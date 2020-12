Alianza entre INFODAS y OPSWAT combina soluciones acreditadas de dominio cruzado SECRET con protección de malware para dominios de misión crítica

Los organismos públicos que manejan información clasificada y desean aprovechar la digitalización tienen que resolver tres problemas: en primer lugar, necesitan controlar los datos que salen de dominios sensibles; en segundo lugar, necesitan asegurarse de que los dominios sensibles y no sensibles estén separados en todo momento; y en tercer lugar, necesitan asegurarse de que los datos que ingresan de otras redes o medios portátiles no incluyan cargas peligrosas como ataques ransomware o de día cero. Los operadores de infraestructura crítica enfrentan problemas similares al conectar la tecnología de operación (TO) con la tecnología de la información (TI).