das durch künstliche Intelligenz unterstützt wird und die Fahrzeugsicht für niedrige Sichtverhältnisse verbessert.

Ohne nachgewiesene Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer wird sich die Vision des autonomen Fahrens nicht realisieren lassen. Automatisierte Fahrzeuge können nur dann marktreif sein, wenn sie jederzeit zuverlässig funktionieren; dies erfordert ein allwettertaugliches autonomes Fahrsystem, das bei allen relevanten Wetter- und Lichtverhältnissen wie Schnee, Starkregen oder Nebel eine sichere Fahrt gewährleisten kann. Mit Hilfe eines multisensorischen Datenfusions-Ansatzes werden die erfassten Sensordaten fusioniert und mittels hochentwickelter KI-Algorithmen simuliert, die auf die Bedürfnisse der Schlechtwetterwahrnehmung zugeschnitten sind. Dieses neuartige Sensorsystem und eine dynamische HD-Karte ermöglichen die Lokalisierungsleistung bei schlechten Wetterbedingungen im 24/365-Tage-Modus.

Um das AI-SEE-Projekt bei der Erreichung seiner Ziele zu unterstützen, wird Algolux Technologie- und Domänenexpertise in den Bereichen Deep-Learning-KI-Algorithmen, Fusion von Daten verschiedener Sensortypen, Langstrecken-Stereosensorik und Radarsignalverarbeitung bereitstellen. Ein wichtiges Ziel fortschrittlicher Fahrsysteme ist die Erkennung aller Verkehrsteilnehmer bei schwierigen Wetterbedingungen. Bestehende Sensorsysteme versagen in solchen Fällen, da eine Fusion aufgrund fehlender redundanter Informationen nicht möglich ist. So dürfen Sensormessungen, die in einer Messung verzerrt sind (z. B. LiDAR-Rückstreuung im Schnee), in anderen nicht verzerrt sein (Intensitätskamera). Um dieses Problem zu überwinden und gleichzeitig Redundanz bei guten Bedingungen zu bieten, setzt Algolux auf einen intelligenten Fusionsansatz, der die Steuerzentrale oder das „Gehirn" des Systems darstellt und damit eine robustere Wahrnehmungsplattform ermöglicht, die bei allen Licht- und Wetterbedingungen eingesetzt werden kann.

Dr. Werner Ritter, Consortium Lead, Mercedes Benz AG: „Algolux ist eines der wenigen Unternehmen weltweit, das sich mit den End-to-End tiefen neuronalen Netzen auskennt, die notwendig sind, um die zugrunde liegende Hardware von unserer Anwendung zu entkoppeln. Dies, zusammen mit dem fundierten Wissen des Unternehmens über die Anwendung ihrer Netzwerke für robuste Wahrnehmung bei schlechtem Wetter, unterstützt direkt unsere Anwendungsdomäne in AI-SEE."

„Algolux ist stolz darauf, als Teil einer Gruppe von weltweit führenden ADAS- und AV-Experten in das AI-SEE-Konsortium aufgenommen worden zu sein", erklärt Matthias Schulze, VP Europe & Asia bei Algolux. „Wir freuen uns darauf, gemeinsam an der Lösung des sicherheitskritischen Problems der Wahrnehmung bei schlechten Licht- und Wetterverhältnissen zu arbeiten, um die Level-4-Massenmarktfahrzeuge von morgen zu ermöglichen."

Die Innovationen des Projekts werden nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit Europas erheblich stärken, indem sie die Markteinführung der L4-Automatisierung bis 2030 ermöglichen, sondern auch Zeit und Entwicklungskosten sparen.

Damit hat AI-SEE die Möglichkeit, ein Game-Changer im globalen Wettlauf um den ersten Markteintritt automatisierter Fahrzeuge zu werden und den Weg für sicheres automatisiertes Fahren zu ebnen.

Das Projekt wird vom National Research Council of Canada Industrial Research Assistance Program (NRC IRAP), der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG), Business Finland und dem deutschen Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen des PENTA EURIPIDES²-Labels, das von EUREKA unterstützt wird, kofinanziert.

Über Algolux

Algolux ist ein weltweit anerkanntes Computer-Vision-Unternehmen, das die branchenweit robusteste und skalierbarste Wahrnehmung für alle Bedingungen liefert. Dabei werden sowohl bestehende Kameras als auch neue Designs durch Cloud-basierte Tools und eingebettete KI-Software angesprochen.

Das Unternehmen, das 2021 in die CB Insights AI 100-Liste der weltweit innovativsten Startups für künstliche Intelligenz aufgenommen wurde, wurde auf der Grundlage bahnbrechender Forschung an der Schnittstelle von Deep Learning, Computer Vision und Computational Imaging gegründet. Unsere Computer-Vision- und Bildoptimierungslösungen adressieren das unternehmenskritische Thema Sicherheit für ADAS im Automobilbereich, autonome Fahrzeuge, Flotten, autonome mobile Roboter und Smart-City-Videobildanalyse.

Algolux hat seinen Hauptsitz in Montreal mit Niederlassungen in Palo Alto und München. Erfahren Sie mehr auf algolux.com

Über AI-SEE

AI-SEE ist ein PENTA EURIPIDES² gefördertes Projekt. EURIPIDES² ist ein EUREKA-Cluster zur Förderung der Generierung innovativer, branchenorientierter, vorwettbewerblicher F&E-Projekte im Bereich Smart Electronic Systems. Einundzwanzig Organisationen haben sich verpflichtet, ein neuartiges, robustes Sensorsystem aufzubauen, das von künstlicher Intelligenz (KI) unterstützt wird und automatisiertes Reisen bei wechselnden Verkehrs- und Wetterbedingungen ermöglicht.

Projektdauer: 36 Monate, ab 1. Juni 2021 Gesamtkosten: 21,58 Mio. Euro

Finanzierung durch nationale staatliche Behörden (PENTA EURIPIDES²): 9,66 Mio. Euro Koordinator: Mercedes Benz AG

